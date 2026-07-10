भीड़ से घिरे शाहरुख के बेटे आर्यन ने किया ऐसा काम, Video जीत रहा फैंस का दिल

बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान ने बतौर एक्टर बॉलीवुड में डेब्यू नहीं किया है, लेकिन इसके बावजूद वो अच्छी-खासी फैन फॉलोइंग बना चुके हैं. आर्यन जहां जाते है वहां उन्हें देखने के लिए फैंस की भीड़ लग जाती है. हाल ही में एक बार फिर से ऐसा ही नजारा देखने को मिला. लेकिन, इस दौरान आर्यन ने कुछ ऐसा किया जो लोगों के दिलों को छू गया. सोशल मीडिया पर उनके एक वीडियो को लोग काफी पसंद कर रहे है.

फैंस की भीड़ से घिरे आर्यन खान

शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान हाल ही में में एक्टर और डांसर राघव जुयाल की जन्मदिन की पार्टी में शामिल हुए थे. इस दौरान पैपराजी और फैंस की भीड़ ने आर्यन को घेर लिया था. उनके आस-पास इतने लोग इकट्ठाहो गए थे कि बड़ी मुश्किल से सिक्योरिटी टीम उन्हें निकालकर गाड़ी तक ले गई.

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सड़क पर गिरा फैन, आर्यन ने उठाया

भारी भीड़ के चलते धक्का-मुक्की में एक फैन आर्यन खान के पास सड़क पर गिर गया था. वो फैन आर्यन के साथ सेल्फी लेना चाहता था और इसी जद्दोजहद में वो सड़क पर गिर गया. आर्यन ने उसे तुंरत उठाया. सोशल मीडिया पर फैंस आर्यन के इस जेस्चर की जमकर तारीफ कर रहे हैं.

आर्यन के जेस्चर ने जीता फैंस का दिल

इस पल को पैपराजी ने अपने कैमरों में कैद कर लिया और अब इसका वीडियो सोशल मीडिया पर चर्चाओं में है. इस पर फैंस जमकर प्यार लुटाते हुए आर्यन की काफी तारीफ कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, 'आर्यन खान ने तुरंत गिरे हुए व्यक्ति को उठाया और सबका दिल जीत लिया.' एक ने कमेंट किया, 'बहुत सुंदर.' एक अन्य ने लिखा, 'आप अद्भुत हो.' जबकि एक यूजर ने लिखा, 'हमेशा चौंकाने वाला.' कई फैंस ने फायर और हार्ट इमोजी भी कमेंट किए हैं.

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आर्यन खान के बारे में

आर्यन खान, शाहरुख खान के तीनों बच्चों में सबसे बड़े हैं. उन्होंने नेटफ्लिक्स की वेब सीरीज 'द बैड्स ऑफ़ बॉलीवुड' से बतौर डायरेक्टर अपना करियर शुरू किया था. अब वो एक और प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं. हालांकि उसे लेकर कोई आधिकारिक जानकारी मौजूद नहीं है.