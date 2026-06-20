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हिंदी न्यूज़मनोरंजनरीजनल सिनेमाDeool Band 2 BO Collection: 10 करोड़ में 602% प्रॉफिट कमाने के बाद मराठी की चौथी बड़ी हिट बनी 'देऊळ बंद 2'

Deool Band 2 BO Collection: 10 करोड़ में 602% प्रॉफिट कमाने के बाद मराठी की चौथी बड़ी हिट बनी 'देऊळ बंद 2'

Deool Band 2 Box Office Collection: बॉक्स ऑफिस पर इन दिनों मराठी फिल्म का बोलबाला देखने के लिए मिल रहा है. ऐसे में 'देऊळ बंद 2' एक के बाद एक रिकॉर्ड बना रही है. चलिए बताते हैं इसकी कमाई.

Written By : राहुल यादव |  Updated at : 20 Jun 2026 09:32 PM (IST)
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Deool Band 2 Box Office Collection: बॉक्स ऑफिस पर पिछले कुछ समय से मराठी फिल्मों का बोलबाला देखने के लिए मिल रहा है. 'राजा शिवाजी' की रिलीज के बाद मराठी फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर एक के बाद गर्दा ही उड़ा दिया है. रितेश देशमुख की फिल्म के बाद 'देऊळ बंद 2' रिकॉर्ड तोड़ कमाई कर रही है. ऐसे में अब इसने एक और रिकॉर्ड सेट कर दिया है. ये मराठी की चौथी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन चुकी है.

70 करोड़ के पार पहुंची 'देऊळ बंद 2'

मराठी फिल्म 'देऊळ बंद 2' बॉक्स ऑफिस पर अच्छा खासा प्रदर्शन कर रही है. इसकी रिलीज को 30 दिनों का वक्त हो चुका है और कोईमोई की रिपोर्ट के अनुसार, फिल्म ने 30वें दिन 25 लाख का बिजनेस किया था. बॉक्स ऑफिस पर फिल्म की कमाई अभी भी जारी है. इसका मुकाबला  मराठी फिल्म Tumbadchi Manjula से हो रहा है. कोईमोई के अनुसार, फिल्म का टोटल इंडिया नेट कलेक्शन 70.22 करोड़ हो चुका है. वहीं, ग्रॉस कलेक्शन 82.85 करोड़ हो चुका है.

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सबसे ज्यादा कमाई करने वाली चौथी फिल्म बनी 'देऊळ बंद 2'

इसके साथ ही 'देऊळ बंद 2' मराठी की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली चौथी फिल्म बन चुकी है. इसके साथ ही ये इंडिया में 70 करोड़ का आंकड़ा पार करने वाली चौथी फिल्म भी बन गई है. इस लिस्ट में नंबर 1 पर 'राजा शिवाजी' (103.96 करोड़), 'सैराट' (90 करोड़), 'बाईपन भरी देवा' (76.28 करोड़) और 'देऊळ बंद 2' (70.22 करोड़) का नाम शामिल है.

Deool Band 2 - Box Office Collection Day 4 | Sacnilk

'देऊळ बंद 2' कमा चुकी 600% प्रॉफिट

इतना ही नहीं, फिल्म 'देऊळ बंद 2' बॉक्स ऑफिस पर तगड़ा प्रॉफिट भी कमा चुकी है. कोईमोई की रिपोर्ट की मानें तो फिल्म का बजट 10 करोड़ था. जबकि फिल्म 70.22 करोड़ का कलेक्शन कर चुकी है. ऐसे में फिल्म का कुल प्रॉफिट 602% तक हो गया है. ये 2026 की मराठी की मोस्ट प्रॉफिटेबल फिल्म बन चुकी है.

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'देऊळ बंद' का सीक्वल है 'देऊळ बंद 2'

वहीं, 'देऊळ बंद 2' के बारे में बात की जाए तो ये 2015 में रिलीज हुई फिल्म 'देऊळ बंद' का सीक्वल है. ये भी उस साल की मोस्ट प्रॉफिटेबल फिल्मों में से एक रही. ऐसे में अब इसका सीक्वल भी आया तो उसने भी धांसू कलेक्शन किया.

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About the author राहुल यादव

राहुल यादव ABP Network में सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और एंटरटेनमेंट डेस्क के लिए खबरें लिखते हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और मनोरंजन पत्रकारिता में 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है. राहुल की भोजपुरी सिनेमा और बॉलीवुड कवरेज में विशेष पकड़ मानी जाती है. उन्होंने राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और News18 हिंदी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया है. राहुल ने Makhanlal Chaturvedi National University of Journalism and Communication से जनसंचार में स्नातकोत्तर (MA in Mass Communication) और University of Delhi से राजनीतिक विज्ञान में स्नातक (BA) किया है.
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Published at : 20 Jun 2026 09:32 PM (IST)
Tags :
BOX OFFICE COLLECTION Deool Band 2
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