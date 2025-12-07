कार्तिक आर्यन इन दिनों अपनी फिल्म 'तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी' को लेकर चर्चा में बने हुए हैं. लेकिन अब हाल ही में पैप्स ने उन्हें 'बिग बॉस 19' के सेट पर स्पॉट किया. ये तस्वीरें अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं.