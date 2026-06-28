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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडWelcome 3 vs Cocktail 2 Box Office: 'वेलकम टू द जंगल' ने वीकेंड पर की बंपर कमाई, 'कॉकटेल 2' भी नहीं थमी, जानें संडे कलेक्शन

Welcome 3 vs Cocktail 2 Box Office: 'वेलकम टू द जंगल' ने वीकेंड पर की बंपर कमाई, 'कॉकटेल 2' भी नहीं थमी, जानें संडे कलेक्शन

Welcome 3 vs Cocktail 2 Box Office Collection: फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' ने बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन कर रही है. इसके साथ ही 'कॉकटेल 2' भी इसके आगे टिकी हुआ है.

Written By : राहुल यादव |  Updated at : 28 Jun 2026 08:30 PM (IST)
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Welcome 3 vs Cocktail 2 Box Office Collection: अक्षय कुमार की फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' सिनेमाघरों में रिलीज होते ही छा गई है. इसमें अक्षय के साथ ही दिशा पाटनी और जैकलीन फर्नांडिस जैसे कलाकार अहम रोल में हैं. फिल्म ने अपने पहले वीकेंड पर भी अच्छा खासा बिजनेस कर लिया है. इसके साथ ही फिल्म 'कॉकटेल 2' बॉक्स ऑफिस पर बेहतरीन कमाई कर रही है. ऐसे में चलिए बताते हैं वीकेंड पर किसने कितनी कमाई कर ली है. 

'वेलकम टू द जंगल' का रविवार का कलेक्शन डे-3

फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' ने रविवार को भी बॉक्स ऑफिस पर बेहतरीन प्रदर्शन किया है. फिल्म रात 8.30 बजे तक 20.75 करोड़ का कलेक्शन कर चुकी है.
- सैकनिल्क के मुताबिक, फिल्म ने पेड प्रीव्यूज के साथ ओपनिंग डे पर 19 करोड़ का कलेक्शन किया.
- वहीं, दूसरे दिन 20 करोड़ रुपये कमाए. इसके बाद फिल्म का इंडिया नेट कलेक्शन 59.75 करोड़ हो चुका है.

यह भी पढ़ें: 'वेलकम टू द जंगल' ने ओपनिंग वीकेंड में काटा गदर, तोड़े 10 बड़े रिकॉर्ड्स

'वेलकम टू द जंगल' ने ओपनिंग वीकेंड में 10 फिल्मों को पछाड़ा

'वेलकम टू द जंगल' ने ओपनिंग वीकेंड में शानदार कलेक्शन किया. फिल्म ने 10 फिल्मों को पछाड़ दिया. इसमें 'हॉन्टेड 3डी' (9.35 करोड़), 'मैं वापस आऊंगा' (5.5 करोड़), 'है जवानी तो इश्क होना है' (28.51 करोड़), 'पेद्दी' (हिंदी 11.9 करोड़), 'पति पत्नी और वो दो' (20.11 करोड़), 'राजा शिवाजी' (37 करोड़), 'ओ रोमियो' (34.51 करोड़), 'इक्कीस' (22.05 करोड़ 4 दिन), 'द केरल स्टोरी 2' (10.15 करोड़) और 'तेरे इश्क में' (53.25 करोड़) जैसी फिल्में शामिल हैं. 

यह भी पढ़ें: 2026 की तमिल की 7 बेस्ट फिल्में, एक ने कमाया था सबसे ज्यादा प्रॉफिट, जानें OTT पर कहां देखें

'कॉकटेल 2' का संडे कलेक्शन डे-10

वहीं, बात की जाए 'कॉकटेल 2' की तो फिल्म ने पहले हफ्ते 70.50 करोड़ का बिजनेस किया था, जिसके बाद 'वेलकम टू द जंगल' आई फिर भी इसकी कमाई नहीं थमी. फिल्म ने 8वें दिन 4 करोड़ तो 9वें दिन 4.25 करोड़ कमाए थे.
- इसके साथ ही फिल्म ने दूसरे संडे यानी कि 10वें दिन रात 8.30 बजे तक 3.83 करोड़ का बिजनेस कर लिया है. 
- फिल्म का इंडिया नेट कलेक्शन 82.58 करोड़ हो चुका है. हालांकि, फाइनल आंकड़े अभी रात 10.30 बजे तक आएंगे. 

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About the author राहुल यादव

राहुल यादव ABP Network में सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और एंटरटेनमेंट डेस्क के लिए खबरें लिखते हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और मनोरंजन पत्रकारिता में 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है. राहुल की भोजपुरी सिनेमा और बॉलीवुड कवरेज में विशेष पकड़ मानी जाती है. उन्होंने राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और News18 हिंदी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया है. राहुल ने Makhanlal Chaturvedi National University of Journalism and Communication से जनसंचार में स्नातकोत्तर (MA in Mass Communication) और University of Delhi से राजनीतिक विज्ञान में स्नातक (BA) किया है.
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Published at : 28 Jun 2026 08:27 PM (IST)
Tags :
BOX OFFICE COLLECTION Welcome To The Jungle Cocktail 2
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