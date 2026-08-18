'गदर 2' से पहले 56 करोड़ रुपये के कर्ज में डूबे थे सनी देओल, अब एक्टर बोले- 'मैंने उधार...'

बॉलीवुड एक्टर सनी देओल इन दिनों अपनी लेटेस्ट रिलीज फिल्म बंटवारा 1947 को लेकर सुर्खियों में बने हुए हैं. इन सबके बीच एक्टर ने हाल ही में एक पॉडकास्ट के दौरान गदर 2 की सक्सेस से पहले अपने करियर के मुश्किल दौर के बारे में बात की.

उन्होंने खुलासा किया कि फिल्मों के निर्देशन और निर्माण के कारण वे 56 करोड़ के कर्ज में डूब गए थे और बैंक ने उनकी प्रॉपर्टी पर ई नीलामी का नोटिस भी जारी कर दिया था. हालांकि, अभिनेता ने कहा कि उन्होंने कभी भी पैसे को अपने फैसलों पर हावी नहीं होने दिया और कर्ज में डूबे होने के बावजूद भी खुश थे.

कर्ज में डूबे होने के बावजूद खुश थे सनी देओल

बता दें कि साल 2023 में, 'गदर 2' के ब्लॉकबस्टर होने के कुछ ही टाइम बाद, एक बैंक ने सनी के विला (जुहू स्थित उनकी प्रॉपर्टी) के लिए ई-ऑक्शन का नोटिस जारी किया था. यह नोटिस 55.99 करोड़ रुपये के बकाया और ब्याज की वजह से जारी किया गया था. बाद में, जब सनी ने बकाया रकम चुकाने पर सहमति जताई, तो नोटिस वापस ले लिया गया था.

वहीं शुभंकर मिश्रा के पॉडकास्ट पर बात करते हुए सनी ने कहा, "मैं सिर्फ पैसे के लिए बहुत सारे काम नहीं कर सकता. लेकिन सच कहूं तो, मैं बहुत खुश हूं. जब मैं कर्ज में था, तब भी मैं बहुत खुश था. मैं अपनी जिंदगी जी रहा था."

किसी से कुछ उधार नहीं लिया था

कर्ज के बारे में साफ़ करते हुए एक्टर ने कहा कि उन पर किसी का कोई पर्सनल कर्ज नहीं था और वे अपने फाइनेंशियल कमिटमेंट्स के लिए खुद ही रिस्पॉन्सिबल थे.उन्होंने कहा, “जो पैसे मुझे चुकाने थे, वे सब मेरे अपने थे. मैंने किसी से उधार नहीं लिए थे. मुझ पर किसी का कोई बकाया नहीं था. मुझे बस अपनी संपत्ति बेचकर पैसे चुकाने थे.” बकाया रकम चुकाने के लिए सनी के राज़ी होने के बाद, बैंक ने ई-ऑक्शन का नोटिस वापस ले लिया था.

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किस वजह से कर्ज में डूब गए थे सनी देओल

बता दें कि एक्टर ने 2016 में आई फिल्म 'घायल रिटर्न्स' बनाई थी. इसे उन्होंने डायरेक्ट भी किया था और उसमें एक्टिंग भी की थी. इससे पहले उन्होंने 1999 की रोमांटिक ड्रामा 'दिल्लगी' को डायरेक्ट किया था, जिसमें उनके साथ उनके छोटे भाई बॉबी देओल भी थे.

बाद में उन्होंने 2019 की रोमांटिक फिल्म 'पल पल दिल के पास' को डायरेक्ट किया, जिससे उनके बेटे करण देओल ने एक्टिंग में डेब्यू किया था. हालांकि, तीनों में से कोई भी फ़िल्म बॉक्स ऑफ़िस पर अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई थी. जिससे एक्टर कर्ज में डूब गए थे.

गदर की सक्सेस के बाद भी नहीं मिली सही फिल्में

उसी पॉडकास्ट के दौरान, 68 वर्षीय एक्टर ने उस दौर को याद किया जब 2000 के दशक की शुरुआत में अपनी फ़िल्मों की सफलता के बाद उन्हें सही सब्जेक्ट और फ़िल्ममेकर खोजने में मुश्किल हो रही थी. सनी ने दावा किया, "गदर के साथ-साथ मैंने 'इंडियन' भी दी, जो 'लगान' और उस समय की बाकी सभी फिल्मों से कहीं ज़्यादा बड़ी हिट थी. इसने 'लगान' के मुकाबले दो से तीन गुना ज्यागा बिजनेस किया. 'गदर' ने तो उससे भी कहीं ज्यादा कमाई की थी."

हालांकि, इन सफलताओं के बावजूद, सनी ने कहा कि कॉर्पोरेट स्टूडियो के आने और फ़िल्में बनाने के तरीके में बदलाव के साथ उनके करियर की दिशा बदल गई. उन्होंने कहा, "अचानक कॉर्पोरेट कंपनियां आ गईं और फिल्म इंडस्ट्री का फॉर्मेट बदलने लगा. लेकिन उसके बाद, पता नहीं क्यों मुझे सही सब्जेक्ट और फिल्म मेकर्स नहीं मिल रहे थे."

सनी देओल वर्क फ्रंट

सनी देओल के वर्क फ्रंट की बात करें को एक्टर की लेटेस्ट रिलीज फिल्म बंटवारा 1947 है. इस फिल्म में प्रीति ज़िंटा, अली फजल, शबाना आजमी और करण देओल भी नजर आ रहे हैंय बंटवारे पर बनी यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर इमरान हाशमी की 'आवारापन 2' से टकराई है.य

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