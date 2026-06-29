हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'चढ़ावा बंद कीजिए...', राम मंदिर में चढ़ावा घोटाले पर बोले मुकेश खन्ना, कहा- 'लूट मची है'

'चढ़ावा बंद कीजिए...', राम मंदिर में चढ़ावा घोटाले पर बोले मुकेश खन्ना, कहा- 'लूट मची है'

Ayodhya Ram Mandir Donation Scam: अयोध्या राम मंदिर में चढ़ावा घोटाला का खुलासा होने के बाद लोगों की आंखें फटी की फटी रह गई. इस मामले पर अब मुकेश खन्ना ने अपनी प्रतिक्रिया दी और गुस्सा जाहिर किया है.

Written By : राहुल यादव |  Updated at : 29 Jun 2026 04:10 PM (IST)
Preferred Sources

Ayodhya Ram Mandir Donation Scam: अयोध्या राम मंदिर को लेकर एसआईटी की जांच में बड़ा खुलासा हुआ है, जिसमें चढ़ावा घोटले का मामला सामने आया है. इस मामले के सामने आने के बाद हर कोई शॉक्ड है. मंदिर में चढ़ावे के नाम पर की गई धांधली पर हर किसी ने गुस्सा जाहिर किया और निंदा की. इस मामले के बाद उत्तर प्रदेश सरकार और पीएमओ एक्शन में आ गई. ऐसे में अब इस विवाद पर 'शक्तिमान' एक्टर मुकेश खन्ना ने भी रिएक्शन दिया. उन्होंने लोगों से बड़ी अपील की.

मुकेश खन्ना ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट लिखकर की अपील

राम मंदिर घोटाले को लेकर मुकेश खन्ना ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट साझा की है. इसमें उन्होंने लिखा, 'क्या आप जानते हैं, मंदिरों में आपका नकदी चढ़ावा, भगवान तक नहीं पहुंचता! बीच में कहीं खो जाता है. लूट मची पड़ी है. कहावत है ना, लूट सके तो लूट और लूटने वाले यहां भरे पड़े हैं. मैंने एक बार कहा था, भरे पड़े हैं चोर, डाकू और बेईमान, फिर भी मेरा देश है महान. लेकिन इन चढ़ावा लूटने वालों को मैं क्या नाम दूं? चोर,डाकू या बेईमान? इनमें से कोई नहीं क्योंकि ये इन सबसे ऊपर हैं.'

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Mukesh Khanna (@iammukeshkhanna)

इसके साथ ही मुकेश खन्ना ने अपनी पोस्ट में आगे लिखा, 'ये भक्तों को ही नहीं, भगवान को भी लूट रहे हैं. मैं सिर्फ भक्तों को सलाह दूंगा कि ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी, वैसे ही ना चढ़ेगा चढ़ावा, ना होगा घोटाला, सो चढ़ावा, चढ़ाना बंद कीजिए. खास तौर पर पैसों और गहनों का. भगवान खुश होंगे.'

यह भी पढ़ें: 'कॉकटेल 2' को 'वेलकम टू द जंगल' से नहीं पड़ा फर्क, दुनियाभर में बना डाला ये रिकॉर्ड

जानें पूरा मामला

अगर अयोध्या राम मंदिर में चढ़ावे के घोटाले के पूरे मामले के बारे में बात की जाए तो एसआईटी की ओर से हाल ही में 15 पन्नों की रिपोर्ट फाइल की गई है, जिसमें चौंकाने वाले खुलासे किए गए हैं. इसमें खुलासा हुआ है कि पिछले 40 दिनों में मंदिर में 70 बार चढ़ावा चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया. इस मामले में बताया जा रहा है कि पुलिस की छापेमारी में अभी तक 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है. 

यह भी पढ़ें: 2026 की तमिल की 7 बेस्ट फिल्में, एक ने कमाया था सबसे ज्यादा प्रॉफिट, जानें OTT पर कहां देखें

क्या कर रहे मुकेश खन्ना?

बहरहाल, अगर मुकेश खन्ना के प्रोफेशनल फ्रंट के बारे में बात की जाए तो वो लंबे समय से एक्टिंग से दूर हैं और अब अपना यूट्यूब चैनल चला रहे हैं. इसमें वो सेलिब्रिटी गेस्ट से बात करते हैं. एक्टर व्लॉगिंग करते हैं. उन्हें 'महाभारत' और 'शक्तिमान' जैसे शोज से पहचान मिली थी.

और पढ़ें

About the author राहुल यादव

राहुल यादव ABP Network में सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और एंटरटेनमेंट डेस्क के लिए खबरें लिखते हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और मनोरंजन पत्रकारिता में 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है. राहुल की भोजपुरी सिनेमा और बॉलीवुड कवरेज में विशेष पकड़ मानी जाती है. उन्होंने राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और News18 हिंदी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया है. राहुल ने Makhanlal Chaturvedi National University of Journalism and Communication से जनसंचार में स्नातकोत्तर (MA in Mass Communication) और University of Delhi से राजनीतिक विज्ञान में स्नातक (BA) किया है.
Read More
Published at : 29 Jun 2026 04:10 PM (IST)
Tags :
Ayodhya Ram Mandir Mukesh Khanna
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
आसमान नहीं टूट पड़ेगा... राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले की निष्पक्ष जांच की मांग पर क्यों ऐसा बोला सुप्रीम कोर्ट?
आसमान नहीं टूट पड़ेगा... राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले की निष्पक्ष जांच की मांग पर क्यों ऐसा बोला सुप्रीम कोर्ट?
विश्व
आसमान से अचानक गायब हुआ था 239 लोगों के साथ विमान, 12 साल बाद भी समंदर में सुलझाई जा रही है पहेली
आसमान से अचानक गायब हुआ था 239 लोगों के साथ विमान, 12 साल बाद भी समंदर में सुलझाई जा रही है पहेली
जम्मू और कश्मीर
Jammu Kashmir News: कटरा में CISF की गाड़ी पलटी, 9 जवानों समेत 10 जख्मी, 3 की हालत गंभीर
जम्मू कश्मीर: कटरा में CISF की गाड़ी पलटी, 9 जवानों समेत 10 जख्मी, 3 की हालत गंभीर
क्रिकेट
'वैभव सूर्यवंशी को खिलाओ और उसे बाहर करो...', सुनील गावस्कर की दो टूक, दे दिया बड़ा बयान
'वैभव सूर्यवंशी को खिलाओ और उसे बाहर करो...', सुनील गावस्कर की दो टूक, दे दिया बड़ा बयान
Advertisement

वीडियोज

Ketan Murder Case: Google Search से परिवार के खुलासों तक, इनसाइड स्टोरी कर देगी हैरान ! ABPLIVE
Ketan Murder Mystery: कैसे मंगेतर सिया और प्रेमी चेतन ने रची केतन की हत्या की खौफनाक साजिश?
Sansani | Crime News | Ketan Murder Case:सिया ने अकेले मारा केतन को?
Sansani | Crime News | Ketan Murder Case:जन्मदिन के बहाने ले गई मौत के मुंह में, देखें क्राइम सीन की इनसाइड स्टोरी!
Ketan Agarwal Murder Case | Siya Goyal | Pune: मंगेतर की हत्या का खौफनाक सच!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
आसमान नहीं टूट पड़ेगा... राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले की निष्पक्ष जांच की मांग पर क्यों ऐसा बोला सुप्रीम कोर्ट?
आसमान नहीं टूट पड़ेगा... राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले की निष्पक्ष जांच की मांग पर क्यों ऐसा बोला सुप्रीम कोर्ट?
विश्व
आसमान से अचानक गायब हुआ था 239 लोगों के साथ विमान, 12 साल बाद भी समंदर में सुलझाई जा रही है पहेली
आसमान से अचानक गायब हुआ था 239 लोगों के साथ विमान, 12 साल बाद भी समंदर में सुलझाई जा रही है पहेली
जम्मू और कश्मीर
Jammu Kashmir News: कटरा में CISF की गाड़ी पलटी, 9 जवानों समेत 10 जख्मी, 3 की हालत गंभीर
जम्मू कश्मीर: कटरा में CISF की गाड़ी पलटी, 9 जवानों समेत 10 जख्मी, 3 की हालत गंभीर
क्रिकेट
'वैभव सूर्यवंशी को खिलाओ और उसे बाहर करो...', सुनील गावस्कर की दो टूक, दे दिया बड़ा बयान
'वैभव सूर्यवंशी को खिलाओ और उसे बाहर करो...', सुनील गावस्कर की दो टूक, दे दिया बड़ा बयान
बॉलीवुड
Welcome To The Jungle BO Day 3 Worldwide: 'वेलकम टू द जंगल' ने दुनियाभर में 3 दिनों में कूटे खूब नोट, 6 करोड़ और कमाते ही बना देगी ये रिकॉर्ड
वेलकम टू द जंगल' का दुनियाभर में तांडव, 3 दिनों में कर डाली गजब कमाई
इंडिया
थलापति विजय के लिए बड़ी खुशखबरी? AIADMK के एक और विधायक का इस्तीफा, विधानसभा में बदल जाएगा पूरा गणित
थलापति विजय के लिए बड़ी खुशखबरी? AIADMK के एक और विधायक का इस्तीफा, विधानसभा में बदल जाएगा पूरा गणित
इंडिया
Explained: मानसून का इंतजार खत्म! 4 दिन बाद दिल्ली और आपके राज्य में इस दिन होगी बारिश, लेकिन अच्छी के साथ बुरी खबर क्या?
Monsoon 2026: 4 जुलाई को दिल्ली और आपके राज्य में इस दिन से शुरू बारिश, लेकिन बुरी खबर भी मिली?
विश्व
NASA Swift Telescope: धरती की तरफ तेजी से गिर रहा 'बह्मास्त्र', बचाने के लिए 30 हजार करोड़ खर्च करेगा NASA, जानें है क्या ये
धरती की तरफ तेजी से गिर रहा 'बह्मास्त्र', बचाने के लिए 30 हजार करोड़ खर्च करेगा NASA, जानें है क्या ये
ENT LIVE
Awarapan 2 का टीज़र आया, Emraan Hashmi की दमदार वापसी ने बढ़ाई फैंस की एक्साइटमेंट
Awarapan 2 का टीज़र आया, Emraan Hashmi की दमदार वापसी ने बढ़ाई फैंस की एक्साइटमेंट
ENT LIVE
Farah Khan बोलीं - Bigg Boss होस्ट करना आसान था , अब होगा Lock Upp पर पूरा फोकस
Farah Khan बोलीं - Bigg Boss होस्ट करना आसान था , अब होगा Lock Upp पर पूरा फोकस
ENT LIVE
Farah Khan बोलीं- Bigg Boss होस्ट करना आसान था, अब Lock Upp पर पूरा फोकस
Farah Khan बोलीं- Bigg Boss होस्ट करना आसान था, अब Lock Upp पर पूरा फोकस
ENT LIVE
Farah Khan ने बताया, क्यों हैं Bigg Boss और Lock Upp जैसे Reality Shows की बड़ी फैन
Farah Khan ने बताया, क्यों हैं Bigg Boss और Lock Upp जैसे Reality Shows की बड़ी फैन
ENT LIVE
Farah Khan ने बताया क्यों हैं Bigg Boss और Lock Upp जैसे Reality Shows की बड़ी फैन
Farah Khan ने बताया क्यों हैं Bigg Boss और Lock Upp जैसे Reality Shows की बड़ी फैन
Embed widget