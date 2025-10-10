हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडयुवाओं से ज्यादा युवा अमिताभ है सबसे ज्यादा बिजी एक्टर, 25 सालों का आंकड़ा चौंकाने वाला

युवाओं से ज्यादा युवा अमिताभ है सबसे ज्यादा बिजी एक्टर, 25 सालों का आंकड़ा चौंकाने वाला

Amitabh Bachchan Birthday Special: एक बार नहीं कई बार बीमारी और दूसरी समस्याओं से घिर चुके अमिताभ हर बार उठ खड़े होते हैं. उनके करियर के पिछले 25 सालों पर नजर डालेंगे तो चौंक जाएंगे.

By : सर्वजीत सिंह चौहान | Updated at : 10 Oct 2025 07:58 PM (IST)
इस एक्टर को इंडियन सिनेमा का 'महावतार' कहा जाए तो गलत न होगा. बड़े-बड़े धुरंधरों ने तो सिर्फ इन्हें कॉपी कर-करके सुपरस्टारडम हासिल कर लिया. उम्र इतनी हो चुकी है कि सुनते ही मन में आता है- अरे नहीं! ऐसा कैसे. इतने एक्टिव कैसे रह सकते हैं इस उम्र में.

जिस उम्र में जब बाकी दुनिया रिटायरमेंट के मजे ले रही होती है उस वक्त 83 साल की उम्र का ये महायोद्धा 20-25 साल के युवाओं को अपने काम से मात दे रहा है. हम किसी सुपरस्टार की नहीं, बल्कि सदी के महानायक की बात कर रहे हैं.

हम अमिताभ की बात कर रहे हैं. जब आम लोग 8-9 घंटे की शिफ्ट खत्म करके आराम की ओर बढ़ते हैं, तब अमिताभ 15-16 घंटे काम करते हैं. हर साल 2-3 फिल्में कई एडवर्टाइजमेंट और 'कौन बनेगा करोड़पति' जैसे शोज की 15-15 घंटे की थका देने वाली शूटिंग.

ये सब वो इस उम्र में कर रहे हैं ये बड़ी बात तो है, लेकिन कई बीमारियों से बखूबी जूझते हुए कर रहे हैं ये बहुत बड़ी बात है. अमिताभ के शरीर में कुछ न कुछ समस्याएं आती रहीं, लेकिन उन्होंने खुद को कभी भी रुकने नहीं दिया.

1982 में जान जाने से बची थी अमिताभ की

साल 1982 में 'कुली' की शूटिंग के दौरान अमिताभ के पेट में लगी चोट जानलेवा हो गई थी. कोमा तक में चले गए और कई सर्जरी हुईं. यहां तक वेंटिलेटर में रखे जाने से पहले तक तो उन्हें क्लीनिकली मृत तक घोषित कर दिया गया था. ये बात अमिताभ ने खुद सिमी ग्रेवाल के शो में बताई थी.


युवाओं से ज्यादा युवा अमिताभ है सबसे ज्यादा बिजी एक्टर, 25 सालों का आंकड़ा चौंकाने वाला

हॉस्पिटल से निकलते ही दे दीं 6 बड़ी हिट्स

अमिताभ की 'कुली' ने 1983 में थिएटर्स में बवाल मचा दिया और सुपरहिट साबित हुई. इसके बाद 1990 तक उनकी ये फिल्में आईं जो हिट रहीं

फिल्म बॉक्स ऑफिस हाल
शराबी (1984) हिट
गिरफ्तार (1985) हिट
मर्द (1985) हिट
आखिरी रास्ता (1986) हिट
शहंशाह (1988) हिट
आज का अर्जुन (1990) हिट

जब हुआ लिवर इनफेक्टेड, तब शुरू हुआ करियर का दूसरा दौर

साल 2000 के दौर में जब अमिताभ अपने बुरे फ्लॉप दौर से जूझकर ऊपर आने की कोशिश में जुटे थे तब भी उन्हें कुछ ऐसा पता चला जो डरावना था. बिग बी को हेपेटाइटिस बी हो गया था और उनका लिवर इनफेक्टेड था. डॉक्टर्स ने ये भी बताया कि वो लिवर के 25 प्रतिशत हिस्से पर जीवित हैं.

इसी दौरान अमिताभ बच्चन ने अपने करियर की नई दिशा दी और बॉक्स ऑफिस पर नई इबारतें लिख डालीं और एक के बाद एक 2000 से लेकर 2019 तक 56 फिल्में दे डालीं. इतनी फिल्में अक्षय को छोड़कर और किसी स्टार ने इस दौरान नहीं दीं.


युवाओं से ज्यादा युवा अमिताभ है सबसे ज्यादा बिजी एक्टर, 25 सालों का आंकड़ा चौंकाने वाला

2019 में हुए बीमार, फिर भी बने बड़ी फिल्मों का हिस्सा

इसके बाद, 2019 में भी अमिताभ ने अपने ब्लॉग में अपनी बीमारी के बारे में बताया था. उन्होंने बताया था कि गर्दन, पीठ में दर्द और बुखार जैसा फील हो रहा है. लंबे समय तक बैठे रहने में समस्या होती है. डॉक्टर्स ने सलाह दी थी कि वो आराम करें, लेकिन उन्होंने आराम को खुद पर कभी भी हावी नहीं होने दिया.

साल 2020 में आई कोविड महामारी के दौरान भी अमिताभ इनफेक्टेड हुए थे और हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा, लेकिन वो दोबारा से स्वस्थ होकर फिर से लौटकर आए. इतना ही नहीं, उन्होंने नई उम्र के एक्टर्स से ज्यादा काम किया.

इस दौरान भी अमिताभ बच्चन ने 2019 से लेकर 2024 तक 8 फिल्में दे डालीं. इतनी फिल्में इस दौरान न तो शाहरुख खान के पास हैं और न ही सलमान या आमिर खान और ऋतिक के पास.

कोरोना के बाद सबसे बिजी एक्टर रहे अमिताभ

अमिताभ ने जहां कोरोना के बाद 7 फिल्में की, केबीसी के कई सीजन किए और उनकी 3 फिल्में अभी लाइन्डअप हैं. तो वहीं इस दौरान शाहरुख ने 3, आमिर ने 2, सलमान खान ने 5 फिल्में कीं. सिर्फ अक्षय कुमार हैं जिन्होंने 16 फिल्में करके अमिताभ को पीछे छोड़ा है वरना सारे उनसे पीछे रह गए हैं.

एक्टर फिल्में (2020 के बाद)
अक्षय कुमार 16
अमिताभ बच्चन 7
सलमान खान 5
शाहरुख खान 3
आमिर खान 2

अमिताभ की आने वाली हैं इतनी फिल्में

इतना ही नहीं, अमिताभ आने वाले दिनों में ब्रह्मस्त्र पार्ट 2, कल्कि 2898 एडी पार्ट 2 और आंखें पार्ट 2 का हिस्सा बनकर दिखेंगे. न सिर्फ हिस्सा बनकर दिखेंगे बल्कि कुछ में लीड एक्टर हैं तो कुछ में लीड से भी भारी. 

अभिषेक बच्चन से भी ज्यादा फिल्में हैं अमिताभ के पास

अमिताभ ने जब 2000 में वापसी की तब से लेकर अब तक वो 64 फिल्मों में काम कर चुके हैं. तो वहीं उनके बेटे साल 2000 में डेब्यू करने के बाद से सिर्फ 47 फिल्में ही कर पाए हैं. यानी अमिताभ किसी भी युवा से ज्यादा युवा हैं.

About the author सर्वजीत सिंह चौहान

सर्वजीत सिंह चौहान ABP News की एंटरटेनमेंट टीम का हिस्सा हैं. उन्हें भारतीय सिनेमा और वर्ल्ड सिनेमा के अलावा मनोरंजन जगत पर अलग नजरिए से खबरें देते हैं. क्विंट हिंदी, नेटवर्क 18 में काम कर चुके हैं. 
Published at : 10 Oct 2025 07:58 PM (IST)
Amitabh Bachchan Amitabh Bachchan Birthday Special Amitabh Bachchan Films List
Source: IOCL

Embed widget