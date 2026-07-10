Live Updates: 'धमाल 4' करेगी बंपर ओपनिंग? जानें- 12 बजे तक कितना कर डाला कलेक्शन?

इंद्र कुमार के डायरेक्शन में बनी साल की मच अवेटेड फिल्म 'धमाल 4' फ्राइडे,10 जुलाई 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है. फिल्म को दर्शकों से अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है. वहीं क्रिटिक्स से भी इसे ठीक रिव्यू मिले हैं. ऐसे में चलिए यहां जानते हैं ये फिल्म रिलीज के पहले दिन कितना कलेक्शन कर रही है और इसकी ऑक्यूपेंसी भी जानेंगे.

'धमाल 4' की एडवांस बुकिंग रिपोर्ट

'धमाल 4' ने अच्छी एडवांस बुकिंग की है. सैकनिल्क की रिपोर्ट के मुताबिक इस फिल्म की रिलीज के पहले दिन के लिए 1 लाख 8 हजार 937 टिकटों की प्री बुकिंग हुई है और इसने बिना ब्लॉक सीटों से 2.88 करोड़ रुपये कमाए हैं. जबकि ब्लॉक सीटों के साथ इसने 6.11 करोड़ का कलेक्शन किया है.

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'धमाल 4' का पहले दिन का कलेक्शन (Dhamaal 4 BO Day 1 Collection Live Updates)

सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक 'धमाल 4' ने रिलीज के पहले दिन दोपहर 12 बजे तक 0.35 करोड़ कमा लिए हैं.

इसकी ऑक्यूपेंसी 9.0% दर्ज की जा रही है.

धमाल 4 बॉक्स ऑफिस कलेक्शन ऑक्यूपेंसी डे 1 0.35 करोड़ (दोपहर 12 बजे तक का कलेक्शन) 9.0% कुल कलेक्शन 0.35 करोड़

'धमाल 4' कितने करोड़ से कर सकती है ओपनिंग?

'धमाल 4' को इसकी फ्रेंचाइडी 'धमाल' की ब्रांड वैल्यू का फायदा हो सकता है. ऐसे में इस फिल्म से ओपनिंग डे पर 14 से 17 करोड़ की ओपनिंग की उम्मीद की जा रही है. अगर ये इतनी ओपनिंग करती है तो इसके बॉलीवुड की टॉप 5 ओपनिंग फिल्मों में एंट्री करने की उम्मीद है. हालांकि सही आंकड़े रात 10.30 बजे के बाद ही पता चल पाएंगे.

'धमाल 4' के बारे में

'धमाल 4' का निर्देशन इंद्र कुमार ने किया है और फिल्म में अजय देवगन, अरशद वारसी, रितेश देशमुख और जावेद जाफरी ने अपने किरदारों में कमबैक किया है. फिल्म में संजीदा शेख, रवि किशन और ईशा गुप्ता सहित कई नए कलाकार भी फुल धमाल मचाते नजर आएंगे.

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