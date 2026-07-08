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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडनीतू कपूर की जवानी की 10 तस्वीरें, खूबसूरती के आगे बहू आलिया भी पड़ जाएं फीकी

नीतू कपूर की जवानी की 10 तस्वीरें, खूबसूरती के आगे बहू आलिया भी पड़ जाएं फीकी

Neetu kapoor Birthday Special: बॉलीवुड एक्ट्रेस नीतू कपूर अपनी जवानी के दिनों में बेहद ही खूबसूरत दिखती थीं. आज एक्ट्रेस अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हैं ऐसे में आइए देखते हैं उनकी कुछ फोटोज.

Written By : मयूरी सिंह  | Updated at : 08 Jul 2026 04:00 PM (IST)
Neetu kapoor Birthday Special: बॉलीवुड एक्ट्रेस नीतू कपूर अपनी जवानी के दिनों में बेहद ही खूबसूरत दिखती थीं. आज एक्ट्रेस अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हैं ऐसे में आइए देखते हैं उनकी कुछ फोटोज.

बॉलीवुड एक्ट्रेस नीतू कपूर आज अपना 68वां बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हैं. जवानी के दिनों नें नीतू कपूर बेहद ही खूबसूरत थी. ऐसे में चिलए देखते हैं उनकी कुछ पुरानी तस्वीरे.

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नीतू कपूर हिंदी सिनेमा की सबसे मशहूर एक्ट्रेस में से एक रही हैं. अपनी एक्टिंग से उन्होंने कई लोगो का दिल जीता.
नीतू कपूर हिंदी सिनेमा की सबसे मशहूर एक्ट्रेस में से एक रही हैं. अपनी एक्टिंग से उन्होंने कई लोगो का दिल जीता.
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एक्ट्रेस ने अपना करियर फिल्म 'सूरज' में 'बेबी सोनिया' नाम से एक चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर शुरू किया था.
एक्ट्रेस ने अपना करियर फिल्म 'सूरज' में 'बेबी सोनिया' नाम से एक चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर शुरू किया था.
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नीतू कपूर ने बतौर लीड एक्ट्रेस अपनी पहली फिल्म 'रिक्शावाला' की थी. वो 'जहरीला इंसान', 'दस लाख' और 'दो कलियां' जैसी कई फिल्मों में नजर आई थीं.
नीतू कपूर ने बतौर लीड एक्ट्रेस अपनी पहली फिल्म 'रिक्शावाला' की थी. वो 'जहरीला इंसान', 'दस लाख' और 'दो कलियां' जैसी कई फिल्मों में नजर आई थीं.
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नीतू कपूर ने 70 और 80 के दशक में अपनी शानदार एक्टिंग और मुस्कान से लाखों दिलों पर राज किया.
नीतू कपूर ने 70 और 80 के दशक में अपनी शानदार एक्टिंग और मुस्कान से लाखों दिलों पर राज किया.
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नीतू कपूर ने अपने दौर में अपनी अदाओं से लोगों को दीवाना बना रखा था. वो अपनी जवानी के दिनों में बेहद ही खूबूसरत दिखती थीं.
नीतू कपूर ने अपने दौर में अपनी अदाओं से लोगों को दीवाना बना रखा था. वो अपनी जवानी के दिनों में बेहद ही खूबूसरत दिखती थीं.
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फिल्म में नीतू कपूर का अंदाज देखने लायक होता था. खूबसूरती के मामले में उनकी बहू आलिया भट्ट को भी फेल हैं.
फिल्म में नीतू कपूर का अंदाज देखने लायक होता था. खूबसूरती के मामले में उनकी बहू आलिया भट्ट को भी फेल हैं.
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नीतू कपूर की पुरानी फोटोज अक्सर सोशल मीडिया पर वायरल होती रहती है, जिसके लोग आज भी दीवाने हो जाते हैं.
नीतू कपूर की पुरानी फोटोज अक्सर सोशल मीडिया पर वायरल होती रहती है, जिसके लोग आज भी दीवाने हो जाते हैं.
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बता दें, नीतू कपूर आज, 8 जुलाई को 68 साल की हो गई हैं. वो अभी भी फिल्मों में एक्टिव हैं.
बता दें, नीतू कपूर आज, 8 जुलाई को 68 साल की हो गई हैं. वो अभी भी फिल्मों में एक्टिव हैं.
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उन्हें आखिरी बार फिल्म दादी की शादी में देखा गया था.
उन्हें आखिरी बार फिल्म दादी की शादी में देखा गया था.
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68 साल की उम्र में नीतू कपूर आज भी पहले जितनी ही खूबसूरत दिखती हैं.
68 साल की उम्र में नीतू कपूर आज भी पहले जितनी ही खूबसूरत दिखती हैं.
Published at : 08 Jul 2026 04:00 PM (IST)
Tags :
Neetu Kapoor

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