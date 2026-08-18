सनी देओल की 'बंटवारा 1947' मंडे टेस्ट में पास हुई या फेल? जानें- कलेक्शन

Explainerमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडसनी देओल की 'बंटवारा 1947' मंडे टेस्ट में पास हुई या फेल? जानें- चार दिनों का कलेक्शन

सनी देओल की 'बंटवारा 1947' मंडे टेस्ट में पास हुई या फेल? जानें- चार दिनों का कलेक्शन

Batwara 1947 Box Office Collection Day 4: सनी देओल की 'बंटवारा 1947' बॉक्स ऑफिस पर निराशाजनक परफॉ़र्म कर रही है. इस फिल्म की कमाई में चौथे दिन तो और ज्यादा मंदी देखी गई है.

Written By : निशा शर्मा |  Updated at : 18 Aug 2026 10:25 AM (IST)
Preferred Sources

सनी देओल की 'बंटवारा 1947' 14 अगस्त को काफी उम्मीदों के साथ सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी. हालांकि इस बार सनी देओल का जादू नहीं चल पाया और उनकी इस पीरियड ड्रामा फिल्म की शुरुआत ही धीमी हुई. हालांकि 15 अगस्त की छुट्टी का फिल्म को फायदा भी हुआ और इसने  डबल डिजिट में कमाई की लेकिन रविवार को फिर सारी उम्मीदें टूट गईं और इसके कलेक्शन मे काफी मंदी देखी गई. अब जानते हैं मंडे को यानी चौथे दिन इस फिल्म का क्या हाल रहा है?

'बंटवारा 1947' ने चौथे दिन कितनी की कमाई?
'बंटवारा 1947' का सिनेमाघरों में इमरान हाशमी की ‘आवारापन 2’ से क्लैश हुआ है. दोनों ही फिल्में साल की सबसे बड़ी फिल्मों में से एक थीं. लेकिन रिलीज के बाद इमरान हाशमी की ‘आवारापन 2’ के आगे इस बार सनी की 'बंटवारा 1947' नहीं टिक पाई. फिल्म की ओपनिंग काफी धीमी रही और इसने पहले दिन 5.75 करोड़ से खाता खोला. इसके बाद दूसरे दिन इसने बढ़त भी दिखाई और 13.75 करोड़ का कलेक्शन किया. लेकिन तीसरे दिन इसकी कमाई में दूसरे दिन के मुकाबले 43% की गिरावट आई और ये भारत में 7.25 करोड़ रुपये (नेट) ही कमा पाई. वहीं राजकुमार संतोषी निर्देशित इस फिल्म के कलेक्शन में वीकडेज में एंट्री करते ही और ज्यादा मंदी आई है और मंडे टेस्ट में ये फेल ही साबित हुई है.

  • सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक 'बंटवारा 1947' ने रिलीज के चौथे दिन यानी पहले मंडे को 2 करोड़ कमाए हैं.
  • इसी के साथ 'बंटवारा 1947' की भारत में चार दिनों की कुल नेट कमाई अब 28.50 करोड़ रुपये हो गई है.

ये भी पढ़ें:-Welcome To The Jungle अब ओटीटी पर मचाएगी धमाल, जानें- कब और कहां होगी रिलीज

चार दिन में तीस करोड़ भी नहीं कमा पाई है 'बंटवारा 1947'
'बंटवारा 1947' काफी निराशाजनक परफॉर्म कर रही है. फिल्म ने रिलीज के चार दिनों में महज 28.50 करोड़ रुपये कमाए हैं यानी ये 30 करोड़ का आंकड़ा भी छू नहीं पाई है. वहीं इसकी लागत की बात करें को इसे 120 करोड़ के बजट में बनाया गया है. फिल्म की रफ्तार देखते हुए तो इसके लिए अपनी पूरी लागत को दूर आधा बजट निकालना भी मुश्किल लग रह है. इसी के साथ अब 'बंटवारा 1947' पर फ्लॉप होने का खतरा मंडराता दिख रहा है.

मेकर्स ने निकाला ट्यूज्डे को सस्ता टिकट का ऑफर
'बंटवारा 1947' की खराब परफॉर्मेंस ने मेकर्स की भी टेंशन बढ़ा दी है. ऐसे में फिल्म की कमाई को बढ़ाने के लिए मेकर्स ने ट्यूज्डे के लिए सस्ती टिकट का ऑफर निकाला है. यानी मंगलवार को फिल्म को 99 रुपये की टिकट खरीदकर देखा जा सकता है. देखने वाली बात होगी की मेकर्स की ये स्ट्रैटजी 'बंटवारा 1947' के कितने काम आ पाती है.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Aamir Khan Productions (@aamirkhanproductions)

'बंटवारा 1947' के बारे में
'बंटवारा 1947' का निर्देशन राजकुमार संतोषी ने किया है. फिल्म में सनी देओल के अलावा प्रीति जिंटा, करण देओल, शबाना आजमी और अली फजल ने अहम रोल निभाया है. 'बंटवारा 1947'  का निर्देशन राजकुमार संतोषी ने किया जबकि इसे आमिर खान ने प्रोड्यूस किया है. 

ये भी पढ़ें:-'आवारापन 2' के बाद इन 4 फिल्मों से बॉक्स ऑफिस लूटेंगे इमरान हाशमी! चेक करें लिस्ट

Published at : 18 Aug 2026 09:36 AM (IST)
Tags :
Sunny Deol Priety Zinta BOX OFFICE COLLECTION Batwara 1947
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बॉलीवुड
सनी देओल की 'बंटवारा 1947' मंडे टेस्ट में पास हुई या फेल? जानें- चार दिनों का कलेक्शन
सनी देओल की 'बंटवारा 1947' मंडे टेस्ट में पास हुई या फेल? जानें- कलेक्शन
बॉलीवुड
'कुछ सितारे खाकी पहनकर जमीन पर चमकते हैं', यूपी पुलिस के एंथम की बिग बी ने की तारीफ
अमिताभ बच्चन ने शेयर किया यूपी पुलिस का एंथम, तारीफ में कही ये बात
बॉलीवुड
सोनाक्षी सिन्हा पॉलिटिक्स करेंगी जॉइन? पिता शत्रुघ्न सिन्हा ने किया खुलासा
सोनाक्षी सिन्हा पॉलिटिक्स करेंगी जॉइन? पिता शत्रुघ्न सिन्हा ने किया खुलासा
बॉलीवुड
'अक्खा बॉलीवुड एक तरफ और इमरान हाशमी एक तरफ', 'आवारापन 2' की सक्सेस पर खुशी से झूमीं एक्टर की बीवी परवीन
'आवारापन 2' की सक्सेस पर इमरान हाशमी की पत्नी ने लुटाया प्यार, हुईं इमोशनल
Advertisement

वीडियोज

Prashant Kishor Oath Ceremony: प्रशांत किशोर ने ली शपथ! विधायक बनते ही किए 4 बड़े ऐलान |ABPLIVE
ChatGPT Viral Video: AI का कमाल! भीड़ में खोई चप्पल, ChatGPT ने ऐसे ढूंढ निकाली, वीडियो चौंका देगा!
Himanshi Khurana का बड़ा खुलासा, Asim Riaz संग रिश्ते में लगा था भगवान को धोखा देने का डर
Lalit Modi ने ठुकराई Bigg Boss 20 में एंट्री की खबर, Salman Khan के शो पर दिया बड़ा बयान
Shah Rukh Khan, Ajay Devgn और Tiger Shroff को Vimal Elaichi Ad पर Maharashtra FDA का नोटिस
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
सूर्यकांत TISS के कार्यक्रम में नहीं होंगे चीफ गेस्ट, अंत में बदला फैसला
सूर्यकांत TISS के कार्यक्रम में नहीं होंगे चीफ गेस्ट, अंत में बदला फैसला
बिहार
बिहार में कई IAS अधिकारियों के तबादले, पटना कमिश्नर का भी ट्रांसफर
बिहार में कई IAS अधिकारियों के तबादले, पटना कमिश्नर का भी ट्रांसफर
बॉलीवुड
सोनाक्षी सिन्हा पॉलिटिक्स करेंगी जॉइन? पिता शत्रुघ्न सिन्हा ने किया खुलासा
सोनाक्षी सिन्हा पॉलिटिक्स करेंगी जॉइन? पिता शत्रुघ्न सिन्हा ने किया खुलासा
स्पोर्ट्स
सचिन तेंदुलकर के नाम टेस्ट क्रिकेट का ये 'वर्ल्ड रिकॉर्ड', 100 साल तक भी कोई नहीं तोड़ पाएगा!
सचिन तेंदुलकर के नाम टेस्ट क्रिकेट का ये 'वर्ल्ड रिकॉर्ड', 100 साल तक भी कोई नहीं तोड़ पाएगा!
इंडिया
BJP की नई टीम में छह साल बाद राम माधव की वापसी, क्यों मिला मौका?
BJP की नई टीम में छह साल बाद राम माधव की वापसी, क्यों मिला मौका?
विश्व
डोनाल्ड ट्रंप की घट गई लोकप्रियता? सामने आया बड़ा कारण
डोनाल्ड ट्रंप की घट गई लोकप्रियता? सामने आया बड़ा कारण
ट्रेंडिंग
Viral Engineer Story: Adobe से छूटी नौकरी तो अब स्कूल बस चला रहा ये इंजीनियर, नहीं मानी हार
Adobe से छूटी नौकरी तो अब स्कूल बस चला रहा ये इंजीनियर, नहीं मानी हार
ऑटो
नई Kwid खरीदने का प्लान? पहले जानें EMI का पूरा हिसाब
नई Kwid खरीदने का प्लान? पहले जानें EMI का पूरा हिसाब
ABP NEWS
कुछ लोगों की गलतियों के लिए हमें सज़ा क्यों मिलनी चाहिए?
कुछ लोगों की गलतियों के लिए हमें सज़ा क्यों मिलनी चाहिए?
ABP NEWS
सोरेन सरकार के झुकने के बाद देवेंद्र महतो की पहली प्रतिक्रिया।
सोरेन सरकार के झुकने के बाद देवेंद्र महतो की पहली प्रतिक्रिया।
ABP NEWS
क्या प्रशांत किशोर के शपथ ग्रहण में कोई गलती हुई थी?
क्या प्रशांत किशोर के शपथ ग्रहण में कोई गलती हुई थी?
ABP NEWS
सोरेन सरकार ने JSSC-CGL परीक्षा रद्द की, उम्मीदवार नाराज़।
सोरेन सरकार ने JSSC-CGL परीक्षा रद्द की, उम्मीदवार नाराज़।
ENT LIVE
Lalit Modi ने Bigg Boss 20 में एंट्री की खबरों को बताया Fake News, Legal Notice भी भेजा
Lalit Modi ने Bigg Boss 20 में एंट्री की खबरों को बताया Fake News, Legal Notice भी भेजा
Embed widget