टीवी की फेमस जोड़ी जय भानुशाली और माही विज ने 14 साल की शादी के बाद कथित तौर पर तलाक ले लिया है. अपने शो 'कयामत' से मशहूर हुए इस जोड़े के बीच पिछले कुछ समय से ट्रस्ट इश्यू को लेकर अनबन चल रही थी. आखिरकार उन्होंने अलग होने का फैसला किया. खबरों की मानें तो इसी साल जुलाई-अगस्त में उनका तलाक भी फाइनल हो गया है और दोनों के बीच बच्चों की कस्टडी को लेकर भी फैसला हो गया है. हालाँकि, दोनों में से किसी ने भी इसकी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं की है. इन सबके चलिए यहां जानते हैं जय और माही में से ज्यादा अमीर कौन है और दोनों की नेटवर्थ कितनी है?

जय भानुशाली की कितनी है नेटवर्थ?

जय भानुशाली ने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत टीवी सीरियल कसौटी जिंदगी की से की थी. इसके बाद वह कयामत, किस देश में है मेरा दिल और नच बलिए 5 जैसे शो में नजर आए. टीवी सीरियल के अलावा जय भानुशाली ने फिल्मों में भी काम किया है. उन्होंने 2014 में फिल्म हेट स्टोरी 2 से डेब्यू किया था. उन्होंने देसी कट्टे और एक पहेली लीला जैसी फिल्मों में भी काम किया है. जय की संपत्ति की बात करें तो एक्टर की एक्सपेक्टेड नेटवर्थ तकरीबन 15 करोड़ रुपये है, जो उन्होंने फिल्मों, टीवी धारावाहिकों और टीवी शो को होस्ट कर जोड़ी है.

माही विज की कितनी है नेटवर्थ?

माही विज 17 साल की उम्र में मुंबई आ गई थीं और उन्होंने मॉडलिंग से अपने करियर की शुरुआत की थी. वह कई म्यूजिक वीडियो में नजर आईं. 2006 में, उन्होंने टीवी धारावाहिक अकेला में सपोर्टिंग रोल के साथ अपने अभिनय करियर की शुरुआत की थी. माही विज ने शश... कोई है, लागी तुझसे लगन, ना आना इस देस लाडो, बालिका वधू और लाल इश्क समेत कई सीरियल्स में काम किया.

माही विज की कुल संपत्ति की बात करें तो एक्ट्रेस की नेटवर्थ तकरीबन 10 करोड़ रुपये है, जो उन्होंने टीवी धारावाहिकों, सोशल मीडिया पोस्ट और मॉडलिंग से कमाई है. यानी जय भानुशाली की कुल संपत्ति माही विज से ज्यादा है.

जय भानुशाली और माही विज के बारे में

जय और माही के तीन बच्चे हैं. उनकी तारा नाम की एक बायोलॉजिकल बेटी है जिसका जन्म 2019 में हुआ था. इस जोड़ी ने दो बच्चे, राजवीर और ख़ुशी को 2017 में गोद लिया था. यह जोड़ा अपनी निजी ज़िंदगी को लेकर काफ़ी प्राइवेट रहा है, लेकिन ऐसा लगता है कि वे को-पेरेटिंग पर फोकस कर रहे हैं और अपने बच्चों को एक हैप्पी और हेल्दी एनवायरमेंट दे रहे हैं.