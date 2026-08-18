अमिताभ बच्चन ने शेयर किया यूपी पुलिस का एंथम, तारीफ में कही ये बात

उत्तर प्रदेश पुलिस का पहला ऑफिशियल एंथम 'खाकी का सितारा' वीडियो के साथ रिलीज कर दिया गया है. इस एंथम की बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन ने जमकर तारीफ की है. उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर किया है, जो खूब वायरल हो रहा है.

अमिताभ बच्चन ने की तारीफ

6.5 मिनट का एंथम लोगों का दिल जीत रहा है. दिग्गज एक्टर अमिताभ बच्चन ने अपने एक्स अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया है. उन्होंने लिखा, 'कुछ सितारे आसमान में चमकते हैं, तो कुछ खाकी पहनकर जमीन पर चमकते हैं. खाकी का सितारा.'

बता दें, 'खाकी का सितारा' में अमिताभ बच्चन, पद्मश्री शंकर महादेवन और कवि-गीतकार आलोक श्रीवास्तव जैसे दिग्गजों का योगदान है. शंकर महादेवन ने एंथम को अपनी आवाज और संगीत दिया है. वहीं, एक्टर करण आनंद वीडियो में पुलिस अधिकारी के रोल में नजर आ रहे हैं.

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क्यों खास है ये एंथम?

उत्तर प्रदेश पुलिस के मुताबिक, 'खाकी का सितारा' सिर्फ एक म्यूजिक वीडियो नहीं है, बल्कि इसके जरिए पुलिस की अलग-अलग जिम्मेदारियों और काम करने के तरीकों को दिखाने की कोशिश की गई है. इसमें कानून-व्यवस्था, महिला सुरक्षा, ट्रैफिक मैनेजमेंट, तकनीक, आपदा से निपटने, राहत और जनसेवा जैसे पहलुओं को शामिल किया गया है. वीडियो की शूटिंग एक साल से ज्यादा समय तक की गई है. इसकी शुरुआत महाकुंभ 2025 से हुई और स्वतंत्रता दिवस तक पुलिस के कामकाज और ड्यूटी के अलग-अलग पहलुओं को कैमरे में कैद किया गया.

वीडियो में त्योहारों, भीड़ संभालने से लेकर कानून-व्यवस्था की चुनौतियों तक, कई परिस्थितियों में खाकी वर्दी में पुलिसकर्मियों की जिम्मेदारियों को दिखाया गया है. साथ ही, पुलिसवालों की जिंदगी के उस पहलू को भी सामने लाया गया है, जब वे ड्यूटी निभाने के लिए अपने परिवार से दूर रहते हैं और कई बार बिना किसी पहचान या सम्मान के अपना फर्ज निभाते हैं.

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 14 अगस्त को लखनऊ के लोक भवन में 'खाकी का सितारा' एंथम लॉन्च किया. इस मौके पर शंकर महादेवन, पद्मश्री नाना पाटेकर, आलोक श्रीवास्तव और करण आनंद भी मौजूद रहे.

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