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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुड'समंदर सब कुछ है...', सारा अली खान दोस्तों संग छुट्टियों के यूं ले रहीं मजे, फ्लॉन्ट किए एब्स, देखिए Photos

'समंदर सब कुछ है...', सारा अली खान दोस्तों संग छुट्टियों के यूं ले रहीं मजे, फ्लॉन्ट किए एब्स, देखिए Photos

Sara Ali Khan Vacation Pics: सारा अली खान दोस्तों के साथ विदेश में छुट्टियां मना रही हैं. उनकी तस्वीरें भी सामने आई हैं. अभिनेत्री ने इंस्टाग्राम पर अपनी लेटेस्ट फोटोज शेयर की है. देखिए फोटोज.

Written By : राहुल यादव  | Updated at : 09 Jul 2026 09:30 PM (IST)
Sara Ali Khan Vacation Pics: सारा अली खान दोस्तों के साथ विदेश में छुट्टियां मना रही हैं. उनकी तस्वीरें भी सामने आई हैं. अभिनेत्री ने इंस्टाग्राम पर अपनी लेटेस्ट फोटोज शेयर की है. देखिए फोटोज.

बॉलीवुड एक्ट्रेस और सैफ अली खान की बेटी सारा अली खान इन दिनों अपनी किसी फिल्म नहीं बल्कि वेकेशन की लेटेस्ट फोटोज को लेकर चर्चा में बनी हुई हैं. वो अपने टोली यानी दोस्तों के साथ विदेश की ट्रिप को एंन्जॉय कर रही हैं. इस दौरिन उनका बिकिनी में बोल्ड लुक भी देखने के लिए मिला साथ ही वो एब्स भी फ्लॉन्ट करती दिखीं.

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सारा अली खान ने अपनी वेकेशन की फोटोज को इंस्टाग्राम पर शेयर किया है. इसमें वो वेकेशन की झलकियां दिखाते हुए नजर आईं. फोटोज में एक्ट्रेस का सिजलिंग अवतार भी देखने के लिए मिला.
सारा अली खान ने अपनी वेकेशन की फोटोज को इंस्टाग्राम पर शेयर किया है. इसमें वो वेकेशन की झलकियां दिखाते हुए नजर आईं. फोटोज में एक्ट्रेस का सिजलिंग अवतार भी देखने के लिए मिला.
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सारा अली खान को घूमने फिरने का काफी शौक है. वो दोस्तों ही नहीं बल्कि अपने भाई इब्राहिम अली खान के साथ भी अक्सर वेकेशन के लिए निकल जाती हैं. ऐसे में अब दोस्तों के साथ उन्हें समंदर के किनारे चिल करते देखा गया.
सारा अली खान को घूमने फिरने का काफी शौक है. वो दोस्तों ही नहीं बल्कि अपने भाई इब्राहिम अली खान के साथ भी अक्सर वेकेशन के लिए निकल जाती हैं. ऐसे में अब दोस्तों के साथ उन्हें समंदर के किनारे चिल करते देखा गया.
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सारा ने अपनी वेकेशन की फोटोज को शेयर करने के साथ ही बेहतरीन कैप्शन भी लिखा, 'ये समंदर ही सब कुछ है, जो मैं बनना चाहती हूं. ब्यूटीफुल, मिस्टीरियस, बेबाक और फ्री. बेनाम.'
सारा ने अपनी वेकेशन की फोटोज को शेयर करने के साथ ही बेहतरीन कैप्शन भी लिखा, 'ये समंदर ही सब कुछ है, जो मैं बनना चाहती हूं. ब्यूटीफुल, मिस्टीरियस, बेबाक और फ्री. बेनाम.'
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सोशल मीडिया पर सामने आई इस फोटो में सारा को अपने दोस्तों के साथ देखा जा सकता है, जिसमें वो शॉर्ट ड्रेस में कमाल की लग रही हैं.
सोशल मीडिया पर सामने आई इस फोटो में सारा को अपने दोस्तों के साथ देखा जा सकता है, जिसमें वो शॉर्ट ड्रेस में कमाल की लग रही हैं.
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सारा अली खान इस फोटो में अपनी गर्ल गैंग के साथ दिखाई दे रही हैं. इसमें भी वो डॉट प्रिंटेड शॉर्ट ड्रेस में दिखाई दे रही हैं.
सारा अली खान इस फोटो में अपनी गर्ल गैंग के साथ दिखाई दे रही हैं. इसमें भी वो डॉट प्रिंटेड शॉर्ट ड्रेस में दिखाई दे रही हैं.
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सारा अली खान का इस फोटो में सिजलिंग अवतार देखने के लिए मिल रहा है. इसमें वो ब्रालेट के साथ शॉर्ट्स में दिखाई दे रहे हैं और दोस्त के साथ पोज दे रही हैं.
सारा अली खान का इस फोटो में सिजलिंग अवतार देखने के लिए मिल रहा है. इसमें वो ब्रालेट के साथ शॉर्ट्स में दिखाई दे रहे हैं और दोस्त के साथ पोज दे रही हैं.
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फोटो में सारा अली खान समंदर के किनारे दोस्त के साथ पोज देती दिखीं. इस दौरान उनका समर लुक देखते ही बन रहा था.
फोटो में सारा अली खान समंदर के किनारे दोस्त के साथ पोज देती दिखीं. इस दौरान उनका समर लुक देखते ही बन रहा था.
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इसमें सारा अली खान एकदम ही अलग अवतार और चिलचिलाती धूप में सिर पर हैट लगाए पोज दे रही हैं.
इसमें सारा अली खान एकदम ही अलग अवतार और चिलचिलाती धूप में सिर पर हैट लगाए पोज दे रही हैं.
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सारा अली खान यूं तो कई बार अपनी बिकिनी अवतार दिखा चुकी हैं. ऐसे में अब एक बार फिर से उन्होंने लाइमलाइट बटोर ली है.
सारा अली खान यूं तो कई बार अपनी बिकिनी अवतार दिखा चुकी हैं. ऐसे में अब एक बार फिर से उन्होंने लाइमलाइट बटोर ली है.
Published at : 09 Jul 2026 09:30 PM (IST)
Tags :
Sara Ali Khan

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