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हिंदी न्यूज़मनोरंजनओटीटी32 साल पुरानी रोमांटिक फिल्म का OTT पर दबदबा, 6 करोड़ में कमाया था 2033.33% प्रॉफिट, लीड रोल में थे सलमान-माधुरी

32 साल पुरानी रोमांटिक फिल्म का OTT पर दबदबा, 6 करोड़ में कमाया था 2033.33% प्रॉफिट, लीड रोल में थे सलमान-माधुरी

Most Profitable Film 1994: ओटीटी पर 32 साल पुरानी फिल्म ट्रेंड कर रही है, जिसने साल 1994 में रिकॉर्ड तोड़ कमाई की थी और अब 32 साल बाद भी उसका जलवा कम नहीं हुआ है.

Written By : राहुल यादव |  Updated at : 20 Jun 2026 05:29 PM (IST)
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Most Profitable Film 1994: हिंदी सिनेमा जगत में 90 के दशक में एक से बढ़कर एक फिल्में आईं, जिसने बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़ कमाई की. वहीं, रोमांटिक फिल्मों का बॉक्स ऑफिस पर इतिहास भी कमाल का रहा है.  रोमांस के साथ ही किसी फिल्म में फैमिली ड्रामा का तड़का लग जाए तो वो सोने पर सुहागा हो जाता है. गुजरे जमाने में शाहरुख खान और सलमान खान की ऐसी कई फिल्में रिलीज हुई हैं. ऐसे में आपको सलमान खान की उस फिल्म के बारे में बता रहे हैं, जिसने रिकॉर्ड तोड़ कमाई की थी और अब 32 साल बाद भी उसका दबदबा जारी है.

दरअसल, जिस फिल्म के बारे में बता रहे हैं, उसमें सलमान खान और माधुरी दीक्षित लीड रोल में हैं. इसे साल 1994 में रिलीज किया गया था. अब इसे 32 साल बाद ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज किया गया और यहां पर आते ही ये फिल्म छा गई. फिल्म ट्रेंडिंग लिस्ट में शुमार हो गई है, जिससे एक बात तो साफ क्लियर होती है कि इस रोमांटिक फैमिली ड्रामा फिल्म का क्रेज आज भी कम नहीं हुआ है. इसका टाइटल 'हम आपके हैं कौन' है.

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जियो हॉटस्टार की ट्रेंडिंग लिस्ट में आई फिल्म

फिल्म 'हम आपके हैं कौन' को साल 1994 में सिनेमाघरों में रिलीज किया गया था. ऐसे में अब 32 साल के लंबे समय के बाद फिल्म को ओटीटी प्लेटफॉर्म जियो हॉटस्टार पर रिलीज किया गया है और ये ओटीटी पर आते ही छा गई है. फिल्म टॉप 10 ट्रेंडिंग लिस्ट में 10वें नंबर पर ट्रेंड कर रही थी.


32 साल पुरानी रोमांटिक फिल्म का OTT पर दबदबा, 6 करोड़ में कमाया था 2033.33% प्रॉफिट, लीड रोल में थे सलमान-माधुरी

1994 की हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म थी 'हम आपके हैं कौन'

फिल्म 'हम आपके हैं कौन' साल 1994 की हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म थी. सैकनिल्क के मुताबिक, फिल्म का ग्रॉस कलेक्शन 128 करोड़ और इंडिया नेट कलेक्शन 72.48 करोड़ था. जबकि फिल्म ने ओवरसीज में 11 करोड़ का बिजनेस किया. ये उस साल की नंबर 1 हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म रही थी. इसने 'मोहरा' और 'क्रांतिवीर' समेत 'राजा बाबू' तक को पछाड़ दिया था.

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फिल्म ने कमाया था 2033.33% प्रॉफिट

इतना ही नहीं, फिल्म 'हम आपके हैं कौन' ने बॉक्स ऑफिस पर धांसू परफॉर्मेंस की थी साथ ही मोटा प्रॉफिट भी कमाया था. सैकनिल्क के अनुसार, फिल्म का बजट 6 करोड़ था जबकि फिल्म का ग्रॉस कलेक्शन 128 करोड़ रहा था. इस लिहाज से फिल्म ने 2033.33% प्रॉफिट कमाया.

गौरतलब है कि 'हम आपके हैं कौन' में सलमान खान और माधुरी दीक्षित ने लीड रोल प्ले किया था. ये एक रोमांटिक फैमिली ड्रामा फिल्म है. इसका निर्माण सूरज बड़जात्या ने किया था. इसमें रेणुका शहाणे, मोहनीश बहल, अनुपम खेर और रीमा लागू जैसे स्टार्स अहम रोल में थे.

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About the author राहुल यादव

राहुल यादव ABP Network में सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और एंटरटेनमेंट डेस्क के लिए खबरें लिखते हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और मनोरंजन पत्रकारिता में 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है. राहुल की भोजपुरी सिनेमा और बॉलीवुड कवरेज में विशेष पकड़ मानी जाती है. उन्होंने राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और News18 हिंदी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया है. राहुल ने Makhanlal Chaturvedi National University of Journalism and Communication से जनसंचार में स्नातकोत्तर (MA in Mass Communication) और University of Delhi से राजनीतिक विज्ञान में स्नातक (BA) किया है.
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Published at : 20 Jun 2026 05:28 PM (IST)
Tags :
OTT Most Profitable Film
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