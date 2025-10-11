ऋषभ शेट्टी निर्देशित और स्टारर 'कांतारा चैप्टर 1' ने रिलीज के पहले दिन से ही देश ही नहीं पूरी दुनिया में धमाल मचाया हुआ है. इस फिल्म को सिनेमाघरों में रिलीज हुए सिर्फ 9 दिन हुए हैं और इसने अपनी लागत वसूल करने के साथ ही तगड़ा मुनाफा भी कमा लिया है. लोगों की जुबां पर इसकी कहानी, इसके किरदार और सबसे खास बात, ऋषभ शेट्टी की दमदार एक्टिंग है. इन सबसे बीच रिलीज के 9वें दिन 'कांतारा चैप्टर 1' ने दुनियाभर में एक जादुई आंकड़ा पार कर इतिहास रच दिया है.य

वर्ल्डवाइड 9 दिनों में 'कांतारा चैप्टर 1' ने रच दिया इतिहास

'कांतारा चैप्टर 1' की ना केवल कहानी की तारीफ हो रही है बल्कि इसके एक्शन सीक्वेंस और गानों को भी दर्शकों से खूब प्यार मिल रहा है. इसी वजह से 'कांतारा चैप्टर 1' को को देखने के लिए सिनेमाघरों में दर्शकों की खूब भीड़ उमड़ रही है. ऐसे में ये फिल्म बंपर कमाई तो कर ही रही है वहीं ये बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त रिकॉर्ड भी बनाता जा रही है. वहीं इसके 9 दिनों के वर्ल्डवाइड कलेक्शन की बात करें तो इसने कमाल कर दिखाया है.

सैकनिल्क की रिपोर्ट के मुताबिक, 'कांतारा चैप्टर 1' का वर्ल्डवाइड कलेक्शन महज 9 दिनों में ही 500 करोड़ का बड़ा आंकड़ा पार कर चुका है. होमेबल फिल्म्स ने भी इंस्टा पर पोस्ट शेयर कर बताया है कि इस फिल्म ने दुनियाभर में पहले हफ्ते में 509 करोड़ की कमाई कर ली है. यह ऐसा मुकाम है जिसे छूना हर फिल्म निर्माता के बस की बात नहीं होती.

'कांतारा चैप्टर 1' घरेलू बाजार में 9 दिनों में कितनी की कमाई?

घरेलू बॉक्स ऑफिस के बारे में बात करें तो पहले दिन से लेकर नौवें दिन तक फिल्म की कमाई के आंकड़े देखने लायक हैं. कर्नाटक, तेलुगु, हिंदी, तमिल और मलयालम भाषाओं में फिल्म जबरदस्त परफॉर्म कर रही है. पहले दिन 'कांतारा चैप्टर 1' ने 61.85 करोड़ की कमाई के साथ धमाकेदार शुरुआत की थी और इसने पहले हफ्ते में 337.4 करोड़ रुपये कमाए. वहीं नौवें दिन फिल्म ने 22 करोड़ रुपए कमाए, जिससे इसका पूरे भारत में अब तक का कुल कलेक्शन 359.40 करोड़ हो गया है.