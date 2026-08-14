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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'उन्हें लगता है वो सुंदर नहीं', फराह की बेटियां अपीरियंस को लेकर हैं इंसिक्योर

'उन्हें लगता है वो सुंदर नहीं', फराह की बेटियां अपीरियंस को लेकर हैं इंसिक्योर

फराह खान ने अपनी दोनों बेटियों आन्या और दीवा को लेकर बात की. फराह ने कहा कि उनकी बेटियां अपनी अपीरियंस को लेकर काफी इंसिक्योर हैं.

Written By : मोनिका गुप्ता |  Updated at : 14 Aug 2026 08:16 PM (IST)
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फिल्ममेकर फराह खान तीन बच्चों की मां हैं. उन्हें दो बेटियां और एक बेटा है. फराह खान अक्सर अपने बच्चों की बचपन की तस्वीरें शेयर करती रहती हैं. फराह ने अपने बच्चों के नाम दीवा, आन्या और Czar रखें हैं. हाल ही में यूट्यूब ब्लॉग में फराह ने बताया कि उनकी बेटियां अपनी अपीरियंस को लेकर काफी इंसिक्योर हैं. 

फराह खान ने बेटियों को लेकर की बात

फराह खान के लेटेस्ट ब्लॉग में लॉकअप 2 की कंटेस्टेंट आकांक्षा चौधरी के साथ था. वीडियो में फराह खान आकांक्षा से उनकी जर्नी के बारे में पूछती हैं. तो इस पर आकांक्षा कहती हैं वो पहले कॉन्फिडेंट नहीं थीं. उन्होंने कहा, 'मैं तो मुझे सबसे बुरी लगती थी दुनिया में.' इसके बाद आकांक्षा अपने पुराने टीनएज के फोटोज फराह को दिखाती हैं. आकांक्षा ने कहा कि वो टीनएज में बहुत इंसिक्योर थीं. इस पर फराह कहती हैं, 'प्लीज मेरी बेटियों से मिलिए फिर. उनको भी लगता है कि वो सुंदर नहीं हैं.' तो आकांक्षा ने कहा कि वो उनसे मिली हैं और वो बहुत क्यूट हैं.

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आकांक्षा ने आगे कहा कि अब बिना मेकअप के भी वो बहुत कॉन्फिडेंट हो गई हैं. तो फराह ने कहा कि वो लॉकअप में बिना मेकअप के भी सुंदर लगती थीं. 

बता दें कि फराह खान ने मई में मुंबई के धीरूभाई अंबानी इंटरनेशनल स्कूल में ग्रेजुएशन सेरेमनी की तस्वीरें पोस्ट की थी. फराह ने बताया था कि उनके बच्चे ग्रेजुएट हो गए थे और इसके बाद वो यूनिवर्सिटी की पढ़ाई शुरू करेंगे.

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बता दें कि फराह खान ने 9 दिसंबर 2004 को शिरिष कुंदर संग शादी की थी. फराह खान ने 2008 में आईवीएफ के जरिए ट्रिपलेट्स को जन्म दिया था. फराह खान अपनी फिल्मों के लिए जानी जाती हैं. इन दिनों वो यूट्यूब पर वीडियो वीडियोज बनाती हैं. फराह खान सेलेब्स के घर जाती हैं और वीडियोज बनाती हैं. वहीं उनके घर पर भी सेलेब्स आते हैं. फराह सभी को अच्छा खाना बनाकर खिलाती हैं. 

फराह ने इन फिल्मों में की कोरियोग्राफी

बता दें कि फराह खान ने एक्ट्रेस, कोरियोग्राफर और डायरेक्टर के तौर पर काम किया. फराह ने 'जो जीता वो ही सिकंदर', 'अंगार', 'वक्त हमारा है', 'टक्कर', 'बरसात', 'हम दोनों', 'विरासत', 'बॉर्डर', 'कीमत', 'जब प्यार किसी से होता है', 'दिल से', 'कुछ कुछ होता है', 'मस्त', 'बादशाह', 'मेला', 'अशोका', 'कल हो ना हो', 'इश्क विश्क री-बाउंड', 'दिल बेचारा', 'हाउसफुल 4', 'वीरे दी वेडिंग', 'धड़क', 'रंगून', 'सुल्तान' जैसी फिल्मों में कोरियोग्राफी की.

फराह खान ने ये फिल्में की डायरेक्ट

बता दें कि फराह खान ने फिल्म 'टोस्टर', 'खिचड़ी 2', 'स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2', 'देवी', 'हैप्पी न्यू ईयर', 'ओम शांति ओम', 'कल हो ना हो', 'जोकर' जैसी फिल्मों में एक्टर के तौर पर भी काम किया. इसके अलावा फराह ने 'मैं हूं ना', 'ओम शांति ओम', 'तीस मार खान', 'हैप्पी न्यू ईयर' को डायरेक्ट भी किया. फराह खान की 'मैं हूं ना', 'ओम शांति ओम' दोनों फिल्मों को काफी पसंद किया गया था. दोनों फिल्मों में शाहरुख खान लीड रोल में थे.

About the author मोनिका गुप्ता

मोनिका गुप्ता, ABP  LIVE में सीनियर कॉपी एडिटर हैं. यहां ये एंटरटेनमेंट टीम का हिस्सा हैं. मोनिका की सिनेमा की दुनिया में खास रुचि है. फिल्म- टीवी- वेब शोज देखती हैं और उनके बारे में बात करती और लिखती हैं. ऑफबीट फिल्म चाहे बॉलीवुड की हो या हॉलीवुड की, उसके बारे में स्टोरी करती हैं. इससे पहले वो लाइव हिंदुस्तान और आजतक में काम कर चुकीं हैं. मोनिका ने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट से पढ़ाई की है.
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Published at : 14 Aug 2026 08:16 PM (IST)
Tags :
Farah Khan
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