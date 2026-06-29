'चढ़ावा बंद कीजिए...', राम मंदिर में चढ़ावा घोटाले पर बोले मुकेश खन्ना, कहा- 'लूट मची है'

Ayodhya Ram Mandir Donation Scam: अयोध्या राम मंदिर को लेकर एसआईटी की जांच में बड़ा खुलासा हुआ है, जिसमें चढ़ावा घोटले का मामला सामने आया है. इस मामले के सामने आने के बाद हर कोई शॉक्ड है. मंदिर में चढ़ावे के नाम पर की गई धांधली पर हर किसी ने गुस्सा जाहिर किया और निंदा की. इस मामले के बाद उत्तर प्रदेश सरकार और पीएमओ एक्शन में आ गई. ऐसे में अब इस विवाद पर 'शक्तिमान' एक्टर मुकेश खन्ना ने भी रिएक्शन दिया. उन्होंने लोगों से बड़ी अपील की.

मुकेश खन्ना ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट लिखकर की अपील

राम मंदिर घोटाले को लेकर मुकेश खन्ना ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट साझा की है. इसमें उन्होंने लिखा, 'क्या आप जानते हैं, मंदिरों में आपका नकदी चढ़ावा, भगवान तक नहीं पहुंचता! बीच में कहीं खो जाता है. लूट मची पड़ी है. कहावत है ना, लूट सके तो लूट और लूटने वाले यहां भरे पड़े हैं. मैंने एक बार कहा था, भरे पड़े हैं चोर, डाकू और बेईमान, फिर भी मेरा देश है महान. लेकिन इन चढ़ावा लूटने वालों को मैं क्या नाम दूं? चोर,डाकू या बेईमान? इनमें से कोई नहीं क्योंकि ये इन सबसे ऊपर हैं.'

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इसके साथ ही मुकेश खन्ना ने अपनी पोस्ट में आगे लिखा, 'ये भक्तों को ही नहीं, भगवान को भी लूट रहे हैं. मैं सिर्फ भक्तों को सलाह दूंगा कि ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी, वैसे ही ना चढ़ेगा चढ़ावा, ना होगा घोटाला, सो चढ़ावा, चढ़ाना बंद कीजिए. खास तौर पर पैसों और गहनों का. भगवान खुश होंगे.'

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जानें पूरा मामला

अगर अयोध्या राम मंदिर में चढ़ावे के घोटाले के पूरे मामले के बारे में बात की जाए तो एसआईटी की ओर से हाल ही में 15 पन्नों की रिपोर्ट फाइल की गई है, जिसमें चौंकाने वाले खुलासे किए गए हैं. इसमें खुलासा हुआ है कि पिछले 40 दिनों में मंदिर में 70 बार चढ़ावा चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया. इस मामले में बताया जा रहा है कि पुलिस की छापेमारी में अभी तक 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है.

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क्या कर रहे मुकेश खन्ना?

बहरहाल, अगर मुकेश खन्ना के प्रोफेशनल फ्रंट के बारे में बात की जाए तो वो लंबे समय से एक्टिंग से दूर हैं और अब अपना यूट्यूब चैनल चला रहे हैं. इसमें वो सेलिब्रिटी गेस्ट से बात करते हैं. एक्टर व्लॉगिंग करते हैं. उन्हें 'महाभारत' और 'शक्तिमान' जैसे शोज से पहचान मिली थी.