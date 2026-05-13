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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडCannes 2026: नोज पिन-बिंदी लगाए आलिया भट्ट का दिखा देसी लुक, साड़ी में ढाया कहर, देखें तस्वीरें

Cannes 2026: नोज पिन-बिंदी लगाए आलिया भट्ट का दिखा देसी लुक, साड़ी में ढाया कहर, देखें तस्वीरें

Cannes Film Festival 2026: कान फिल्म फेस्टिवल को लेकर काफी चर्चा है. इस फेस्टिवल में आलिया भट्ट भी पहुंची हैं और अब वहां से उनका तीसरा लुक भी सामने आ गया है. एक्ट्रेस देसी लुक में नजर आई.

By : मयूरी सिंह | Updated at : 13 May 2026 04:59 PM (IST)
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79वें कान्स फिल्म फेस्टिवल 2026 की शुरआत हो गई है. इसे 12 मई से 23 मई, 2026 तक आयोजित किया गया है. कान्स फिल्म फेस्टिवल 2026 में बॉलीवुड एक्ट्रेस आलिया भट्ट भी पहुंची हैं. ये उनका दूसरा अपीयरेंस है. अब कान्स से एक्ट्रेस का तीसरा लुक सामने आ गया है. उन्होंने देसी लुक में सारी लाइमलाइट लूट ली है.

कान्स में छाया आलिया भट्ट का देसी लुक
आलिया भट्ट कान्स के दूसरे दिन ट्रैडिशनल लुक में नजर आई. उन्होंने ऑफ व्हाइट साड़ी पहनी थी. जिसे काफी मॉडर्न तरीके से ड्रेप किया गया था. इसके साथ ही उन्होंने कॉर्डसेट ब्लाउज कैरी किया था, जो लुक को काफी रॉयल बना रहा था. 

Cannes 2026: नोज पिन-बिंदी लगाए आलिया भट्ट का दिखा देसी लुक, साड़ी में ढाया कहर, देखें तस्वीरें

नोज पिन और झुमके पहन लुक किया कंप्लीट
आलिया ने अपने लुक को और भी खास बनाने के लिए नोज पिन और झुमके पेयर किए. साथ ही उन्होंने इसे और भी शाही टच देने के लिए हथफूल भी पहने. इतना ही नहीं  बल्कि आलिया ने अपने पैरों में हैवी पायल भी पहनी. बिंदी लगाए वो बेहद ही खूबसूरत दिख रही थी. 

 
 
 
 
 
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विंटेज-स्टाइल छतरी थामे आईं नजर
आलिया ने मिनिमल मेकअप किया था और अपने बालों को खुला रखा था. वहीं वो विंटेज-स्टाइल छतरी थामे हुए नजर आई. उनकी ये फोटोज सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही हैं. फैंस को आलिया के ये लुक काफी पसंद आ रहा है. उनकी जमकर तारीफ हो रही है.  

आलिया भट्ट भारत पवेलियन पहुंचीं थी और उन्होंने आशुतोष गोवारिकर के साथ मिलकर 57वें इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया (IFFI) का पोस्टर और उसका क्रिएटिव विजन लॉन्च किया.

पहले दिन लीफी प्रिंट में आई नजर
कान्स 2026 के पहले दिन आलिया भट्ट ने वेस्टर्न लुक कैरी किया था. उन्होंने लीफी प्रिंट ड्रेस पहनी थी. जिसके साथ सिंपल एक्सेसरीज पेयर की थी. सटल मेकअप में उनकी खूबसूरती साफ झलक रही थी. एक्ट्रेस ने रेड कार्पेट पर जमकर पोज दिए थे. 

Cannes 2026: नोज पिन-बिंदी लगाए आलिया भट्ट का दिखा देसी लुक, साड़ी में ढाया कहर, देखें तस्वीरें

वहीं, आलिया भट्ट के दूसरे लुक की बात करें तो वो रेड कार्पेट पर स्ट्रैपलेस पेस्टल पिंक कलर का गाउन पहनकर पहुंचीं थी. जिसमें वो काफी ग्लैमरस लग रही थी. उनका ये रेड कार्पेट ड्रेस डिजाइनर तमारा राल्फ ने डिजाइन किया था.

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About the author मयूरी सिंह

मयूरी सिंह एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट है और एबीपी लाइव के लिए बतौर इंटर्न काम कर रही हैं. ओटीटी की खबरों पर पर इनकी खास पकड़ है और वे वेब सीरीज, फिल्मों और पॉडकास्ट से जुड़ी ताजा खबरों पर लगातार नजर रखती हैं. मयूरी मनोरंजन जगत की नई रिलीज, ट्रेंडिंग कंटेंट और डिजिटल स्टोरीटेलिंग से जुड़े विषयों को सरल और आकर्षक अंदाज में पाठकों तक पहुंचाती हैं. ओटीटी और पॉडकास्ट इंडस्ट्री की अपडेट्स, इनसाइट्स और ट्रेंड्स को कवर करना इनके लेखन की खासियत है.
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Published at : 13 May 2026 04:59 PM (IST)
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Alia Bhatt Cannes 2026
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