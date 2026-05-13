एक्सप्लोरर
कान्स 2026 से उर्वशी रौतेला का पहला लुक आया सामने, शिमरी गाउन में ढाया कहर, देखें फोटोज
Cannes 2026: 79वें कान्स फिल्म फेस्टिवल से उर्वशी रौतेला का पहला लुक सामने आ गया है. वो हैवी एम्ब्रॉयडरी वाला शिमरी गाउन पहनकर रेड कार्पेट पर उतरीं. उनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं.
फ्रांस में चल रहे 79वें कान्स फिल्म फेस्टिवल में भारतीय सितारों का पहुंचना लगातार जारी है. 12 मई से शुरू हुआ ये समारोह 23 मई 2026 तक चलने वाला है. पहले दिन आलिया भट्ट के अलावा उर्वशी रौतेला कान्स के रेड कार्पेट पर उतरीं, जहां उन्होंने अपने ग्लैमरस अंदाज से फैंस का दिल जीत लिया. उनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं.
1/7
2/7
Published at : 13 May 2026 03:12 PM (IST)
Tags :Urvashi Rautela Cannes 2026
बॉलीवुड
10 Photos
कान्स 2026: पेस्टल पिंक गाउन में आलिया भट्ट ने बिखेरा जलवा, रेड कार्पेट पर दिखाई अंदाए
बॉलीवुड
9 Photos
आलिया भट्ट से लेकर ऐश्वर्या राय तक, कान्स के रेड कार्पेट पर ग्लैमर का तड़का लगाएंगे ये सेलेब्स
बॉलीवुड
7 Photos
एयरपोर्ट पर लगा सितारों का जमावड़ा, सनी देओल का दिखा स्वैग, परिणीती-तमन्ना ने भी लूटी महफिल
बॉलीवुड
9 Photos
लेडी बॉस लुक में एयरपोर्ट पर स्पॉट हुईं तारा सुतारिया, ओवरसाइज्ड पैंट सूट में गजब लगीं एक्ट्रेस
बॉलीवुड
7 Photos
वेनिस बिएनाले में छाया राधिका अंबानी का रॉयल अंदाज, ऑफ-शोल्डर गाउन में लूटी महफिल, देखें तस्वीरें
बॉलीवुड
7 Photos
अब तक नहीं देखा रेखा का ये अंदाज, तो ना करें मिस, जब पूल में दिखाई थी एक्ट्रेस ने ऐसी अदाएं
बॉलीवुड
7 Photos
कियारा अडवाणी के लिए शेफ बने सिद्धार्थ मल्होत्रा, एक्ट्रेस के पहले मदर्स डे को बनाया स्पेशल, देखें फोटोज
बॉलीवुड
10 Photos
सोनम कपूर से शिल्पा शेट्टी तक, जब इन फिल्मी सितारों ने बच्चों को दिए भगवान से जुड़े नाम
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
मनोरंजन
सलमान खान ने बनाया स्टार, लेकिन कटरीना कैफ से तुलना की वजह से बर्बाद हुआ जरीन खान का करियर
मनोरंजन
'प्लीज हमें प्राइवेसी और स्पेस दें', मौनी रॉय ने सूरज नांबियार संग तलाक कर दिया कंफर्म!
मनोरंजन
दिलजीत दोसांझ के मैनेजर के घर पर फायरिंग, लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ली जिम्मेदारी, सोशल मीडिया पर किया पोस्ट
मनोरंजन
'अवतार: फायर एंड ऐश' की ओटीटी रिलीज डेट हुई कंफर्म, जानें- कब और कहां देख सकेंगे जेम्स कैमरून की ये फिल्म
Advertisement
बॉलीवुड
10 Photos
कान्स 2026: पेस्टल पिंक गाउन में आलिया भट्ट ने बिखेरा जलवा, रेड कार्पेट पर दिखाई अंदाए
बॉलीवुड
9 Photos
आलिया भट्ट से लेकर ऐश्वर्या राय तक, कान्स के रेड कार्पेट पर ग्लैमर का तड़का लगाएंगे ये सेलेब्स
कैप्टेन प्रभान्शु कुमार श्रीवास्तवयूपी कैडर के सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी
Opinion