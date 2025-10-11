बाबिल खान ने सोशल मीडिया पर वापसी करते हुए शेयर किया इमोशनल पोस्ट, शेयर कीं भावनाएं

दिवगंत अभिनेता इरफान खान के बेटे बाबिल खान ने इंस्टाग्राम पर आज लंबे ब्रेक के बाद वापसी की है. इसके साथ ही उन्होंने एक क्रिप्टिक पोस्ट भी शेयर किया जिसमें उन्होंने अपनी दिल की बात लिखी है. महीनों सोशल मीडिया से दूर रहने के बाद अब उनकी वापसी पर कई सेलेब्स भी बाबिल खान के सपोर्ट में नजर आएं.

लंबे ब्रेक के बाद सोशल मीडिया पर लौटे बाबिल खान

बाबिल खान का एक वीडियो वायरल हुआ था जिसके बाद उन्होंने सोशल मीडिया से दूरी बना ली थी. अब लंबे ब्रेक के बाद उन्होंने अपनी वापसी की है. आज इंस्टाग्राम पर उन्होंने एक मार्मिक पोस्ट शेयर किया. इस वायरल पोस्ट में अभिनेता को एक लाल रंग के स्वेटर में देखा जा सकता है.

अपनी तस्वीरों को दुनिया के साथ शेयर करते हुए उन्होंने कैप्शन में एक पोएम लिखा जिसमें उन्होंने डिप्रेशन और इंसोम्निया के बारे में बात की. इन तस्वीरों को देखते हुए और ये कैप्शन पढ़कर कई सेलिब्रिटीज ने बाबिल खान का समर्थन किया है.

कैप्शन ने खींचा सबका ध्यान

पोस्ट शेयर करते हुए बाबिल खान ने कैप्शन में लिखा कि, 'मेरा इरादा छुपकर सुनने का नहीं था, इस कांच के घर की दीवारें पतली हैं. मैंने अपना दिल अपने आस्तीन पर पहना है.'

आगे उन्होंने कुछ ऐसा लिखा कि लोग ऐसा कयास लगा रहे हैं कि बाबिल खान खुद डिप्रेशन का शिकार है. कैप्शन की आगे की लाइनों में उन्होंने लिखा, 'मुझे ठीक होने के लिए समय चाहिए था, घबराहट ने मुझे कन्फेशन करने के लिए मजबूर किया.'

बाबिल खान का ऐसा इमोशनल पोस्ट देखते हुए कई सेलेब्स भी उनके स्पोर्ट में नजर आ रहे हैं. विजय वर्मा, अपारशक्ति खुराना और गुलशन देवियाह जैसे स्टार्स ने कॉमेंट कर अपना स्पोर्ट दिखाया है. साथ ही बॉलीवुड स्टार्स के अलावा फैंस भी बाबिल खान के सोशल मीडिया वापसी पर अपनी खुशी जाहिर कर रहे हैं.



सोशल मीडिया से क्यों दूर हुए थे बाबिल खान

बता दें, कुछ महीनों पहले बाबिल खान ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक स्टोरी शेयर की थी. यहां से उनका एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें वो बहुत रोते हुए नजर आएं.

वीडियो शेयर करते हुए उन्होंने अनन्या पांडे, सिद्धांत चतुर्वेदी, राघव जुयाल और अरिजीत सिंह जैसे कई सेलेब्स का नाम लेकर कहा कि उन्होंने सबसे मदद मांगी लेकिन किसी ने सपोर्ट नहीं किया.

इसके साथ ही उन्होंने बॉलीवुड में चैलेंज और प्रेशर को लेकर भी कई बातें शेयर की थीं. उनका ये इमोशनल ब्रेकडाउन वाला वीडियो काफी वायरल हुआ जिसके बाद उन्होंने अपना इंस्टाग्राम अकाउंट डिएक्टिवेट कर दिया था.