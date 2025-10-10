दीपिका पादुकोण बनीं भारत सरकार की पहली ‘मेंटल हेल्थ एम्बेसडर’
Deepika Padukone Becomes Mental Health Ambassador: दीपिका पादुकोण को स्वास्थ्य मंत्रालय ने देश की पहली मेंटल हेल्थ एंबेसडर के तौर पर चुना. जेपी नड्डा के साथ दीपिका की तस्वीर भी शेयर की गई है.
दीपिका पादुकोण, एक्टर और द लीव लव लाफ (LLL) फाउंडेशन की फाउन्डर, को केंद्र सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (MoHFW) द्वारा देश की पहली ‘मानसिक स्वास्थ्य एम्बेसडर’ नियुक्त किया गया है. यह कदम मंत्रालय द्वारा देश में मेंटल हेल्थ के लिए और ज्यादा सही माहौल बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है.
इस मौके पर, श्री जे.पी. नड्डा, केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री, ने कहा, “श्रीमती दीपिका पादुकोण के साथ यह पार्टनरशिप भारत में मेंटल हेल्थ के मुद्दों के बारे में जागरूकता फैलाने, इन विषयों पर आम चर्चा को बढ़ावा देने और मेंटल हेल्थ को पब्लिक हेल्थ का एक अहम हिस्सा बताने में मदद करेगी.”
दीपिका पादुकोण ने इस बात में कहा “मुझे केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के लिए पहली बार मानसिक स्वास्थ्य एम्बेसडर बनने का बहुत बड़ा सम्मान मिला है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, भारत ने मेंटल हेल्थ की देखभाल को प्राथमिकता दी है. मैं मंत्रालय के साथ मिलकर इस काम को आगे बढ़ाने और हमारे देश के मेंटल हेल्थ को मजबूत करने के लिए तैयार हूं"
अपने नए रोल में दीपिका पादुकोण मंत्रालय के साथ मिलकर यह काम करेंगी:
– मानसिक स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता फैलाना और इससे जुड़ी गलत सोच को बदलना.
– लोगों को मदद लेने और बीमारी रोकने के उपाय अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना.
– टेली-MANAS (Tele-Mental Health Assistance and Networking Across States) और अन्य सरकारी मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं का प्रचार करना.
लीव लव लाफ फाउंडेशन का 10वां साल
इसके साथ ही वह केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के साथ मिलकर यह काम करेंगी कि हर किसी को मेंटल हेल्थ की मदद और सुविधा आसानी से मिल सके. यह नियुक्ति ऐसे समय हुई है. जब दीपिका पादुकोण की मदद करने वाली संस्था, द लीव लव लाफ फाउंडेशन, 10 साल का सफर पूरा कर चुकी है और इस दौरान उसने लोगों की मदद की है.
नई जागरूकता मुहिमें और वेल-बीइंग प्रोग्राम लॉन्च
पिछले दस सालों में, लिव लव लाफ ने अपने मुख्य रूरल कम्युनिटी मेंटल हेल्थ प्रोग्राम के जरिए 8 राज्यों के 15 जिलों में 21,931 से ज्यादा मानसिक रोगियों और उनके देखभाल करने वालों की मदद की है. लिव लव लाफ ने देशभर में नई और अहम जागरूकता मुहिमें भी चलाई हैं, जैसे "दोबारा पूछो" और "#NotAshamed," साथ ही टीनएज स्टूडेंट्स के लिए "You Are Not Alone" और जनरल डॉक्टर्स के लिए "डॉक्टर्स प्रोग्राम" भी चलाए हैं. हाल ही में लिव लव लाफ ने कंपनियों के लिए मेंटल हेल्थ और वेल बीइंग प्रोग्राम भी शुरू किया है.
