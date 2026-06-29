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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडCocktail 2 Worldwide BO collection: 'कॉकटेल 2' को 'वेलकम टू द जंगल' से नहीं पड़ा फर्क, दुनियाभर में बना डाला ये रिकॉर्ड

Cocktail 2 Worldwide BO collection: 'कॉकटेल 2' को 'वेलकम टू द जंगल' से नहीं पड़ा फर्क, दुनियाभर में बना डाला ये रिकॉर्ड

Cocktail 2 Worldwide Box office collection: शाहिद कपूर, कृति सेनन और रश्मिका मंदाना की फिल्म 'कॉकटेल' को 'वेलकम टू द जंगल' की रिलीज का कोई फर्क नहीं पड़ा फिल्म ने वर्ल्डवाइड नया रिकॉर्ड बना दिया है.

Written By : राहुल यादव |  Updated at : 29 Jun 2026 03:32 PM (IST)
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Cocktail 2 Worldwide Box office collection: होमी अदजानिया की रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा फिल्म 'कॉकटेल 2' रिलीज होते ही छा गई है. फिल्म को सोशल मीडिया पर जहां फैंस की ओर से पॉजिटिव रिस्पांस मिला वहीं, फिल्म को क्रिटिक्स ने भी काफी सराहा. 'वेलकम टू द जंगल' की रिलीज के बाद माना जा रहा था कि इसकी कमाई पर असर पड़ सकता है. लेकिन ऐसा नहीं हो पाया. फिल्म ने 10वें दिन के कलेक्शन के बाद एक और रिकॉर्ड बना दिया, जो कि कृति सेनन के करियर का  बड़ा रिकॉर्ड है.

'कॉकटेल 2' का वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 10

शाहिद कपूर, कृति सेनन और रश्मिका मंदाना की रोमांटिक कॉमेडी फिल्म 'कॉकटेल 2' ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन किया है. फिल्म ने वर्ल्डवाइड धांसू कमाई की, जिसकी कमाई के आंकड़े भी सामने आ गए हैं. ऑफिशियल आंकड़ों की मानें तो 10वें दिन की कमाई के बाद फिल्म का वर्ल्डवाइड कलेक्शन 143.18 करोड़ पहुंच गया है.

यह भी पढ़ें: 'वेलकम टू द जंगल' ने की बंपर कमाई, 'कॉकटेल 2' भी नहीं थमी, जानें संडे कलेक्शन

'कॉकटेल 2' का इंडिया बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

इसके साथ ही अगर फिल्म 'कॉकटेल 2' के इंडिया बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में बात की जाए तो सैकनिल्क के मुताबिक, फिल्म ने अपने दूसरे संडे को 4.40 करोड़ का बिजनेस किया. वहीं, फिल्म ने अपने दूसरे वीकेंड कलेक्शन में 12.65 करोड़ का कलेक्शन किया.

Cocktail 2 Worldwide BO collection: 'कॉकटेल 2' को 'वेलकम टू द जंगल' से नहीं पड़ा फर्क, दुनियाभर में बना डाला ये रिकॉर्ड

ऑफिशियल आंकड़ों के अनुसार, 'कॉकटेल 2' का इंडिया ग्रॉस कलेक्शन 104.33 करोड़ और इंडिया नेट कलेक्शन 88.41 करोड़ रहा. फिल्म ने ओवरसीज में 38.85 करोड़ की कमाई की.

कृति सेनन की 7वीं हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म बनी 'कॉकटेल 2'

इसके साथ ही 'कॉकटेल 2' कृति सेनन की 7वीं हाईएस्ट ग्रॉसर फिल्म बन चुकी है. कोईमोई की रिपोर्ट के अनुसार, नेट कलेक्शन के मामले में इसने 'तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया' (87 करोड़)  को पछाड़ दिया है. लेकिन वर्ल्डवाइड ये इस फिल्म को पीछे करने में थोड़ी सी चूक गई. इसका वर्ल्डवाइड कलेक्शन 143.66 करोड़ था, जबकि 'कॉकटेल 2' दुनियाभर में 10 दिनों में 143.18 करोड़ की कमाई कर चुकी है. लेकिन ये 11वें दिन की कमाई के बाद कृति सेनन की वर्ल्डवाइड 6वीं हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म बन जाएगी.

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यह भी पढ़ें: 'वेलकम टू द जंगल' ने ओपनिंग वीकेंड में काटा गदर, तोड़े 10 बड़े रिकॉर्ड्स

शाहिद कपूर की तीसरी हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म बनी

इसके अलावा 'कॉकटेल 2' शाहिद कपूर के करियर की तीसरी हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म भी बन चुकी है. कोईमोई की रिपोर्ट के अनुसार, फिल्म का नेट कलेक्शन 88.41 करोड़ हो गया है और इसी के साथ ही इसने टॉप 3 में एंट्री भी मार ली है. देखिए लिस्ट...

1. पद्मावत- 300.26 करोड़
2. कबीर सिंह- 278.24 करोड़
3. कॉकटेल 2- 88.41 करोड़
4. तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया- 87 करोड़
5. ओ रोमियो- 83.35 करोड़
6. आर राजकुमार- 64 करोड़
7. उड़ता पंजाब- 59.6 करोड़
8. हैदर- 58.3 करोड़
9. कमीने- 41.3 करोड़
10. फटा पोस्टर निकला हीरो- 37.8 करोड़

बहरहाल, अगर 'कॉकटेल 2' के बारे में बात की जाए तो साल 2012 में रिलीज हुई फिल्म 'कॉकटेल' का सीक्वल है. फिल्म के पहले पार्ट में सैफ अली खान, डायना पेंटी और दीपिका पादुकोण को लीड रोल में दिखाया गया था. अब इसके सीक्वल में सैफ अली खान, रश्मिका मंदाना और कृति सेनन लीड रोल में हैं. हालांकि, रश्मिका कहना था कि ये सिर्फ 'कॉकटेल' का सीक्वल है लेकिन इसकी कहानी और कैरेक्टर्स से इसका कोई लेना देना नहीं.

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About the author राहुल यादव

राहुल यादव ABP Network में सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और एंटरटेनमेंट डेस्क के लिए खबरें लिखते हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और मनोरंजन पत्रकारिता में 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है. राहुल की भोजपुरी सिनेमा और बॉलीवुड कवरेज में विशेष पकड़ मानी जाती है. उन्होंने राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और News18 हिंदी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया है. राहुल ने Makhanlal Chaturvedi National University of Journalism and Communication से जनसंचार में स्नातकोत्तर (MA in Mass Communication) और University of Delhi से राजनीतिक विज्ञान में स्नातक (BA) किया है.
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Published at : 29 Jun 2026 03:29 PM (IST)
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BOX OFFICE COLLECTION Cocktail 2
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