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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडCocktail 2 Box Office Collection: 50 करोड़ के पार 'कॉकटेल 2', बनी 5वीं बड़ी वीकेंड ओपनर, 35% वसूला बजट

Cocktail 2 Box Office Collection: 50 करोड़ के पार 'कॉकटेल 2', बनी 5वीं बड़ी वीकेंड ओपनर, 35% वसूला बजट

Cocktail 2 Worldwide BO Collection: होमी अदजानिया के निर्देशन में बनी फिल्म 'कॉकटेल 2' ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा खासा प्रदर्शन किया. दो दिनों में 50 करोड़ के पार पहुंच गई है. चलिए बताते हैं कलेक्शन.

Written By : राहुल यादव |  Updated at : 21 Jun 2026 03:38 PM (IST)
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Cocktail 2 Worldwide Box Office Collection: शाहिद कपूर, कृति सेनन और रश्मिका मंदाना स्टारर फिल्म 'कॉकटेल 2' ने बॉक्स ऑफिस पर छप्परफाड़ कमाई की. फिल्म रिलीज होने के बाद से ही छाई हुई है. लोगों की ओर से इसे पॉजिटिव रिस्पांस मिल रहा है. फिल्म ने वर्ल्डवाइड भी 50 करोड़ का आंकड़ा महज दो दिनों में ही पार कर लिया है. ऐसे में चलिए बताते हैं इसने बजट का कितना प्रतिशत वसूल लिया है. 

'कॉकटेल 2' का दो दिनों का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

फिल्म 'कॉकटेल 2' के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर अच्छा खासा बिजनेस कर लिया है. कोईमोई की रिपोर्ट के अनुसार, फिल्म ने शनिवार को 17.15 करोड़ की सॉलिड कमाई की है. जबकि फिल्म ने पहले दिन 14.1 करोड़ का बिजनेस किया और इसके बाद फिल्म का दो दिनों का नेट कलेक्शन 31.25 करोड़ रहा. पहले दिन के मुकाबले दूसरे दिन बॉक्स ऑफिस पर 21.63% का सॉलिड जंप देखने के लिए मिला. फिल्म का दो दिनों का ग्रॉस कलेक्शन 36.87 करोड़ रहा.

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'कॉकटेल 2' बनी 5वीं बड़ी वीकेंड ओपनर 2026

कोईमोई की रिपोर्ट के अनुसार, 'कॉकटेल 2' 5वीं बड़ी वीकेंड ओपनर 2026 महज दो दिन में ही बन गई है. 'है जवानी तो इश्क होना है' ने तीन दिनों में 28.51 करोड़ का बिजनेस किया था, जिसे ये पछाड़कर पांचवे नंबर पर आ गई है. जबकि तीसरे दिन यानी कि रविवार को माना जा रहा है कि फिल्म 'ओ रोमियो' (34.51 करोड़) के फर्स्ट वीकेंड कलेक्शन को भी पछाड़ सकती है.

2026 की टॉप 5 वीकेंड ओपनर फिल्में (इंडिया नेट कलेक्शन)

धुरंधर 2- 466 करोड़ (4 दिन)
बॉर्डर 2- 129.89 करोड़
भूत बंगला- 65.65 करोड़
ओ रोमियो- 34.51 करोड़
कॉकटेल 2- 31.25 करोड़ (दो दिन का कलेक्शन)

Cocktail 2 Box Office Collection: 50 करोड़ के पार 'कॉकटेल 2', बनी 5वीं बड़ी वीकेंड ओपनर, 35% वसूला बजट

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बजट का 35% वसूल चुकी 'कॉकटेल 2'

ऑफिशियल आंकड़ों के अनुसार, 'कॉकटेल 2' ने बॉक्स ऑफिस पर वर्ल्डवाइड पहले दिन 24 करोड़ और दूसरे दिन यानी कि शनिवार को 29.4 करोड़ का कलेक्शन किया, जिसके बाद इसका टोटल वर्ल्डवाइड कलेक्शन 53.4 करोड़ रहा. वहीं, रिपोर्ट्स की मानें तो फिल्म का बजट करीब 150 करोड़ है और इस लिहाज से मूवी ने बजट का 35.60% वसूल लिया है.

'कॉकटेल 2' के बारे में

बहरहाल, फिल्म 'कॉकटेल 2' के बारे में बात की जाए तो इसमें शाहिद कपूर, कृति सेनन और रश्मिका मंदाना लीड रोल में हैं. इस फिल्म के जरिए इनकी तिकड़ी पहली बार स्क्रीन शेयर कर रहे हैं. ये एक रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा फिल्म है. ये सैफ अली खान, दीपिका पादुकोण और डायना पेंटी स्टारर फिल्म 'कॉकटेल' का सीक्वल है. हालांकि, सीक्वल की कहानी पार्ट 1 से काफी अलग है.

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About the author राहुल यादव

राहुल यादव ABP Network में सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और एंटरटेनमेंट डेस्क के लिए खबरें लिखते हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और मनोरंजन पत्रकारिता में 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है. राहुल की भोजपुरी सिनेमा और बॉलीवुड कवरेज में विशेष पकड़ मानी जाती है. उन्होंने राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और News18 हिंदी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया है. राहुल ने Makhanlal Chaturvedi National University of Journalism and Communication से जनसंचार में स्नातकोत्तर (MA in Mass Communication) और University of Delhi से राजनीतिक विज्ञान में स्नातक (BA) किया है.
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Published at : 21 Jun 2026 02:26 PM (IST)
Tags :
BOX OFFICE COLLECTION Cocktail 2
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