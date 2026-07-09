'समंदर सब कुछ है...', सारा अली खान दोस्तों संग छुट्टियों के यूं ले रहीं मजे, फ्लॉन्ट किए एब्स, देखिए Photos

सारा अली खान को घूमने फिरने का काफी शौक है. वो दोस्तों ही नहीं बल्कि अपने भाई इब्राहिम अली खान के साथ भी अक्सर वेकेशन के लिए निकल जाती हैं. ऐसे में अब दोस्तों के साथ उन्हें समंदर के किनारे चिल करते देखा गया.