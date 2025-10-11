हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडदीपिका पादुकोण के वर्क टाइम विवाद के बीच अभिषेक बच्चन की Video वायरल, बताया था- अक्षय कुमार कितने घंटे की करते हैं शिफ्ट?

दीपिका पादुकोण के वर्क टाइम विवाद के बीच अभिषेक बच्चन की Video वायरल, बताया था- अक्षय कुमार कितने घंटे की करते हैं शिफ्ट?

Deepika Padukone Shift Row: दीपिका पादुकोण के शिफ्ट टाइमिंग विवाद के बीच अभिषेक बच्चन और अक्षय कुमार की पुरानी वीडियो वायरल हो रही है. वी़डियो में अभिषेक ने अक्षय की शिफ्ट टाइमिंग की खुलासा किया था.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: निशा शर्मा | Updated at : 11 Oct 2025 02:53 PM (IST)
दीपिका पादुकोण के 'स्पिरिट' और 'कल्कि 2' छोड़ने से फिल्मों में 8 घंटे की शिफ्ट की बहस और तेज़ हो गई है. हाल ही में एक इंटरव्यू में, उन्होंने यह भी कहा कि कई सुपरस्टार्स 8 घंटे की शिफ्ट करते हैं. वहीं अब अभिषेक बच्चन का एक पुराना वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वे अक्षय कुमार के सेट पर काम करने की शिफ्ट के बारे में बता रहे हैं. चलिए जानते हैं अक्षय कुमार कितने घंटे की शिफ्ट करते हैं.

अक्षय कुमार कितने घंटे की करते हैं शिफ्ट?
बता दे कि हाउसफुल 3 के प्रमोशन के दौरान अक्षय कुमार, अभिषेक बच्चन और रितेश देशमुख कपिल शर्मा के  शो में पहुंचे थे. इस दौरान  जूनियर बच्चन ने खुलासा किया था, "पैक अप होते ही, सबसे एक्साइटेड इंसान अक्षय कुमार"

खिलाड़ी कुमार की शिफ्ट के बारे में आगे बताते हुए अभिषेक ने कहा, "आठ घंटे से ज्यादा काम नहीं करते हैं ये, सुबह साथ बजे आएंगे सेट पे...तुरंत मीटर चालू रितेश ने कहा, "समय अब ​​शुरू होता है.'

 

दीपिका पादुकोण ने मेल एक्टर की शिफ्ट को लेकर क्या कहा था?
CNBC-TV18 को दिए एक इंटरव्यू के दौरान, दीपिका पादुकोम ने कहा था, "यह कोई सीक्रेट नहीं है कि इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में कई सुपरस्टार,मेल सुपरस्टार, सालों से 8 घंटे काम कर रहे हैं, और यह कभी सुर्खियों में नहीं आया." अभिनेत्री ने आगे कहा था, "मैं अभी नाम नहीं लेना चाहती और इसे इतना बड़ा मुद्दा नहीं बनाना चाहती. उनमें से बहुत से लोग सोमवार से शुक्रवार तक केवल 8 घंटे काम करते हैं; वे वीकेंड में काम नहीं करते."

अक्षय कुमार-अभिषेक के अपकमिंग प्रोजेक्ट
अक्षय कुमार की हाल ही में जॉली एलएलबी 3 रिलीज हुई थी. इस डार्क कोर्ट रूम ड्रामा को काफी पसंद किया गया है. वहीं अक्षय कुमार की कई फ़िल्में पाइपलाइन में हैं जिनमें 'हैवान', 'वेलकम टू द जंगल' और 'भूत बंगला' शामिल हैं. इस बीच, अभिषेक बच्चन शाहरुख खान और सुहाना खान स्टारर फिल्म 'किंग' में दिखाई देंगे. फिल्म की शूटिंग जारी है.

दीपिका पादुकोण की अपकमिंग फिल्में
'स्पिरिट' और 'कल्कि 2' से बाहर होने के बाद, दापिका पादुकोण अब शाहरुख खान, सुहाना खान स्टारर 'किंग' में नजर आएंगीं.  ये फिल्म अगले साल रिलीज़ होने वाली है. इसके अलावा दीपिका के पास अल्लू अर्जुन के साथ भी एक फिल्म है. 

 

Published at : 11 Oct 2025 02:53 PM (IST)
Akshay Kumar Deepika Padukone Abhishek Bachchan Deepika Padukone'
