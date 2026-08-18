सनी देओल की 'बंटवारा 1947' मंडे टेस्ट में पास हुई या फेल? जानें- कलेक्शन

सनी देओल की 'बंटवारा 1947' 14 अगस्त को काफी उम्मीदों के साथ सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी. हालांकि इस बार सनी देओल का जादू नहीं चल पाया और उनकी इस पीरियड ड्रामा फिल्म की शुरुआत ही धीमी हुई. हालांकि 15 अगस्त की छुट्टी का फिल्म को फायदा भी हुआ और इसने डबल डिजिट में कमाई की लेकिन रविवार को फिर सारी उम्मीदें टूट गईं और इसके कलेक्शन मे काफी मंदी देखी गई. अब जानते हैं मंडे को यानी चौथे दिन इस फिल्म का क्या हाल रहा है?

'बंटवारा 1947' ने चौथे दिन कितनी की कमाई?

'बंटवारा 1947' का सिनेमाघरों में इमरान हाशमी की ‘आवारापन 2’ से क्लैश हुआ है. दोनों ही फिल्में साल की सबसे बड़ी फिल्मों में से एक थीं. लेकिन रिलीज के बाद इमरान हाशमी की ‘आवारापन 2’ के आगे इस बार सनी की 'बंटवारा 1947' नहीं टिक पाई. फिल्म की ओपनिंग काफी धीमी रही और इसने पहले दिन 5.75 करोड़ से खाता खोला. इसके बाद दूसरे दिन इसने बढ़त भी दिखाई और 13.75 करोड़ का कलेक्शन किया. लेकिन तीसरे दिन इसकी कमाई में दूसरे दिन के मुकाबले 43% की गिरावट आई और ये भारत में 7.25 करोड़ रुपये (नेट) ही कमा पाई. वहीं राजकुमार संतोषी निर्देशित इस फिल्म के कलेक्शन में वीकडेज में एंट्री करते ही और ज्यादा मंदी आई है और मंडे टेस्ट में ये फेल ही साबित हुई है.

सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक 'बंटवारा 1947' ने रिलीज के चौथे दिन यानी पहले मंडे को 2 करोड़ कमाए हैं.

इसी के साथ 'बंटवारा 1947' की भारत में चार दिनों की कुल नेट कमाई अब 28.50 करोड़ रुपये हो गई है.

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चार दिन में तीस करोड़ भी नहीं कमा पाई है 'बंटवारा 1947'

'बंटवारा 1947' काफी निराशाजनक परफॉर्म कर रही है. फिल्म ने रिलीज के चार दिनों में महज 28.50 करोड़ रुपये कमाए हैं यानी ये 30 करोड़ का आंकड़ा भी छू नहीं पाई है. वहीं इसकी लागत की बात करें को इसे 120 करोड़ के बजट में बनाया गया है. फिल्म की रफ्तार देखते हुए तो इसके लिए अपनी पूरी लागत को दूर आधा बजट निकालना भी मुश्किल लग रह है. इसी के साथ अब 'बंटवारा 1947' पर फ्लॉप होने का खतरा मंडराता दिख रहा है.

मेकर्स ने निकाला ट्यूज्डे को सस्ता टिकट का ऑफर

'बंटवारा 1947' की खराब परफॉर्मेंस ने मेकर्स की भी टेंशन बढ़ा दी है. ऐसे में फिल्म की कमाई को बढ़ाने के लिए मेकर्स ने ट्यूज्डे के लिए सस्ती टिकट का ऑफर निकाला है. यानी मंगलवार को फिल्म को 99 रुपये की टिकट खरीदकर देखा जा सकता है. देखने वाली बात होगी की मेकर्स की ये स्ट्रैटजी 'बंटवारा 1947' के कितने काम आ पाती है.





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'बंटवारा 1947' के बारे में

'बंटवारा 1947' का निर्देशन राजकुमार संतोषी ने किया है. फिल्म में सनी देओल के अलावा प्रीति जिंटा, करण देओल, शबाना आजमी और अली फजल ने अहम रोल निभाया है. 'बंटवारा 1947' का निर्देशन राजकुमार संतोषी ने किया जबकि इसे आमिर खान ने प्रोड्यूस किया है.





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