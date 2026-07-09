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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडसमंदर किनारे वेकेशन पर करीना कपूर खान का सिजलिंग अवतार, बिकिनी में ढाया कहर

समंदर किनारे वेकेशन पर करीना कपूर खान का सिजलिंग अवतार, बिकिनी में ढाया कहर

Kareena Kapoor Khan Post: हाल ही में करीना कपूर खान ने अपने समर वेकेशन की खास तस्वीरें शेयर की, जिसमें उन्होंने बैंडाना पहनकर कई पोज दिए. इसी बीच आइए उनके पोस्ट को देखते हैं.

Written By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 09 Jul 2026 03:27 PM (IST)
Kareena Kapoor Khan Post: हाल ही में करीना कपूर खान ने अपने समर वेकेशन की खास तस्वीरें शेयर की, जिसमें उन्होंने बैंडाना पहनकर कई पोज दिए. इसी बीच आइए उनके पोस्ट को देखते हैं.

बॉलीवुड एक्ट्रेस करीना कपूर खान इन दिनों खूब सुर्खियों में हैं. हाल ही में वो अपने पति और एक्टर सैफ अली खान के साथ छुट्टियां मना रही हैं, जिसकी तस्वीरें उन्होंने सोशल मीडिया पर शेयर की. तस्वीरों में उन्होंने अपने सिर पर बंदाना पहना था, जिसमें उन्होंने कई पोज दिए. साथ ही कैप्शन में लिखा, 'मुझे ये बंदाना बहुत पसंद है, जैसा कि आप देख सकते है.' इसी बीच आइए उनकी ये लेटेस्ट और खूबसूरत तस्वीरें देखते हैं.

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लाल बिकिनी में लेटी हुईं करीना बेहद खूबसूरत लग रही हैं. उन्होंने गले में क्रॉस बना चेन और सिर पर ब्लू कलर का बैंडाना पहना है.
लाल बिकिनी में लेटी हुईं करीना बेहद खूबसूरत लग रही हैं. उन्होंने गले में क्रॉस बना चेन और सिर पर ब्लू कलर का बैंडाना पहना है.
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धूप में पोज देते हुए करीना की ये अदाएं फैंस को दीवाना बना रही हैं. ब्लू शर्ट में वो बहुत स्टाइलिश लग रही हैं.
धूप में पोज देते हुए करीना की ये अदाएं फैंस को दीवाना बना रही हैं. ब्लू शर्ट में वो बहुत स्टाइलिश लग रही हैं.
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कार में ब्लैक गॉगल्स पहनकर वो पाउट करती दिखीं. हवा से उड़ते बाल उनकी खूबसूरती को और बढ़ा रहे हैं.
कार में ब्लैक गॉगल्स पहनकर वो पाउट करती दिखीं. हवा से उड़ते बाल उनकी खूबसूरती को और बढ़ा रहे हैं.
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समंदर और धूप के बीच करीना का ये वेकेशन उनके लिए खास बन गया हैं और वो इसे पूरी तरह एंजॉय कर रही हैं.
समंदर और धूप के बीच करीना का ये वेकेशन उनके लिए खास बन गया हैं और वो इसे पूरी तरह एंजॉय कर रही हैं.
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करीना के इस पोस्ट पर कई सेलेब्स और फैंस जमकर प्यार बरसा रहे हैं. साथ ही इसे शेयर कर रहे हैं.
करीना के इस पोस्ट पर कई सेलेब्स और फैंस जमकर प्यार बरसा रहे हैं. साथ ही इसे शेयर कर रहे हैं.
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ब्लैक एंड व्हाइट इस फोटो में करीना का ये अंदाज बताता है कि वो अपनी लाइफ खुलकर जीती हैं.
ब्लैक एंड व्हाइट इस फोटो में करीना का ये अंदाज बताता है कि वो अपनी लाइफ खुलकर जीती हैं.
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वहीं करीना ने पिछले दिन सैफ की तस्वीर शेयर की थी, जिसमें वो ऑरेंज कलर के शॉर्ट्स में समंदर से बाहर निकलते दिखे.
वहीं करीना ने पिछले दिन सैफ की तस्वीर शेयर की थी, जिसमें वो ऑरेंज कलर के शॉर्ट्स में समंदर से बाहर निकलते दिखे.
Published at : 09 Jul 2026 03:27 PM (IST)
Tags :
Kareena Kapoor Khan SAIF ALI KHAN

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