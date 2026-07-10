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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडशाहरुख खान ने खरीदा दिल्ली वाला वो घर, जहां एक्टर बनने से पहले गौरी के साथ रहते थे, करोड़ों में हुई डील

शाहरुख खान ने खरीदा दिल्ली वाला वो घर, जहां एक्टर बनने से पहले गौरी के साथ रहते थे, करोड़ों में हुई डील

Shah Rukh Khan Property: शाहरुख खान ने दिल्ली में एक बेहद खास प्रॉपर्टी को अपना बनाया है. जहां वो एक्टर बनने से पहले रहा करते थे, उस प्रॉपर्टी को उन्होंने करोड़ों की कीमत में खरीदा है.

Written By : संदीप मेहरा |  Updated at : 10 Jul 2026 01:43 PM (IST)
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बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान के पास अरबों की प्रॉपर्टी है. दुनिया के सबसे रईस एक्टर में टॉप पर शुमार शाहरुख के पास देश-दुनिया में कई प्रॉपर्टीज हैं. शाहरुख ने अब एक और प्रॉपर्टी खरीदी है, वो भी उस शहर में जहां उनका जन्म हुआ, जहां उनका बचपन बीता, जहां वो पले-बढ़े और शादी भी की. दिल्ली के रहने वाले शाहरुख ने दिल्ली में अब करोड़ों में एक प्रॉपर्टी को लेकर डील की है.

दो मंजिल के लिए चुकाए 37 करोड़ रुपये

बता दें कि शाहरुख खान ने वो प्रॉपर्टी खरीदी है जहां वो एक्टर बनने से पहले अपनी पत्नी गौरी खान के साथ रहते थे. यहां दोनों ने संघर्ष के दिनों को एक साथ देखा था. गौरतलब है कि शाहरुख खान ने दिल्ली के पंचशील पार्क नाम के घर की दूसरी और तीसरी मंजिल खरीदी है, जबकि बेसमेंट और ग्राउंड फ्लोर पर पहले से ही उनका हक है. इस हिसाब से अब पूरे घर पर उनका मालिकाना हक हो चुका है. दोनों मंजिल के लिए एक्टर ने 37 करोड़ रुपये की तगड़ी रकम चुकाई है.

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पॉश एरिया में है शाहरुख का घर

शाहरुख खान का ये घर दिल्ली के पॉश एरिया में बना हुआ है. बॉक्स ऑफिस की रिपोर्ट के मुताबिक ये घर साउथ दिल्ली में स्थित है और ये 1,200 स्क्वायर यार्ड यानी 10,800 स्क्वायर फीट के प्लाट पर बना हुआ है. यहां जमीन की कीमत करीब 34,260 रुपये प्रति स्क्वायर फीट है. इस डील के जरिए शाहरुख ने अपने रियल एस्टेट पोर्टफोलियो में और मजबूरी दर्ज कर ली है. 

शाहरुख-गौरी के दिल के करीब है ये घर

ये घर शाहरुख खान के साथ-साथ उनकी पत्नी गौरी खान के दिल के भी बेहद करीब है. ये उनकी जवानी के शुरुआती दिनों में उनके संघर्ष का गवाह बना था. अब साढ़े तीन दशक के बाद शाहरुख ने घर के बाकी के दो फ्लोर को भी अपना बनाकर बनाकर अपनी पुरानी यादों को ताजा किया है.

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अब मुंबई में हैं 250 करोड़ का बंगला 'मन्नत'

शाहरुख खान के पास अब मुंबई में 'मन्नत' नाम का घर है, जहां वो अपनी पत्नी और तीनों बच्चों के साथ रहते हैं. इसकी कीमत 250 करोड़ रुपये तक आंकी जाती है. लेकिन, यादों और अपनेपन के मामले में दिल्ली वाले घर के आगे मन्नत भी फीका पड़ता है.

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About the author संदीप मेहरा

संदीप मेहरा ABP LIVE की एंटरटेनमेंट टीम में बतौर कंसलटेंट कंटेंट राइटर कार्यरत हैं और पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 वर्षों का अनुभव रखते हैं. इससे पहले वे एबीपी न्यूज़, टीवी9 भारतवर्ष, न्यूज़ट्रेंड और न्यूजट्रैक लाइव में अपनी सेवाएं दे चुके हैं.
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Published at : 10 Jul 2026 01:40 PM (IST)
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