32 साल पुरानी रोमांटिक फिल्म का OTT पर दबदबा, 6 करोड़ में कमाया था 2033.33% प्रॉफिट

Most Profitable Film 1994: हिंदी सिनेमा जगत में 90 के दशक में एक से बढ़कर एक फिल्में आईं, जिसने बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़ कमाई की. वहीं, रोमांटिक फिल्मों का बॉक्स ऑफिस पर इतिहास भी कमाल का रहा है. रोमांस के साथ ही किसी फिल्म में फैमिली ड्रामा का तड़का लग जाए तो वो सोने पर सुहागा हो जाता है. गुजरे जमाने में शाहरुख खान और सलमान खान की ऐसी कई फिल्में रिलीज हुई हैं. ऐसे में आपको सलमान खान की उस फिल्म के बारे में बता रहे हैं, जिसने रिकॉर्ड तोड़ कमाई की थी और अब 32 साल बाद भी उसका दबदबा जारी है.

दरअसल, जिस फिल्म के बारे में बता रहे हैं, उसमें सलमान खान और माधुरी दीक्षित लीड रोल में हैं. इसे साल 1994 में रिलीज किया गया था. अब इसे 32 साल बाद ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज किया गया और यहां पर आते ही ये फिल्म छा गई. फिल्म ट्रेंडिंग लिस्ट में शुमार हो गई है, जिससे एक बात तो साफ क्लियर होती है कि इस रोमांटिक फैमिली ड्रामा फिल्म का क्रेज आज भी कम नहीं हुआ है. इसका टाइटल 'हम आपके हैं कौन' है.

यह भी पढ़ें: OTT पर 6 महीने से नंबर 1 पर था भारती सिंह का शो, 8.2 IMDb रेटिंग वाली सीरीज ने आते ही छीनी कुर्सी

जियो हॉटस्टार की ट्रेंडिंग लिस्ट में आई फिल्म

फिल्म 'हम आपके हैं कौन' को साल 1994 में सिनेमाघरों में रिलीज किया गया था. ऐसे में अब 32 साल के लंबे समय के बाद फिल्म को ओटीटी प्लेटफॉर्म जियो हॉटस्टार पर रिलीज किया गया है और ये ओटीटी पर आते ही छा गई है. फिल्म टॉप 10 ट्रेंडिंग लिस्ट में 10वें नंबर पर ट्रेंड कर रही थी.





1994 की हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म थी 'हम आपके हैं कौन'

फिल्म 'हम आपके हैं कौन' साल 1994 की हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म थी. सैकनिल्क के मुताबिक, फिल्म का ग्रॉस कलेक्शन 128 करोड़ और इंडिया नेट कलेक्शन 72.48 करोड़ था. जबकि फिल्म ने ओवरसीज में 11 करोड़ का बिजनेस किया. ये उस साल की नंबर 1 हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म रही थी. इसने 'मोहरा' और 'क्रांतिवीर' समेत 'राजा बाबू' तक को पछाड़ दिया था.

यह भी पढ़ें: 'कॉकटेल 2' ने पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर मचाया गदर, बनाए 5 रिकॉर्ड्स

फिल्म ने कमाया था 2033.33% प्रॉफिट

इतना ही नहीं, फिल्म 'हम आपके हैं कौन' ने बॉक्स ऑफिस पर धांसू परफॉर्मेंस की थी साथ ही मोटा प्रॉफिट भी कमाया था. सैकनिल्क के अनुसार, फिल्म का बजट 6 करोड़ था जबकि फिल्म का ग्रॉस कलेक्शन 128 करोड़ रहा था. इस लिहाज से फिल्म ने 2033.33% प्रॉफिट कमाया.

गौरतलब है कि 'हम आपके हैं कौन' में सलमान खान और माधुरी दीक्षित ने लीड रोल प्ले किया था. ये एक रोमांटिक फैमिली ड्रामा फिल्म है. इसका निर्माण सूरज बड़जात्या ने किया था. इसमें रेणुका शहाणे, मोहनीश बहल, अनुपम खेर और रीमा लागू जैसे स्टार्स अहम रोल में थे.