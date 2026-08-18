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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'मेरे पापा की नौकरी चली गई...', सुशांत सिंह राजपूत केस पर छलका रिया चक्रवर्ती का दर्द

'मेरे पापा की नौकरी चली गई...', सुशांत सिंह राजपूत केस पर छलका रिया चक्रवर्ती का दर्द

Rhea Chakraborty: एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती ने हाल ही में साल 2020 में सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद अपनी जिंदगी में आए मुश्किल दौर को याद किया है. चलिए जानते हैं उन्होंने क्या कहा.

Written By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क |  Edited By: Diksha Sharma |  Updated at : 18 Aug 2026 10:44 AM (IST)
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बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत 14 जून 2020 को बांद्रा स्थित अपने फ्लैट पर मृत पाए गए थे. इस मामले में सुशांत की गर्लफ्रेंड और एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती का नाम भी सामने आया था. सुशांत डेथ केस में रिया को 27 दिन जेल में रहना पड़ा था. हालांकि, बाद में उन्हें जमानत मिल गई. इस पूरे मामले का गहरा असर रिया के परिवार पर भी पड़ा. अब सुशांत केस के सालों बाद रिया ने उस मुश्किल दौर को याद करते हुए अपना दर्द बयां किया है.

रिया चक्रवती का बड़ा खुलासा
फिल्ममेकर फराह खान हाल ही में रिया चक्रवर्ती के घर पहुंचीं, जहां उन्होंने एक्ट्रेस से सुशांत केस को लेकर बात की. इस दौरान रिया ने बताया कि इस कॉन्ट्रोवर्सी का असर उनके परिवार पर भी पड़ा. उन्होंने कहा कि इसकी वजह से उनके पिता और रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर इंद्रजीत चक्रवर्ती को अपनी नौकरी गंवानी पड़ी. 

मेरे पापा की नौकरी चली गई...', सुशांत सिंह राजपूत केस पर छलका रिया चक्रवर्ती का दर्द

पिता को मिला था सीनियर पद का ऑफर, लेकिन...
रिया ने बताया कि उनके पिता को एक अस्पताल में सीनियर पद पर नौकरी का ऑफर मिला था. सब कुछ ठीक चल रहा था और वो जल्द ही काम शुरू करने वाले थे, लेकिन जब अस्पताल के मैनेजमेंट और लोगों को उनके सरनेम और रिया से उनके रिश्ते के बारे में पता चला, तो हालात बदल गए. रिया ने कहा, 'मैनेजमेंट को जैसे ही पता चला कि इंद्रजीत चक्रवर्ती मेरे पिता हैं तो उन्होंने साफ कह दिया कि वो उन्हें इस पद पर नौकरी नहीं दे सकते. सिर्फ मेरे साथ नाम जुड़ा होने और सरनेम की वजह से मेरे पिता से ये मौका छिन गया.' 

मेरे पापा की नौकरी चली गई...', सुशांत सिंह राजपूत केस पर छलका रिया चक्रवर्ती का दर्द

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भाई शोविक चक्रवर्ती को नहीं मिली नौकरी
रिया ने अपने भाई शोविक चक्रवर्ती के बारे में भी बात की. उन्होंने कहा, 'शोविक के CAT में 97% आए थे और फिर 2020 आया और वो सब हुआ, जिसमें उसे मेरे साथ गिरफ्तार कर लिया गया. उसका IIM में एडमिशन भी हो गया था और हमने फीस भी भर दी थी, लेकिन वो हो नहीं पाया और उसका समय बर्बाद हो गया. फिर हम बाहर आए और कोई काम नहीं था. हम घर पर ही बैठे रहते थे. हमें समाज ने पूरी तरह से नकार दिया था और फिल्में भी नहीं मिल रही थीं. शोविक को नौकरी भी नहीं मिल रही थी. कोई भी कॉर्पोरेट कंपनी उसे काम पर रखने को तैयार नहीं थी.'

रिया चक्रवर्ती का करियर हुआ बर्बाद
सुशांत सिंह राजपूत केस में फंसने के बाद रिया को बॉलीवुड में काम मिलना बंद हो गया. इसके बावजूद रिया ने हार नहीं मानी और आज वो अपने बिजनेस वेंचर के दम पर करोड़ों की कमाई कर रही हैं. फिल्मों से दूरी बनाने के बाद रिया चक्रवर्ती ने बिजनेस की दुनिया में कदम रखा. उन्होंने अपने भाई शोविक चक्रवर्ती के साथ मिलकर 'Chapter 2 Drip' नाम से एक स्ट्रीटवियर फैशन ब्रांड लॉन्च किया. 

मेरे पापा की नौकरी चली गई...', सुशांत सिंह राजपूत केस पर छलका रिया चक्रवर्ती का दर्द

'द ट्रेटर्स 2' में दिख रहीं 'रिया चक्रवर्ती'
वर्क फ्रंट की बात करें तो रिया चक्रवर्ती इन दिनों रियलिटी शो 'द ट्रेटर्स 2' में नजर आ रही हैं. 13 अगस्त को अमेजन प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम हुए इस शो में दर्शकों को जबरदस्त ड्रामा, सस्पेंस और कई चौंकाने वाले ट्विस्ट देखने को मिल रहे हैं. पॉपुलर फिल्ममेकर करण जौहर इस शो के होस्ट हैं.

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Published at : 18 Aug 2026 10:44 AM (IST)
Tags :
Sushant Singh Rajput Farah Khan Rhea Chakraborty
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