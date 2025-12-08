एस जयशंकर ने दबा दी पाकिस्तान की नस, बिलबिला उठा पूरा मुल्क, भारत से बोला- 'हमें सेना पर गर्व'

पाकिस्तान ने रविवार (7 दिसंबर,2025) को भारत के विदेश मंत्री एस. जयशंकर के उस बयान की कड़ी आलोचना की, जिसमें उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान की कई समस्याओं की जड़ उसकी सेना है. पाकिस्तान ने इस बयान को भड़काऊ, गलत और गैर-जिम्मेदार बताया. यह टिप्पणी जयशंकर ने नई दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान की थी.

पाकिस्तान ने क्या कहा?

पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ताहिर अंद्राबी ने कहा कि पाकिस्तान जयशंकर की टिप्पणी को पूरी तरह खारिज करता है और उसकी निंदा करता है. उन्होंने कहा कि पाकिस्तान एक जिम्मेदार राष्ट्र है, और उसकी सेना और अन्य संस्थान देश की सुरक्षा का मजबूत स्तंभ हैं. अंद्राबी ने भारत पर पाकिस्तान के नेतृत्व और सरकारी संस्थानों को बदनाम करने की कोशिश का आरोप भी लगाया.

क्या कहा था एस जयशंकर ने?

जयशंकर ने हिंदुस्तान टाइम्स लीडरशिप समिट में था कहा कि पाकिस्तान में सेना आतंकवादी समूहों को समर्थन देती है और वहीं से कई समस्याएं पैदा होती हैं. उन्होंने यह भी कहा कि जैसे अच्छे और बुरे आतंकवादी होते हैं, वैसे ही अच्छे सैन्य नेता और कुछ उतने अच्छे नहीं होते. माना जा रहा है कि उनका इशारा पाकिस्तान के सेना प्रमुख फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की ओर था.

पाकिस्तान ने दी गीदड़भभकी

अंद्राबी ने कहा कि मई में हुए संघर्ष के दौरान पाकिस्तान की सेना ने यह दिखा दिया कि वह किसी भी हमले का प्रभावी, अनुशासित और जिम्मेदार तरीके से जवाब देने में सक्षम है. उन्होंने इसे पाकिस्तान की रक्षा क्षमता का उदाहरण बताया.

ऑपरेशन ‘सिंदूर’ के दौरान पाकिस्तान को हुआ था भारी नुकसान

यह विवाद उस समय सामने आया है जब हाल ही में भारत के ऑपरेशन सिंदूर को लेकर चर्चा जारी है. यह ऑपरेशन 7 मई को शुरू किया गया था. इसका उद्देश्य पाकिस्तान और पीओके में आतंक ढांचे को निशाना बनाना था. यह कार्रवाई पहलगाम हमले के जवाब में की गई, जिसमें 26 नागरिक मारे गए थे. चार दिन चले इस अभियान के बाद 10 मई को दोनों देशों ने सैन्य गतिविधियों को रोकने पर सहमति जताई. भारतीय वायुसेना प्रमुख एपी सिंह के अनुसार, हमले में पाकिस्तान के कम से कम एक दर्जन सैन्य विमान नष्ट या क्षतिग्रस्त हुए, जिनमें कई एफ-16 भी शामिल थे.