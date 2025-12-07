हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फिनाले का मजा दोगुना करने बिग बॉस के सेट पहुंचे अनन्या पांडे और कार्तिक आर्यन, साथ में लगे बेहद क्यूट

'बिग बॉस 19' का फिनाले में कार्तिक आर्यन और अनन्या पांडे भी अपनी फिल्म 'तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी' का प्रमोशन करने सलमान खान के शो पर पहुंचे. यहां देखिए वायरल फोटोज.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 07 Dec 2025 09:56 PM (IST)
1/7
कार्तिक आर्यन इन दिनों अपनी फिल्म 'तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी' को लेकर चर्चा में बने हुए हैं. लेकिन अब हाल ही में पैप्स ने उन्हें 'बिग बॉस 19' के सेट पर स्पॉट किया. ये तस्वीरें अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं.
2/7
कार्तिक आर्यन का ये अंदाज फैंस को बहुत पसंद आ रहा है. वैसे तो अभिनेता हमेशा ही अपने स्टाइल और फिटनेस को लेकर फैंस का दिल जीत लेते हैं और आज भी उन्होंने वही किया.
3/7
वायरल तस्वीरों में 'तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी' के लीड एक्टर का स्टाइलिश अवतार देख हर कोई उनका दीवाना बन गया है. 'बिग बॉस 19' के फिनाले के मौके पर उन्होंने वाइट टी शर्ट को ब्लैक डेनिम और लेदर जैकेट के साथ पेयर किया.
4/7
इसके अलावा अनन्या पांडे ने भी अपने ग्लैमर का जलवा बिखेरा. एक्ट्रेस इन दिनों हर इवेंट में अपने फैशन सेंस से फैंस की तारीफें बटोर रही हैं. अब 'बिग बॉस 19' के सेट पर भी अनन्या पांडे के लुक को बहुत पसंद किया जा रहा है.
5/7
इस मौके पर अदाकारा का फॉर्मल लुक चर्चा में आया. पर्पल आउटफिट में अनन्या पांडे का लुक बिल्कुल बॉस लेडी की तरह था. उन्होंने मिनी स्कर्ट और ब्लेजर कैरी किया है जो उनपर काफी जच रहा है.
6/7
सॉफ्ट मेकअप के साथ अनन्या पांडे ने अपना ये लुक पूरा किया. सॉफ्ट कर्ल्स के साथ उनका ये लुक वाकई काफी प्यारा लग रहा है.
7/7
अब अनन्या पांडे और कार्तिक आर्यन दूसरी बार अपनी सिजलिंग केमिस्ट्री से ऑडियंस को एंटरटेन करने वाले हैं. 'तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी' की बात करें तो ये फिल्म 25 दिसंबर को रिलीज होगी.
Published at : 07 Dec 2025 09:56 PM (IST)
