'वेलकम टू द जंगल' की सफलता के बाद 'वेलकम 4' पर लगी मुहर, डायरेक्टर का नाम भी कंफर्म

INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडWelcome 4 Confirmed: 'वेलकम टू द जंगल' की सफलता के बाद 'Welcome 4' पर लगी मुहर, डायरेक्टर का नाम भी कंफर्म

Welcome 4 Confirmed: 'वेलकम टू द जंगल' की सफलता के बाद 'Welcome 4' पर लगी मुहर, डायरेक्टर का नाम भी कंफर्म

Welcome 4 Confirmed: अक्षय कुमार की फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' की सक्सेस के बाद डायरेक्टर अहमद खान ने इस फ्रैंचाइजी के चौथ पार्ट पर मुहर लगा दी है. चलिए जानते हैं उन्होंने क्या कहा.

Written By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क |  Edited By: Diksha Sharma |  Updated at : 10 Jul 2026 01:37 PM (IST)
Preferred Sources

अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी और परेश रावल जैसे सितारों से सजी फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' 26 जून को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी. बॉक्स ऑफिस पर ये कॉमेडी फिल्म अच्छा परफॉर्म कर रही है. 'वेलकम टू द जंगल' की सक्सेक के बाद अब मेकर्स ने इसके अगले सीक्वल यानी 'वेलकम 4' को हरी झंडी दिखा दी है. डायरेक्टर अहमद खान ने इस सुपरहिट फ्रेंचाइजी के चौथे पार्ट को कंफर्म कर दिया है. 

मेरी अगली फिल्म 'वेलकम 4' होगी...
हाल ही में एक इटरव्यू में डायरेक्टर अहमद खान ने 'वेलकम 4' पर मुहर लगा दी है. अपनी आने वाली फिल्मों पर बात करते हुए उन्होंने कोईमोई से कहा, 'देखिए, दो-तीन चीजें हैं. सबसे पहले मैं अपने बेटे को लॉन्च करना चाहता हूं. अब समय आ गया है कि मैं 25 साल के आजान को लॉन्च करूं.' इसके बाद उन्होंने बड़ा खुलासा करते हुए कहा, 'मेरी अगली फिल्म 'वेलकम' होगी. यानी इसका अगला पार्ट.'

ये भी पढ़ें:-Alpha Box Office Collection Day 7: आलिया भट्ट की 'अल्फा' की हर दिन घट रही कमाई, एक हफ्ते बाद भी 50 करोड़ का आंकड़ा नहीं छू पाई, जानें- कलेक्शन

अहमद खान के पास हैं ये फिल्में
अहमद खान ने ये भी बताया कि 'वेलकम 4' के अलावा उनके पास कई बड़े प्रोजेक्ट्स पाइपलाइन में हैं. उन्होंने कहा, 'फिरोज नाडियाडवाला के साथ एक फिल्म है और साजिद नाडियाडवाला के साथ भी एक प्रोजेक्ट पाइपलाइन में है. फिलहाल मैं कई फिल्मों पर विचार कर रहा हूं.'

'वेलकम टू द जंगल' ने अब तक कमाए इतने करोड़ रुपये
बता दें कि 'वेलकम 4' पर मुहर ऐसे समय लगी है, जब 'वेलकम टू द जंगल' बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन कर रही है. बॉलीवुड हंगामा की रिपोर्ट के अनुसार, इस फिल्म ने अब तक दुनियाभर में 180.06 करोड़ रुपये कमा लिए हैं. फिल्म में तुषार कपूर, श्रेयस तलपड़े, जैकी श्रॉफ, रवीना टंडन, लारा दत्ता, जैकलीन फर्नांडिस, दिशा पटानी, जॉनी लीवर और राजपाल यादव जैसे एक्टर्स नजर आ रहे हैं.

ये भी पढ़ें:-Welcome To The Jungle BO Day 14: अक्षय कुमार की 'वेलकम टू द जंगल' ने किया बड़ा कमाल, 14वें दिन वसूल डाला पूरा बजट, अब बटोरेगी मुनाफा

और पढ़ें
Published at : 10 Jul 2026 01:37 PM (IST)
Tags :
Akshay Kumar Welcome To The Jungle
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बॉलीवुड
Welcome 4 Confirmed: 'वेलकम टू द जंगल' की सफलता के बाद 'Welcome 4' पर लगी मुहर, डायरेक्टर का नाम भी कंफर्म
'वेलकम टू द जंगल' की सफलता के बाद 'वेलकम 4' पर लगी मुहर, डायरेक्टर का नाम भी कंफर्म
बॉलीवुड
Dhamaal 4 cast fees: 'धमाल 4' के लिए अजय देवगन ने वसूली सबसे ज्यादा फीस, रितेश देशमुख के हाथ लगे इतने करोड़
'धमाल 4' के लिए अजय देवगन ने वसूली सबसे ज्यादा फीस, रितेश देशमुख के हाथ लगे इतने करोड़
बॉलीवुड
Dhamaal 4 Box Office Day 1 Live Updates: अजय देवगन की 'धमाल 4' करेगी बंपर ओपनिंग? जानें- 12 बजे तक कितना कर डाला कलेक्शन?
Live Updates: 'धमाल 4' करेगी बंपर ओपनिंग? जानें- 12 बजे तक कितना कर डाला कलेक्शन?
बॉलीवुड
डेटिंग की खबरें कंफर्म, राघव जुयाल की बर्थडे पार्टी में हाथ थामें दिखीं शहनाज गिल, वीडियो वायरल
डेटिंग की खबरें कंफर्म, राघव जुयाल की बर्थडे पार्टी में हाथ थामे दिखीं शहनाज गिल, वीडियो वायरल
Advertisement

वीडियोज

'Lock Upp 2' में Akanksha Chaudhary का गुस्सा बेकाबू, Shreya Kalra पर की तीखी टिप्पणी
'Lock Upp 2' में Gaurav Khanna की एंट्री, Akanksha Chamola से मुलाकात ने बढ़ाई हलचल
Sansani: ट्रेन के 'सुहागरात कोच' का बवाल ! | Train Honeymoon Coach Video
Monsoon Alert | Weather: भारी बारिश से कहीं सड़कें बनी तालाब, कहीं घरों में घुसा पानी | Delhi Rain
Monsoon Alert | Flood 2026 | Janhit: चमकते वादे, डूबी सड़कें...स्मार्ट सिटी की कड़वी हकीकत | Rain
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
US Senate Election: अमेरिकी संसद का चुनाव लड़ेंगे शाह, कर दिया ऐलान, भारत से है सीधा कनेक्शन
अमेरिकी संसद का चुनाव लड़ेंगे शाह, कर दिया ऐलान, भारत से है सीधा कनेक्शन
बिहार
Bankipur By-Election: बांकीपुर में BJP को क्यों हराना चाहिए? प्रशांत किशोर ने बताए ये 3 बड़े कारण
बांकीपुर में BJP को क्यों हराना चाहिए? प्रशांत किशोर ने बताए ये 3 बड़े कारण
विश्व
PM मोदी के पीछे खड़ी लड़की ने ऐसा क्या किया इशारा, पलटकर देखने लगे प्रधानमंत्री, रिएक्शन वायरल
PM मोदी के पीछे खड़ी लड़की ने ऐसा क्या किया इशारा, पलटकर देखने लगे प्रधानमंत्री, रिएक्शन वायरल
स्पोर्ट्स
IND W vs ENG W Live Streaming: क्रिकेट के मक्का में पहली बार हो रहा महिला क्रिकेट टीम का टेस्ट मैच, जानिए टाइमिंग और लाइव स्ट्रीमिंग डिटेल्स
IND W VS ENG W: क्रिकेट के मक्का में पहली बार हो रहा महिला क्रिकेट टीम का टेस्ट मैच, जानिए टाइमिंग और लाइव स्ट्रीमिंग डिटेल्स
मूवी रिव्यू
Ikka Review: शानदार फिल्म है इक्का, Sunny Deol और Akshaye Khanna के फैंस को मजा आ जाएगा
इक्का रिव्यू: शानदार फिल्म है इक्का, सनी देओलऔर अक्षय खन्ना के फैंस को मजा आ जाएगा
इंडिया
Monsoon Update: बारिश ने पूरे देश को रुलाया ! दिल्ली, यूपी, हिमाचल समेत देश में कितने लोगों की हुई मौत? जानें
बारिश ने पूरे देश को रुलाया ! दिल्ली, यूपी, हिमाचल समेत देश में कितने लोगों की हुई मौत? जानें
महाराष्ट्र
'मन में कड़वाहट है...', पवार-शिंदे की मुलाकात के बीच सुप्रिया सुले से संजय राउत ने की बात, फिर दिया बयान
'मन में कड़वाहट है...', पवार-शिंदे की मुलाकात के बीच सुप्रिया सुले से संजय राउत ने की बात, फिर दिया बयान
ट्रेंडिंग
Roadside Tea Viral Video: मसाला नहीं मक्खी चाय... पिएं या उल्टी करें, समझ नहीं पा रहे यूजर्स; देखें वीडियो
मसाला नहीं मक्खी चाय... पिएं या उल्टी करें, समझ नहीं पा रहे यूजर्स; देखें वीडियो
ENT LIVE
'Lock Upp 2' में Akanksha Chaudhary का गुस्सा फूटा, Shreya Kalra पर साधा निशाना
'Lock Upp 2' में Akanksha Chaudhary का गुस्सा फूटा, Shreya Kalra पर साधा निशाना
ENT LIVE
'Lock Upp 2' में Akanksha Chaudhary का फूटा गुस्सा, Shreya Kalra पर बरसाईं तीखी बातें
'Lock Upp 2' में Akanksha Chaudhary का फूटा गुस्सा, Shreya Kalra पर बरसाईं तीखी बातें
ABP NEWS
Viral Video: चूहे के पिंजरे में क्या कर रहा था 5 फीट लंबा कोबरा?
Viral Video: चूहे के पिंजरे में क्या कर रहा था 5 फीट लंबा कोबरा?
ABP NEWS
Viral Video: स्कॉर्पियो ड्राइवर को किसने दिया गाड़ी चलाने का लाइसेंस? लापरवाही का वीडियो वायरल
Viral Video: स्कॉर्पियो ड्राइवर को किसने दिया गाड़ी चलाने का लाइसेंस? लापरवाही का वीडियो वायरल
ABP NEWS
Viral Video: हरिद्वार में चिराग पासवान ने लगाई आस्था की डुबकी, गंगा स्नान का वीडियो वायरल
Viral Video: हरिद्वार में चिराग पासवान ने लगाई आस्था की डुबकी, गंगा स्नान का वीडियो वायरल
Embed widget