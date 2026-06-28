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हिंदी न्यूज़मनोरंजनओटीटी2026 की तमिल की 7 बेस्ट फिल्में, एक ने कमाया था सबसे ज्यादा प्रॉफिट, जानें OTT पर कहां देखें

2026 की तमिल की 7 बेस्ट फिल्में, एक ने कमाया था सबसे ज्यादा प्रॉफिट, जानें OTT पर कहां देखें

Best Tamil Movies Of 2026: आपको तमिल की उन धमाकेदार फिल्मों के बारे में बता रहे हैं, जिन्होंने बॉक्स ऑफिस पर धांसू कमाई की साथ ही ओटीटी पर भी उनका खूब जलवा देखने के लिए मिला. देखिए लिस्ट.

Written By : राहुल यादव |  Updated at : 28 Jun 2026 04:11 PM (IST)
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Best Tamil Movies Of 2026: कोविड 19 के बाद से साउथ फिल्मों का बॉक्स ऑफिस पर खूब बोलबाला देखने के लिए मिला. इस साल भी साउथ की कई ढेरों मूवीज सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी, जिसने शानदार बिजनेस तो किया साथ ही रिकॉर्ड तोड़ कमाई भी की. ऐसे में आपको 2026 की तमिल की बेस्ट फिल्मों के बारे में बता रहे हैं, जिसने शानदार प्रॉफिट कमाया साथ ही ओटीटी पर भी कब्जा किया.  

ब्लास्ट
अर्जुन सरजा की एक्शन ड्रामा फिल्म 'ब्लास्ट' आईएमडीबी की बेस्ट तमिल फिल्मों में से एक है. सैकनिल्क के अनुसार, फिल्म का इंडिया नेट कलेक्शन 52.71 करोड़, ओवरसीज कलेक्शन 14.40 करोड़ और ग्रॉस कलेक्शन 74.94 करोड़ रहा था. वहीं, रिपोर्ट्स की मानें तो फिल्म का बजट 18 करोड़ रहा. इस लिहाज से फिल्म ने 316.33% प्रॉफिट कमाया था. इसे ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं. 

Blast (2026) - Cast, Reviews & Showtimes - District

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करुप्पु
सूर्या और तृषा कृष्णन स्टारर एक्शन फेंटेसी फिल्म 'करुप्पु' सिनेमाघरो में रिलीज होते ही छा गई थी. इसने रिकॉर्ड तोड़ कमाई की थी. सैकनिल्क के अनुसार, फिल्म का वर्ल्डवाइड कलेक्शन 309.98 करोड़ और नेट कलेक्शन 198.05 करोड़ रहा था. वहीं, रिपोर्ट्स की मानें तो फिल्म का बजट 130 करोड़ था. इस लिहाज से फिल्म ने 138.45% प्रॉफिट कमाया था. फिल्म ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर उपलब्ध है.

Karuppu (2026) - IMDb

यूथ
2026 की तमिल की बेहतरीन फिल्मों में से एक 'यूथ' भी है, जिसने बॉक्स ऑफिस पर कमाल का बिजनेस किया था. फिल्म ने रिकॉर्ड तोड़ कमाई की थी. इसके साथ ही जब इसे ओटीटी पर रिलीज किया गया था तो भी ट्रेंड में रही. सैकनिल्क के अनुसार, फिल्म का ग्रॉस कलेक्शन 71.73 करोड़, नेट कलेक्शन 52.62 करोड़ और ओवरसीज 11.40 करोड़ का बिजनेस किया था. जबकि रिपोर्ट्स के अनुसार, फिल्म का बजट 6 करोड़ था और इस लिहाज से फिल्म ने 1095.5% प्रॉफिट कमाया था. मूवी को ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं.

Youth (2026) - IMDb

ताई किज्झवी
छोटे बजट की तमिल फिल्म 'ताई किज्झवी' 2026 की बेहतरीन मूवीज में से एक है. सैकनिल्क के अनुसार, फिल्म का ग्रॉस कलेक्शन 82.02 करोड़, नेट कलेक्शन 62.62 करोड़ और ओवरसीज में 10.35 करोड़ का बिजनेस किया. वहीं, रिपोर्ट्स की मानें तो फिल्म का बजट 10 करोड़ था और इस लिहाज से फिल्म ने 720.2% का प्रॉफिट कमाया था. इसे ओटीटी प्लेटफॉर्म जियो हॉटस्टार पर देख सकते हैं.

Thaai Kizhavi (2026) - IMDb

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कारा
धनुष की बड़े बजट की फिल्म 'कारा' थिएटर में फ्लॉप मगर ओटीटी पर हिट रही थी. इसे नेटफ्लिक्स पर रिलीज किया गया था. सैकनिल्क के अनुसार, फिल्म ग्रॉस कलेक्शन 53.78 करोड़, नेट कलेक्शन 37.61 करोड़ और ओवरसीज में 10.50 करोड़ का बिजनेस किया था. रिपोर्ट्स की मानें तो फिल्म का बजट 100 करोड़ था और ये बड़ी फ्लॉप साबित हुई थी. 

2026 की तमिल की 7 बेस्ट फिल्में, एक ने कमाया था सबसे ज्यादा प्रॉफिट, जानें OTT पर कहां देखें

पराशक्ति
तमिल फिल्म 'पराशक्ति' साल 2026 की बेहतरीन फिल्मों में से एक है. ये एक पॉलिटिकल ड्रामा फिल्म है और 2026 की हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्मों से एक रही है. सैकनिल्क के मुताबिक, फिल्म का ग्रॉस कलेक्शन 85.10, नेट कलेक्शन 52.50 करोड़ और ओवरसीज में 23 करोड़ कमाए थे. हालांकि, रिपोर्ट्स की मानें तो फिल्म का बजट करीब 150 करोड़ था. इस लिहाज से ये फ्लॉप साबित हुई थी. इसे ओटीटी प्लेटफॉर्म जी5 पर देख सकते हैं. 

Parasakthi (2026) - IMDb

लाइकी: लव इंश्योरेंस कंपनी
तमिल की एक और बेहतरीन फिल्म 'लाइकी: लव इंश्योरेंस कंपनी' भी इस साल की हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्मों में से एक रही है. सैकनिल्क के मुताबिक, फिल्म का ग्रॉस कलेक्शन 60.67 करोड़, नेट कलेक्शन 43.07 करोड़ और ओवरसीज में 11.10 करोड़ कमाए थे. इसके साथ ही फिल्म का बजट 60 करोड़ था तो इस लिहाज से ये एवरेज ही साबित हुई थी. इसे प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं.

LIK: Love Insurance Kompany (2026) - IMDb

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About the author राहुल यादव

राहुल यादव ABP Network में सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और एंटरटेनमेंट डेस्क के लिए खबरें लिखते हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और मनोरंजन पत्रकारिता में 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है. राहुल की भोजपुरी सिनेमा और बॉलीवुड कवरेज में विशेष पकड़ मानी जाती है. उन्होंने राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और News18 हिंदी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया है. राहुल ने Makhanlal Chaturvedi National University of Journalism and Communication से जनसंचार में स्नातकोत्तर (MA in Mass Communication) और University of Delhi से राजनीतिक विज्ञान में स्नातक (BA) किया है.
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Published at : 28 Jun 2026 04:11 PM (IST)
Tags :
OTT BOX OFFICE COLLECTION Best Tamil Movies Of 2026
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