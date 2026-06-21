इन दिनों थिएटर में कई फिल्में लगी हैं. रीजनल फिल्में भी बॉक्स ऑफिस पर धमाका कर रही हैं. वहीं बॉलीवुड फिल्म 'कॉकटेल 2' को भी फैंस पसंद कर रहे हैं. वहीं राम चरण की 'पेद्दी' की रफ्तार अब थोड़ी धीमी हुई है. आइए नजर डालते हैं शनिवार को किसी फिल्म ने बाजी मारी.

'पेद्दी'

'पेद्दी' ने शनिवार को 1.95 करोड़ का कलेक्शन किया. फिल्म को 1700 शोज मिले. वहीं 22.9 परसेंट की ऑक्यूपेंसी मिली. फिल्म ने टोटल 231.45 करोड़ की कमाई कर ली है. फिल्म में रामचरण और जाह्नवी कपूर जैसे स्टार्स नजर आए. फिल्म ने वर्ल्डवाइड 326.86 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है.

'देऊळ बंद 2'

मराठी फिल्म ने शनिवार को 96 लाख का नेट कलेक्शन किया. फिल्म ने 1.10 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन किया. फिल्म को 32 परसेंट की ऑक्यूपेंसी मिली. फिल्म ने टोटल 71.18 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है. इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर तबाही मचाई हुई है. फिल्म तीसरी हाईएस्ट ग्रॉसिंग मराठी फिल्म बन गई है.

'मां इंटी बंगाराम'

समांथा रुथ प्रभु की फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर धमाका किया हुआ है. फिल्म ने दूसरे दिन 7.50 करोड़ का कलेक्शन किया है. फिल्म को 2500 शोज मिले और फिल्म 44.6 परसेंट की ऑक्यूपेंसी मिली. फिल्म ने टोटल 12.85 करोड़ का कलेक्शन किया. इस फिल्म में समांथा साड़ी पहने एक्शन अवतार में दिखी हैं.

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'कॉकटेल 2'

शाहिद कपूर की फिल्म बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रही है. फिल्म में शाहिद के अलावा रश्मिका मंदाना और कृति सेनन जैसे स्टार्स हैं. फिल्म ने दूसरे दिन 16.25 करोड़ का कलेक्शन किया. वहीं पहले दिन फिल्म ने 13.5 करोड़ कमाए. फिल्म ने टोटल 29.75 करोड़ का बिजनेस किया. फिल्म को होमी अदजानिया ने डायरेक्ट किया है.

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'टॉय स्टोरी 5'

फिल्म ने शनिवार को 1.71 करोड़ का कलेक्शन किया. फिल्म को 2259 शोज मिले. फिल्म ने टोटल 2.61 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है. फिल्म ने पहले दिन 90 लाख रुपये की कमाई की. इस एनिमेटेड फिल्म को फैंस पसंद कर रहे हैं.