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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड1.48 लाख रुपये की चोरी के मामले में एक्ट्रेस रूपा दत्ता को जमानत, कोर्ट ने ये हिदायतें भी दीं

1.48 लाख रुपये की चोरी के मामले में एक्ट्रेस रूपा दत्ता को जमानत, कोर्ट ने ये हिदायतें भी दीं

बंगाली एक्ट्रेस रूपा उमाशंकर दत्ता को चोरी के मामले में गिरफ्तार किया गया था. वहीं खबर सामने आ रही है कि फिलहाल मुंबई की मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट से उन्हें जमानत मिल गई है.

Written By : सूरज ओझा |  Edited By: मयूरी सिंह |  Updated at : 18 Aug 2026 11:01 AM (IST)
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बंगाली एक्ट्रेस रूपा उमाशंकर दत्ता को मुंबई के कोलाबा में 1.48 लाख रुपये की चोरी के मामले में गिरफ्तार किया गया था. वहीं अब 1.48 लाख रुपये की चोरी के मामले में गिरफ्तार एक्ट्रेस रूपा को फिलहाल जमानत मिल गई है. 

अदालत ने दिया निर्देश
मुंबई की मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट से रूपा उमाशंकर दत्ता को जमानत मिल गई है. अदालत ने उन्हें 50 हजार रुपये के निजी मुचलके पर जमानत दी और निर्देश दिया कि वो सबूतों से छेड़छाड़ नहीं करेंगी और अदालत की अनुमति के बिना देश नहीं छोड़ेंगी.

क्या था पूरा मामला?
बता दें, मामला मरीन ड्राइव निवासी डिंपल सिंघवी की शिकायत से जुड़ा है. शिकायत के मुताबिक 12 जुलाई 2026 को बाबुलनाथ मंदिर से कोलाबा के बीच भीड़भाड़ वाले इलाकों से गुजरते समय उनका पर्स चोरी हो गया था. पर्स में करीब 1.20 लाख रुपये कीमत का डायमंड जड़ित सोने का ब्रेसलेट, 10 हजार रुपये नकद, करीब 15 हजार रुपये कीमत के एप्पल एयरपॉड्स, वॉलेट और कई पर्सनल डॉक्यूमेंट्स थे.

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शिकायत के बाद कोलाबा पुलिस ने जांच शुरू की. जांच के दौरान पुलिस को सीसीटीवी फुटेज मिली, जिसमें रूपा दत्ता कथित तौर पर शिकायतकर्ता का पीछा करती हुई नजर आईं. इसके बाद पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया. पुलिस ने उनके कब्जे से चोरी की गई कुछ संपत्ति बरामद करने का भी दावा किया.

इससे पहले 2022 में कोलकाता बुक फेयर में कथित तौर पर पॉकेटमारी के आरोप में उनकी गिरफ्तारी हुई थी. अदालत में एक्ट्रेस की ओर से वकील सुनील पांडे ने दलील दी कि रूपा दत्ता को मामले में गलत तरीके से फंसाया गया है और वो परिस्थितियों की शिकार हैं. अदालत ने दलीलें सुनने के बाद फिलहाल अब उन्हें जमानत दे दी.

कौन हैं रूपा दत्ता?
बता दें, रूपा दत्ता ने कई हिंदी और बंगाली फिल्मों में काम किया है. वो 'साथी' जैसी फिल्मों और हिंदी टीवी सीरियल 'जय मां वैष्णोदेवी' में भी नजर आ चुकी हैं.

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About the author सूरज ओझा

सूरज ओझा 2021 से एबीपी न्यूज से जुड़े हैं. अंडरवर्ल्ड, साइबर जगत से जुड़े मामलों और केंद्रीय एजेंसियों द्वारा जांच किए जाने वाले संवेदनशील केसों पर बारीकी से नजर रखते हैं. लॉरेंस बिश्नोई गैंग, आतंकी संगठन आईएसआईएस, जैश-ए-मोहम्मद और अन्य आतंकवादी संगठनों से जुड़ी खबरें भी कवर करते रहे हैं. पत्रकारिता करियर के दौरान तीन क्षेत्रीय न्यूज़ चैनलों और दो राष्ट्रीय न्यूज़ चैनलों में काम किया है. इसके अलावा टैब्लॉयड और ब्रॉडशीट अख़बारों में भी काम करने का अनुभव रहा है.
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Published at : 18 Aug 2026 11:01 AM (IST)
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