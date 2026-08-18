अमिताभ बच्चन ने शेयर किया यूपी पुलिस का एंथम, तारीफ में कही ये बात

Explainerमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'कुछ सितारे खाकी पहनकर जमीन पर चमकते हैं', यूपी पुलिस के एंथम की बिग बी ने की तारीफ

'कुछ सितारे खाकी पहनकर जमीन पर चमकते हैं', यूपी पुलिस के एंथम की बिग बी ने की तारीफ

उत्तर प्रदेश पुलिस का एंथम 'खाकी का सितारा' रिलीज कर दिया गया है. बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन ने इसे खूब सराहा है. उन्होंने सोशल मीडिया पर इसका वीडियो शेयर किया है.

Written By : मयूरी सिंह |  Updated at : 18 Aug 2026 10:11 AM (IST)
Preferred Sources

उत्तर प्रदेश पुलिस का पहला ऑफिशियल एंथम 'खाकी का सितारा' वीडियो के साथ रिलीज कर दिया गया है. इस एंथम की बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन ने जमकर तारीफ की है. उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर किया है, जो खूब वायरल हो रहा है.

अमिताभ बच्चन ने की तारीफ
6.5 मिनट का एंथम लोगों का दिल जीत रहा है. दिग्गज एक्टर अमिताभ बच्चन ने अपने एक्स अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया है. उन्होंने लिखा, 'कुछ सितारे आसमान में चमकते हैं, तो कुछ खाकी पहनकर जमीन पर चमकते हैं. खाकी का सितारा.'

बता दें, 'खाकी का सितारा' में अमिताभ बच्चन, पद्मश्री शंकर महादेवन और कवि-गीतकार आलोक श्रीवास्तव जैसे दिग्गजों का योगदान है. शंकर महादेवन ने एंथम को अपनी आवाज और संगीत दिया है. वहीं, एक्टर करण आनंद वीडियो में पुलिस अधिकारी के रोल में नजर आ रहे हैं.

ये भी पढ़ेंः 'इश्क मैं मरजावां' फेम एक्ट्रेस संग हुआ स्कैम, फेस वैल्यू का किया गलत इस्तेमाल

क्यों खास है ये एंथम?
उत्तर प्रदेश पुलिस के मुताबिक, 'खाकी का सितारा' सिर्फ एक म्यूजिक वीडियो नहीं है, बल्कि इसके जरिए पुलिस की अलग-अलग जिम्मेदारियों और काम करने के तरीकों को दिखाने की कोशिश की गई है. इसमें कानून-व्यवस्था, महिला सुरक्षा, ट्रैफिक मैनेजमेंट, तकनीक, आपदा से निपटने, राहत और जनसेवा जैसे पहलुओं को शामिल किया गया है. वीडियो की शूटिंग एक साल से ज्यादा समय तक की गई है. इसकी शुरुआत महाकुंभ 2025 से हुई और स्वतंत्रता दिवस तक पुलिस के कामकाज और ड्यूटी के अलग-अलग पहलुओं को कैमरे में कैद किया गया.

वीडियो में त्योहारों, भीड़ संभालने से लेकर कानून-व्यवस्था की चुनौतियों तक, कई परिस्थितियों में खाकी वर्दी में पुलिसकर्मियों की जिम्मेदारियों को दिखाया गया है. साथ ही, पुलिसवालों की जिंदगी के उस पहलू को भी सामने लाया गया है, जब वे ड्यूटी निभाने के लिए अपने परिवार से दूर रहते हैं और कई बार बिना किसी पहचान या सम्मान के अपना फर्ज निभाते हैं.

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 14 अगस्त को लखनऊ के लोक भवन में 'खाकी का सितारा' एंथम लॉन्च किया. इस मौके पर शंकर महादेवन, पद्मश्री नाना पाटेकर, आलोक श्रीवास्तव और करण आनंद भी मौजूद रहे.

ये भी पढ़ेंः सनी देओल की 'बंटवारा 1947' मंडे टेस्ट में पास हुई या फेल? जानें- चार दिनों का कलेक्शन

और पढ़ें

About the author मयूरी सिंह

मयूरी सिंह एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट है और एबीपी लाइव के लिए बतौर इंटर्न काम कर रही हैं. ओटीटी की खबरों पर पर इनकी खास पकड़ है और वे वेब सीरीज, फिल्मों और पॉडकास्ट से जुड़ी ताजा खबरों पर लगातार नजर रखती हैं. मयूरी मनोरंजन जगत की नई रिलीज, ट्रेंडिंग कंटेंट और डिजिटल स्टोरीटेलिंग से जुड़े विषयों को सरल और आकर्षक अंदाज में पाठकों तक पहुंचाती हैं. ओटीटी और पॉडकास्ट इंडस्ट्री की अपडेट्स, इनसाइट्स और ट्रेंड्स को कवर करना इनके लेखन की खासियत है.
Read More
Published at : 18 Aug 2026 10:11 AM (IST)
Tags :
Amitabh Bachchan
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बॉलीवुड
'कुछ सितारे खाकी पहनकर जमीन पर चमकते हैं', यूपी पुलिस के एंथम की बिग बी ने की तारीफ
अमिताभ बच्चन ने शेयर किया यूपी पुलिस का एंथम, तारीफ में कही ये बात
बॉलीवुड
सनी देओल की 'बंटवारा 1947' मंडे टेस्ट में पास हुई या फेल? जानें- चार दिनों का कलेक्शन
सनी देओल की 'बंटवारा 1947' मंडे टेस्ट में पास हुई या फेल? जानें- कलेक्शन
बॉलीवुड
सोनाक्षी सिन्हा पॉलिटिक्स करेंगी जॉइन? पिता शत्रुघ्न सिन्हा ने किया खुलासा
सोनाक्षी सिन्हा पॉलिटिक्स करेंगी जॉइन? पिता शत्रुघ्न सिन्हा ने किया खुलासा
बॉलीवुड
'अक्खा बॉलीवुड एक तरफ और इमरान हाशमी एक तरफ', 'आवारापन 2' की सक्सेस पर खुशी से झूमीं एक्टर की बीवी परवीन
'आवारापन 2' की सक्सेस पर इमरान हाशमी की पत्नी ने लुटाया प्यार, हुईं इमोशनल
Advertisement

वीडियोज

ChatGPT Viral Video: AI का कमाल! भीड़ में खोई चप्पल, ChatGPT ने ऐसे ढूंढ निकाली, वीडियो चौंका देगा!
Himanshi Khurana का बड़ा खुलासा, Asim Riaz संग रिश्ते में लगा था भगवान को धोखा देने का डर
Lalit Modi ने ठुकराई Bigg Boss 20 में एंट्री की खबर, Salman Khan के शो पर दिया बड़ा बयान
Shah Rukh Khan, Ajay Devgn और Tiger Shroff को Vimal Elaichi Ad पर Maharashtra FDA का नोटिस
Sansani: कैमरे में कैद मर्डर की LIVE पिक्चर
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
बंगाल की महिलाओं के खाते में आएंगे 3000 रुपए, सरकार क्यों दे रही पैसा?
बंगाल की महिलाओं के खाते में आएंगे 3000 रुपए, सरकार क्यों दे रही पैसा?
बिहार
बिहार में कई IAS अधिकारियों के तबादले, पटना कमिश्नर का भी ट्रांसफर
बिहार में कई IAS अधिकारियों के तबादले, पटना कमिश्नर का भी ट्रांसफर
बॉलीवुड
सोनाक्षी सिन्हा पॉलिटिक्स करेंगी जॉइन? पिता शत्रुघ्न सिन्हा ने किया खुलासा
सोनाक्षी सिन्हा पॉलिटिक्स करेंगी जॉइन? पिता शत्रुघ्न सिन्हा ने किया खुलासा
स्पोर्ट्स
सचिन तेंदुलकर के नाम टेस्ट क्रिकेट का ये 'वर्ल्ड रिकॉर्ड', 100 साल तक भी कोई नहीं तोड़ पाएगा!
सचिन तेंदुलकर के नाम टेस्ट क्रिकेट का ये 'वर्ल्ड रिकॉर्ड', 100 साल तक भी कोई नहीं तोड़ पाएगा!
इंडिया
BJP की नई टीम में छह साल बाद राम माधव की वापसी, क्यों मिला मौका?
BJP की नई टीम में छह साल बाद राम माधव की वापसी, क्यों मिला मौका?
विश्व
डोनाल्ड ट्रंप की घट गई लोकप्रियता? सामने आया बड़ा कारण
डोनाल्ड ट्रंप की घट गई लोकप्रियता? सामने आया बड़ा कारण
ट्रेंडिंग
Viral Engineer Story: Adobe से छूटी नौकरी तो अब स्कूल बस चला रहा ये इंजीनियर, नहीं मानी हार
Adobe से छूटी नौकरी तो अब स्कूल बस चला रहा ये इंजीनियर, नहीं मानी हार
ऑटो
नई Kwid खरीदने का प्लान? पहले जानें EMI का पूरा हिसाब
नई Kwid खरीदने का प्लान? पहले जानें EMI का पूरा हिसाब
ABP NEWS
कुछ लोगों की गलतियों के लिए हमें सज़ा क्यों मिलनी चाहिए?
कुछ लोगों की गलतियों के लिए हमें सज़ा क्यों मिलनी चाहिए?
ABP NEWS
सोरेन सरकार के झुकने के बाद देवेंद्र महतो की पहली प्रतिक्रिया।
सोरेन सरकार के झुकने के बाद देवेंद्र महतो की पहली प्रतिक्रिया।
ABP NEWS
क्या प्रशांत किशोर के शपथ ग्रहण में कोई गलती हुई थी?
क्या प्रशांत किशोर के शपथ ग्रहण में कोई गलती हुई थी?
ABP NEWS
सोरेन सरकार ने JSSC-CGL परीक्षा रद्द की, उम्मीदवार नाराज़।
सोरेन सरकार ने JSSC-CGL परीक्षा रद्द की, उम्मीदवार नाराज़।
ENT LIVE
Lalit Modi ने Bigg Boss 20 में एंट्री की खबरों को बताया Fake News, Legal Notice भी भेजा
Lalit Modi ने Bigg Boss 20 में एंट्री की खबरों को बताया Fake News, Legal Notice भी भेजा
Embed widget