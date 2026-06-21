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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडSaturday Box Office: 'कॉकटेल 2' बनी बॉक्स ऑफिस किंग, 'मां इंटी बंगाराम' ने पेद्दी को पछाड़ा, शनिवार को 'देऊळ बंद 2' का ऐसा रहा हाल

Saturday Box Office: 'कॉकटेल 2' बनी बॉक्स ऑफिस किंग, 'मां इंटी बंगाराम' ने पेद्दी को पछाड़ा, शनिवार को 'देऊळ बंद 2' का ऐसा रहा हाल

Saturday Box Office: शनिवार को बॉक्स ऑफिस पर साउथ से लेकर बॉलीवुड तक खूब धमाल रहा. आइए जानते हैं बॉक्स ऑफिस पर किस फिल्म ने बाजी मारी.

Written By : मोनिका गुप्ता |  Updated at : 21 Jun 2026 01:56 PM (IST)
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इन दिनों थिएटर में कई फिल्में लगी हैं. रीजनल फिल्में भी बॉक्स ऑफिस पर धमाका कर रही हैं. वहीं बॉलीवुड फिल्म 'कॉकटेल 2' को भी फैंस पसंद कर रहे हैं. वहीं राम चरण की 'पेद्दी' की रफ्तार अब थोड़ी धीमी हुई है. आइए नजर डालते हैं शनिवार को किसी फिल्म ने बाजी मारी.

'पेद्दी'

'पेद्दी' ने शनिवार को 1.95 करोड़ का कलेक्शन किया. फिल्म को 1700 शोज मिले. वहीं 22.9 परसेंट की ऑक्यूपेंसी मिली. फिल्म ने टोटल 231.45 करोड़ की कमाई कर ली है. फिल्म में रामचरण और जाह्नवी कपूर जैसे स्टार्स नजर आए. फिल्म ने वर्ल्डवाइड 326.86 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है.

'देऊळ बंद 2'

मराठी फिल्म ने शनिवार को 96 लाख का नेट कलेक्शन किया. फिल्म ने 1.10 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन किया. फिल्म को 32 परसेंट की ऑक्यूपेंसी मिली. फिल्म ने टोटल 71.18 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है. इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर तबाही मचाई हुई है. फिल्म तीसरी हाईएस्ट ग्रॉसिंग मराठी फिल्म बन गई है.

'मां इंटी बंगाराम'

समांथा रुथ प्रभु की फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर धमाका किया हुआ है. फिल्म ने दूसरे दिन 7.50 करोड़ का कलेक्शन किया है. फिल्म को 2500 शोज मिले और फिल्म 44.6 परसेंट की ऑक्यूपेंसी मिली. फिल्म ने टोटल 12.85 करोड़ का कलेक्शन किया. इस फिल्म में समांथा साड़ी पहने एक्शन अवतार में दिखी हैं.

ये भी पढ़ें- 'टॉक्सिक' की रिलीज डेट आई सामने, 26 अगस्त को बॉक्स ऑफिस पर धमाका करने आ रहे यश, श्रद्धा कपूर की फिल्म से होगा क्लैश

'कॉकटेल 2'

शाहिद कपूर की फिल्म बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रही है. फिल्म में शाहिद के अलावा रश्मिका मंदाना और कृति सेनन जैसे स्टार्स हैं. फिल्म ने दूसरे दिन 16.25 करोड़ का कलेक्शन किया. वहीं पहले दिन फिल्म ने 13.5 करोड़ कमाए. फिल्म ने टोटल 29.75 करोड़ का बिजनेस किया. फिल्म को होमी अदजानिया ने डायरेक्ट किया है.

ये भी पढ़ें- Deool Band 2 BO Day 31: 'देऊळ बंद 2' बनी तीसरी हाईएस्ट ग्रॉसिंग मराठी फिल्म, 10 करोड़ में बनी मूवी ने 'राजा शिवाजी' को भी पछाड़ा

'टॉय स्टोरी 5'

फिल्म ने शनिवार को 1.71 करोड़ का कलेक्शन किया. फिल्म को 2259 शोज मिले. फिल्म ने टोटल 2.61 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है. फिल्म ने पहले दिन 90 लाख रुपये की कमाई की. इस एनिमेटेड फिल्म को फैंस पसंद कर रहे हैं.

About the author मोनिका गुप्ता

मोनिका गुप्ता, ABP  LIVE में सीनियर कॉपी एडिटर हैं. यहां ये एंटरटेनमेंट टीम का हिस्सा हैं. मोनिका की सिनेमा की दुनिया में खास रुचि है. फिल्म- टीवी- वेब शोज देखती हैं और उनके बारे में बात करती और लिखती हैं. ऑफबीट फिल्म चाहे बॉलीवुड की हो या हॉलीवुड की, उसके बारे में स्टोरी करती हैं. इससे पहले वो लाइव हिंदुस्तान और आजतक में काम कर चुकीं हैं. मोनिका ने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट से पढ़ाई की है.
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Published at : 21 Jun 2026 01:56 PM (IST)
Tags :
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