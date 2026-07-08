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नीतू कपूर की जवानी की 10 तस्वीरें, खूबसूरती के आगे बहू आलिया भी पड़ जाएं फीकी
Neetu kapoor Birthday Special: बॉलीवुड एक्ट्रेस नीतू कपूर अपनी जवानी के दिनों में बेहद ही खूबसूरत दिखती थीं. आज एक्ट्रेस अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हैं ऐसे में आइए देखते हैं उनकी कुछ फोटोज.
बॉलीवुड एक्ट्रेस नीतू कपूर आज अपना 68वां बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हैं. जवानी के दिनों नें नीतू कपूर बेहद ही खूबसूरत थी. ऐसे में चिलए देखते हैं उनकी कुछ पुरानी तस्वीरे.
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Published at : 08 Jul 2026 04:00 PM (IST)
Tags :Neetu Kapoor
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