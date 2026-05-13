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कान्स 2026 से उर्वशी रौतेला का पहला लुक आया सामने, शिमरी गाउन में ढाया कहर, देखें फोटोज

Cannes 2026: 79वें कान्स फिल्म फेस्टिवल से उर्वशी रौतेला का पहला लुक सामने आ गया है. वो हैवी एम्ब्रॉयडरी वाला शिमरी गाउन पहनकर रेड कार्पेट पर उतरीं. उनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 13 May 2026 03:12 PM (IST)
Cannes 2026: 79वें कान्स फिल्म फेस्टिवल से उर्वशी रौतेला का पहला लुक सामने आ गया है. वो हैवी एम्ब्रॉयडरी वाला शिमरी गाउन पहनकर रेड कार्पेट पर उतरीं. उनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं.

फ्रांस में चल रहे 79वें कान्स फिल्म फेस्टिवल में भारतीय सितारों का पहुंचना लगातार जारी है. 12 मई से शुरू हुआ ये समारोह 23 मई 2026 तक चलने वाला है. पहले दिन आलिया भट्ट के अलावा उर्वशी रौतेला कान्स के रेड कार्पेट पर उतरीं, जहां उन्होंने अपने ग्लैमरस अंदाज से फैंस का दिल जीत लिया. उनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं.

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कान्स फिल्म फेस्टिवल 2026 से उर्वशी रौतेला का पहला लुक सामने आ गया है. वो हैवी एम्ब्रॉयडरी वाला शिमरी गाउन पहनकर रेड कार्पेट पर उतरीं, जहां उन्होंने अपने ग्लैमरस लुक से सबका ध्यान खींच लिया.
कान्स फिल्म फेस्टिवल 2026 से उर्वशी रौतेला का पहला लुक सामने आ गया है. वो हैवी एम्ब्रॉयडरी वाला शिमरी गाउन पहनकर रेड कार्पेट पर उतरीं, जहां उन्होंने अपने ग्लैमरस लुक से सबका ध्यान खींच लिया.
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सिल्वर और रोज-गोल्ड टोन वाले उर्वशी रौतेला के इस आउटफिट में बारीक डिटेलिंग और स्टोनवर्क पूरे लुक को लग्जरी फील दे रहा है. उनका ये रॉयल अंदाज फैंस को काफी पसंद आ रहा है.
सिल्वर और रोज-गोल्ड टोन वाले उर्वशी रौतेला के इस आउटफिट में बारीक डिटेलिंग और स्टोनवर्क पूरे लुक को लग्जरी फील दे रहा है. उनका ये रॉयल अंदाज फैंस को काफी पसंद आ रहा है.
Published at : 13 May 2026 03:12 PM (IST)
Tags :
Urvashi Rautela Cannes 2026

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