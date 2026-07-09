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समंदर किनारे वेकेशन पर करीना कपूर खान का सिजलिंग अवतार, बिकिनी में ढाया कहर
Kareena Kapoor Khan Post: हाल ही में करीना कपूर खान ने अपने समर वेकेशन की खास तस्वीरें शेयर की, जिसमें उन्होंने बैंडाना पहनकर कई पोज दिए. इसी बीच आइए उनके पोस्ट को देखते हैं.
बॉलीवुड एक्ट्रेस करीना कपूर खान इन दिनों खूब सुर्खियों में हैं. हाल ही में वो अपने पति और एक्टर सैफ अली खान के साथ छुट्टियां मना रही हैं, जिसकी तस्वीरें उन्होंने सोशल मीडिया पर शेयर की. तस्वीरों में उन्होंने अपने सिर पर बंदाना पहना था, जिसमें उन्होंने कई पोज दिए. साथ ही कैप्शन में लिखा, 'मुझे ये बंदाना बहुत पसंद है, जैसा कि आप देख सकते है.' इसी बीच आइए उनकी ये लेटेस्ट और खूबसूरत तस्वीरें देखते हैं.
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Published at : 09 Jul 2026 03:27 PM (IST)
Tags :Kareena Kapoor Khan SAIF ALI KHAN
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