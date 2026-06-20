Deool Band 2 Box Office Collection: बॉक्स ऑफिस पर पिछले कुछ समय से मराठी फिल्मों का बोलबाला देखने के लिए मिल रहा है. 'राजा शिवाजी' की रिलीज के बाद मराठी फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर एक के बाद गर्दा ही उड़ा दिया है. रितेश देशमुख की फिल्म के बाद 'देऊळ बंद 2' रिकॉर्ड तोड़ कमाई कर रही है. ऐसे में अब इसने एक और रिकॉर्ड सेट कर दिया है. ये मराठी की चौथी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन चुकी है.

70 करोड़ के पार पहुंची 'देऊळ बंद 2'

मराठी फिल्म 'देऊळ बंद 2' बॉक्स ऑफिस पर अच्छा खासा प्रदर्शन कर रही है. इसकी रिलीज को 30 दिनों का वक्त हो चुका है और कोईमोई की रिपोर्ट के अनुसार, फिल्म ने 30वें दिन 25 लाख का बिजनेस किया था. बॉक्स ऑफिस पर फिल्म की कमाई अभी भी जारी है. इसका मुकाबला मराठी फिल्म Tumbadchi Manjula से हो रहा है. कोईमोई के अनुसार, फिल्म का टोटल इंडिया नेट कलेक्शन 70.22 करोड़ हो चुका है. वहीं, ग्रॉस कलेक्शन 82.85 करोड़ हो चुका है.

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सबसे ज्यादा कमाई करने वाली चौथी फिल्म बनी 'देऊळ बंद 2'

इसके साथ ही 'देऊळ बंद 2' मराठी की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली चौथी फिल्म बन चुकी है. इसके साथ ही ये इंडिया में 70 करोड़ का आंकड़ा पार करने वाली चौथी फिल्म भी बन गई है. इस लिस्ट में नंबर 1 पर 'राजा शिवाजी' (103.96 करोड़), 'सैराट' (90 करोड़), 'बाईपन भरी देवा' (76.28 करोड़) और 'देऊळ बंद 2' (70.22 करोड़) का नाम शामिल है.

'देऊळ बंद 2' कमा चुकी 600% प्रॉफिट

इतना ही नहीं, फिल्म 'देऊळ बंद 2' बॉक्स ऑफिस पर तगड़ा प्रॉफिट भी कमा चुकी है. कोईमोई की रिपोर्ट की मानें तो फिल्म का बजट 10 करोड़ था. जबकि फिल्म 70.22 करोड़ का कलेक्शन कर चुकी है. ऐसे में फिल्म का कुल प्रॉफिट 602% तक हो गया है. ये 2026 की मराठी की मोस्ट प्रॉफिटेबल फिल्म बन चुकी है.

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'देऊळ बंद' का सीक्वल है 'देऊळ बंद 2'

वहीं, 'देऊळ बंद 2' के बारे में बात की जाए तो ये 2015 में रिलीज हुई फिल्म 'देऊळ बंद' का सीक्वल है. ये भी उस साल की मोस्ट प्रॉफिटेबल फिल्मों में से एक रही. ऐसे में अब इसका सीक्वल भी आया तो उसने भी धांसू कलेक्शन किया.