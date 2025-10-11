एक्सप्लोरर
करवा चौथ पर छाईं मौनी रॉय, ट्रेडिशनल लुक में दिखीं बेहद खूबसूरत, देखें खूबसूरत फोटोज
Mouni Roy Photos: एक्ट्रेस मौनी रॉय अपने लुक्स को लेकर हमेशा चर्चा में बनी रहती है. हाल ही में एक्ट्रेस ने करवा चौथ की फोटोज शेयर की हैं जहां उनका लुक देख फैंस उनकी तारीफ करते नही थक रहे हैं.
एक्ट्रेस मौनी रॉय ने करवा चौथ के मौके पर अपनी कुछ खूबसूरत तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की हैं. ट्रैडिशनल अंदाज़ में सजी मौनी की ये तस्वीरें फैंस को खूब पसंद आ रही हैं और तेजी से वायरल हो रही हैं. हर साल की तरह इस बार भी मौनी ने अपने एलीगेंट स्टाइल से सबका ध्यान खींच लिया. आइए, देखते हैं उनकी करवा चौथ सेलिब्रेशन की ये खास झलकियां.
Published at : 11 Oct 2025 03:17 PM (IST)
