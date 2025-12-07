एक्सप्लोरर
फिनाले का मजा दोगुना करने बिग बॉस के सेट पहुंचे अनन्या पांडे और कार्तिक आर्यन, साथ में लगे बेहद क्यूट
'बिग बॉस 19' का फिनाले में कार्तिक आर्यन और अनन्या पांडे भी अपनी फिल्म 'तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी' का प्रमोशन करने सलमान खान के शो पर पहुंचे. यहां देखिए वायरल फोटोज.
'बिग बॉस 19' का फिनाले में कार्तिक आर्यन और अनन्या पांडे भी अपनी फिल्म 'तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी' का प्रमोशन करने सलमान खान के शो पर पहुंचे. यहां देखिए वायरल फोटोज.
1/7
2/7
3/7
4/7
5/7
6/7
7/7
Published at : 07 Dec 2025 09:56 PM (IST)
बॉलीवुड
7 Photos
इस एक्ट्रेस की साड़ियों की कीमत लाखों में, कई हैं 50 साल पुरानी, एक-एक लुक से ढाती हैं कहर
बॉलीवुड
10 Photos
'फोर्स 3' में जॉन अब्राहम को मिली नई हीरोइन, कौन हैं वेदिका? 10 तस्वीरों में जानें सब कुछ
बॉलीवुड
7 Photos
बिकिनी में लीन बॉडी फ्लॉन्ट करती दिखीं अनन्या पांडे, तस्वीरें देख फैंस ने कहा- 'स्टनिंग'
बॉलीवुड
7 Photos
धुरंधर देखने का प्लान बना रहे हैं तो पहले देख लें ये स्पाइ थ्रिलर फिल्म, इन ओटीटी प्लेटफॉर्म पर हैं मौजूद
बॉलीवुड
7 Photos
सोनाक्षी सिन्हा ने 3 साल तक पेरेंट्स से छिपाया रिश्ता, गैर धर्म में शादी करना नहीं था आसान?
बॉलीवुड
8 Photos
कितनी पढ़ी-लिखी हैं सारा अर्जुन? 'धुरंधर' में कमाल की एक्टिंग से छा गई हैं एक्ट्रेस
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
विश्व
1500KM तक का टारगेट तबाह... कितनी खतरनाक है Kalibr-PL मिसाइल, जिसका रूस ने भारत को दिया ऑफर?
बिहार
CISF की तर्ज पर बिहार में बनेगा BISF, मंत्री दिलीप जायसवाल का ऐलान, सरकार को भेजा जाएगा प्रस्ताव
विश्व
अब इस देश ने अमेरिका को दिया झटका, Hawk की जगह भारत से खरीदेगा SAM मिसाइलें; दिल्ली ने दिया बड़ा ऑफर
ओटीटी
2025 में सबसे ज्यादा सर्च किए जाने वाले टॉप 7 शो कौन से? हिंदी सीरीज का भी रहा जलवा
Advertisement
बॉलीवुड
7 Photos
इस एक्ट्रेस की साड़ियों की कीमत लाखों में, कई हैं 50 साल पुरानी, एक-एक लुक से ढाती हैं कहर
एबीपी लाइव
Opinion