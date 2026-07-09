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'समंदर सब कुछ है...', सारा अली खान दोस्तों संग छुट्टियों के यूं ले रहीं मजे, फ्लॉन्ट किए एब्स, देखिए Photos
Sara Ali Khan Vacation Pics: सारा अली खान दोस्तों के साथ विदेश में छुट्टियां मना रही हैं. उनकी तस्वीरें भी सामने आई हैं. अभिनेत्री ने इंस्टाग्राम पर अपनी लेटेस्ट फोटोज शेयर की है. देखिए फोटोज.
बॉलीवुड एक्ट्रेस और सैफ अली खान की बेटी सारा अली खान इन दिनों अपनी किसी फिल्म नहीं बल्कि वेकेशन की लेटेस्ट फोटोज को लेकर चर्चा में बनी हुई हैं. वो अपने टोली यानी दोस्तों के साथ विदेश की ट्रिप को एंन्जॉय कर रही हैं. इस दौरिन उनका बिकिनी में बोल्ड लुक भी देखने के लिए मिला साथ ही वो एब्स भी फ्लॉन्ट करती दिखीं.
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Published at : 09 Jul 2026 09:30 PM (IST)
Tags :Sara Ali Khan
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