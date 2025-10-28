हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनटेलीविजनJay Bhanushali vs Mahhi Vij: जय भानुशाली और माही विज में कौन है ज्यादा अमीर? जानें- दोनों की नेटवर्थ

Jay Bhanushali vs Mahhi Vij: जय भानुशाली और माही विज में कौन है ज्यादा अमीर? जानें- दोनों की नेटवर्थ

Jay Bhanushali vs Mahhi Vij Net Worth: टीवी की पॉपुलर जोड़ी जय भानुशाली और माही विज के तलाक के रूमर्स फैले हुए हैं. इन सबके बीच चलिए यहां जानते हैं दोनों में से ज्यादा दौलतमंद कौन है?

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: निशा शर्मा | Updated at : 28 Oct 2025 01:43 PM (IST)
Preferred Sources

टीवी की फेमस जोड़ी जय भानुशाली और माही विज ने 14 साल की शादी के बाद कथित तौर पर तलाक ले लिया है. अपने शो 'कयामत' से मशहूर हुए इस जोड़े के बीच पिछले कुछ समय से ट्रस्ट इश्यू को लेकर अनबन चल रही थी. आखिरकार उन्होंने अलग होने का फैसला किया. खबरों की मानें तो इसी साल जुलाई-अगस्त में उनका तलाक भी फाइनल हो गया है और दोनों के बीच बच्चों की कस्टडी को लेकर भी फैसला हो गया है.  हालाँकि, दोनों में से किसी ने भी इसकी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं की है. इन सबके चलिए यहां जानते हैं जय और माही में से ज्यादा अमीर कौन है और दोनों की नेटवर्थ कितनी है?

जय भानुशाली की कितनी है नेटवर्थ?
जय भानुशाली ने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत टीवी सीरियल कसौटी जिंदगी की से की थी. इसके बाद वह कयामत, किस देश में है मेरा दिल और नच बलिए 5 जैसे शो में नजर आए. टीवी सीरियल के अलावा जय भानुशाली ने फिल्मों में भी काम किया है. उन्होंने 2014 में फिल्म हेट स्टोरी 2 से डेब्यू किया था. उन्होंने देसी कट्टे और एक पहेली लीला जैसी फिल्मों में भी काम किया है. जय की संपत्ति की बात करें तो एक्टर की एक्सपेक्टेड नेटवर्थ तकरीबन 15 करोड़ रुपये है, जो उन्होंने फिल्मों, टीवी धारावाहिकों और टीवी शो को होस्ट कर जोड़ी है.

 

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Jay Bhanushali (@ijaybhanushali)

माही विज की कितनी है नेटवर्थ?
माही विज 17 साल की उम्र में मुंबई आ गई थीं और उन्होंने मॉडलिंग से अपने करियर की शुरुआत की थी. वह कई म्यूजिक वीडियो में नजर आईं. 2006 में, उन्होंने टीवी धारावाहिक अकेला में सपोर्टिंग रोल के साथ अपने अभिनय करियर की शुरुआत की थी. माही विज ने शश... कोई है, लागी तुझसे लगन, ना आना इस देस लाडो, बालिका वधू और लाल इश्क समेत कई सीरियल्स में काम किया.

माही विज की कुल संपत्ति की बात करें तो एक्ट्रेस की नेटवर्थ तकरीबन 10 करोड़ रुपये है, जो उन्होंने टीवी धारावाहिकों, सोशल मीडिया पोस्ट और मॉडलिंग से कमाई है. यानी जय भानुशाली की कुल संपत्ति माही विज से ज्यादा है.

जय भानुशाली और माही विज के बारे में
जय और माही के तीन बच्चे हैं. उनकी तारा नाम की एक बायोलॉजिकल बेटी है जिसका जन्म 2019 में हुआ था. इस जोड़ी ने दो बच्चे, राजवीर और ख़ुशी को 2017 में गोद लिया था. यह जोड़ा अपनी निजी ज़िंदगी को लेकर काफ़ी प्राइवेट रहा है, लेकिन ऐसा लगता है कि वे को-पेरेटिंग पर फोकस कर रहे हैं और अपने बच्चों को एक हैप्पी और हेल्दी एनवायरमेंट दे रहे हैं.

 

और पढ़ें
Published at : 28 Oct 2025 01:43 PM (IST)
Tags :
Jay Bhanushali Mahhi Vij
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
ट्रंप-पुतिन के झगड़े का रूस की इस बड़ी कंपनी को घाटा! कुआं और रिफानरी बेचने की आई नौबत
ट्रंप-पुतिन के झगड़े का रूस की इस बड़ी कंपनी को घाटा! कुआं और रिफानरी बेचने की आई नौबत
बिहार
बिहार चुनाव में प्रचार को धार देंगे अखिलेश यादव और डिंपल, महागठबंधन के लिए मांगेगे वोट
बिहार चुनाव में प्रचार को धार देंगे अखिलेश यादव और डिंपल, महागठबंधन के लिए मांगेगे वोट
विश्व
भारत के 'त्रिशूल' से खौफ में पाकिस्तान, आसिम मुनीर की सेना में मचा हड़कंप, पूरे मुल्क का एयरस्पेस बंद
भारत के 'त्रिशूल' से खौफ में पाकिस्तान, आसिम मुनीर की सेना में मचा हड़कंप, पूरे मुल्क का एयरस्पेस बंद
क्रिकेट
WC के दौरान महिला क्रिकेटरों से छेड़खानी होने पर ऑस्ट्रेलिया हाई कमीशन का बयान, कहा- भारतीय अधिकारी कर रहे हैं जांच
WC के दौरान महिला क्रिकेटरों से छेड़खानी होने पर ऑस्ट्रेलिया हाई कमीशन का बयान, कहा- भारतीय अधिकारी कर रहे हैं जांच
Advertisement

वीडियोज

IPO Alert: Lenskart Solutions Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
आरोपी को फंसाने के लिए गढ़ी कहानी, पुलिस ने लड़की के पिता को किया गिरफ्तार
चुनाव से पहले Prashant Kishor की बढ़ी मुश्किलें, वोटर आईडी कार्ड बनी नई चुनौती
खतरनाक हुआ चक्रवाती तूफान मोंथा, इन राज्यों में हाई अलर्ट | Breaking | ABP NEWS
Supreme Court का बड़ा फैसला: नाबालिग की Property बेचने के लिए जरूरी है Court की अनुमति!| Paisa Live
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
ट्रंप-पुतिन के झगड़े का रूस की इस बड़ी कंपनी को घाटा! कुआं और रिफानरी बेचने की आई नौबत
ट्रंप-पुतिन के झगड़े का रूस की इस बड़ी कंपनी को घाटा! कुआं और रिफानरी बेचने की आई नौबत
बिहार
बिहार चुनाव में प्रचार को धार देंगे अखिलेश यादव और डिंपल, महागठबंधन के लिए मांगेगे वोट
बिहार चुनाव में प्रचार को धार देंगे अखिलेश यादव और डिंपल, महागठबंधन के लिए मांगेगे वोट
विश्व
भारत के 'त्रिशूल' से खौफ में पाकिस्तान, आसिम मुनीर की सेना में मचा हड़कंप, पूरे मुल्क का एयरस्पेस बंद
भारत के 'त्रिशूल' से खौफ में पाकिस्तान, आसिम मुनीर की सेना में मचा हड़कंप, पूरे मुल्क का एयरस्पेस बंद
क्रिकेट
WC के दौरान महिला क्रिकेटरों से छेड़खानी होने पर ऑस्ट्रेलिया हाई कमीशन का बयान, कहा- भारतीय अधिकारी कर रहे हैं जांच
WC के दौरान महिला क्रिकेटरों से छेड़खानी होने पर ऑस्ट्रेलिया हाई कमीशन का बयान, कहा- भारतीय अधिकारी कर रहे हैं जांच
बॉलीवुड
सुष्मिता सेन को 'मिस यूनिवर्स' बनाने के लिए पहले ब्रॉयफ्रेंड ने छोड़ दी थी नौकरी, फिर क्यों हुआ दोनों का ब्रेकअप?
सुष्मिता सेन को 'मिस यूनिवर्स' बनाने के लिए पहले ब्रॉयफ्रेंड ने छोड़ दी थी नौकरी, क्यों हुआ दोनों का ब्रेकअप?
जनरल नॉलेज
कितनी होती है सीजेआई की ताकत! क्या इन्हें गिरफ्तार कर सकती है पुलिस?
कितनी होती है सीजेआई की ताकत! क्या इन्हें गिरफ्तार कर सकती है पुलिस?
हेल्थ
नीम से लेकर लौंग तक... दांतों और मसूड़ों को हेल्दी रखने के लिए ये हैं असरदार तरीके 
नीम से लेकर लौंग तक... दांतों और मसूड़ों को हेल्दी रखने के लिए ये हैं असरदार तरीके 
नौकरी
इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में 348 पदों पर भर्ती, कल है आवेदन की आखिरी तारीख
इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में 348 पदों पर भर्ती, कल है आवेदन की आखिरी तारीख
Paisa LIVE
IPO Alert: Jayesh Logistics Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Jayesh Logistics Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ENT LIVE
हक ट्रेलर रिव्यू: यामी गौतम- इमरान हाशमी की फिल्म सच्चाई दिखाते हुए कई सवाल खड़े करेगी।
हक ट्रेलर रिव्यू: यामी गौतम- इमरान हाशमी की फिल्म सच्चाई दिखाते हुए कई सवाल खड़े करेगी।
ABP NEWS
Rajasthan News: सड़क पर मगरमछ से मचा हड़कंप | ABP NEWS SHORTS
Rajasthan News: सड़क पर मगरमछ से मचा हड़कंप | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
MP News: 50 करोड़ का हीरा निकला पत्थर | ABP News Shorts
MP News: 50 करोड़ का हीरा निकला पत्थर | ABP News Shorts
ABP NEWS
Delhi News: नाम असली, माल नकली! | ABP News Shorts
Delhi News: नाम असली, माल नकली! | ABP News Shorts
Embed widget