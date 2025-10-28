अदिवी शेष और मृणाल ठाकुर स्टारर एक्शन-ड्रामा ‘डकैत: एक प्रेम कथा’ मच अवेटेड फिल्म है. पहले ये फिल्म दिसंबर 2025 में रिलीज होना तय थी लेकिन अदिवी शेष की चोट की वजह से इसकी रिलीज की तारीख आगे बढ़ा दी गई है. अब फाइनली मेकर्स ने इस बाइलिंग्वल फिल्म की आज ऑफिशियल नई रिलीज डेट अनाउंस कर दी है. जानते हैं ‘डकैत: एक प्रेम कथा’ कब सिनेमाघरों में दस्तक देगी.

‘डकैत: एक प्रेम कथा’ की रिलीज डेट अनाउंसम

मृणाल ठाकुर ने ‘डकैत: एक प्रेम कथा’ का पोस्टर शेयर कर इसकी आधिकारिक रिलीज़ की तारीख अनाउंस की है. पोस्टर में अदिवी शेष और मृणाल ठाकुर एक गाड़ी में बदहवाश हालत में दिख रहे हैं. वहीं अदिवी शेष किसी पर गन ताने हुए नजर आ रहे हैं. बता दें कि ‘डकैत: एक प्रेम कथा’ 19 मार्च, 2026 को रिलीज होगी. यानी ये फिल्म गुड़ी पड़वा और एक्सटेंडेड ईद वीकेंड पर दर्शकों को एंटरटेन करने के लिए आएगी. मृणाल द्वारा शेयर किए गए पोस्टर पर लिखा है,"DACOIT के साथ धमाकेदार ड्रामा को एक्सपीरियंस करें, 19 मार्च, 2026 को हिंदी और तेलुगु में दुनिया भर में ग्रैंड रिलीज."

‘डकैत: एक प्रेम कथा’ के बारे में

बता दें कि ‘डकैत: एक प्रेम कथा’ अपनी अनाउंसमेंट के बाद से ही चर्चा में बनी हुई है. ये फिल्म एक्शन, जुनून और दमदार कहानी का एक धमाकेदार ब्लेंड नजर आ रही है. फिल्म में अदिवी शेष और मृणाल ठाकुर के अलावा अनुराग कश्यप ने भी अहम रोल प्ले किया है. शनील देव द्वारा निर्देशित, यह फिल्म एक फीचर फिल्म निर्माता के रूप में उनकी पहली फिल्म है और हाल के सालों में तेलुगु और हिंदी सिनेमा के बीच सबसे शानदार कोलेबैरेशन लग रही है. इस प्रोजेक्ट का निर्माण सुप्रिया यार्लागड्डा ने किया है, सुनील नारंग इसके को-प्रोड्यूसर हैं, और अन्नपूर्णा स्टूडियोज द्वारा इसे प्रेजेंट किया गया है.

फिल्म की कहानी और स्क्रीनप्ले अदिवी शेष और शनील देव ने मिलकर लिखा है, दोनों ने पहले भी शॉर्ट फिल्मों में साथ काम किया है. इस फिल्म को हिंदी और तेलुगु में एक साथ शूट किया गया है. वहीं फिल्म की रिलीज डेट अनाउंस होते ही फैंस भी एक्साइट हो गए हैं.