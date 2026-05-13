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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडPradeep Pandey Visit Mahakal: भोजपुरी स्टार प्रदीप पांडे 'चिंटू' ने किए बाबा महाकाल के दर्शन, बोले- दिव्य एक्सपीरियंस को जिंदगीभर नहीं भूल पाऊंगा

Pradeep Pandey Visit Mahakal: भोजपुरी स्टार प्रदीप पांडे 'चिंटू' ने किए बाबा महाकाल के दर्शन, बोले- दिव्य एक्सपीरियंस को जिंदगीभर नहीं भूल पाऊंगा

Pradeep Pandey Visit Mahakal: भोजपुरी एक्टर प्रदीप पांडे बाबा महाकाल के दर्शन करने उज्जैन पहुंचे. यहां उन्होंने भस्म आरती में हिस्सा लिया. उन्होंने अपनी पहली महाकाल यात्रा को दिव्य नज़ारा बताया.

By : आईएएनएस | Edited By: अर्पित | Updated at : 13 May 2026 04:00 PM (IST)
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भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के मशहूर एक्टर प्रदीप पांडे आज किसी पहचान के मोहताज नहीं हैं. फिल्मों में रोमांस, एक्शन और इमोशनल किरदार निभाने वाले प्रदीप पांडे की असल जिंदगी में स्पिरिचुअलिटी और भक्ति से गहरा जुड़ाव रखते हैं. इस कड़ी में वो उज्जैन के प्रसिद्ध महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर पहुंचे जहां उन्होंने बाबा महाकाल के दर्शन किए और भस्म आरती में शामिल हुए.

उज्जैन पहुंचने के बाद प्रदीप पांडे 'चिंटू' ने बाबा महाकाल के दरबार में पूरे श्रद्धाभाव से माथा टेका. उन्होंने मंदिर परिसर में पूजा-अर्चना की और भगवान महाकाल का आशीर्वाद लिया.

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पहली महाकाल यात्रा को बताया खास

दर्शन के बाद आईएएनएस से बातचीत करते हुए एक्टर ने कहा, 'ये मेरी पहली महाकाल यात्रा थी और ये एक्सपीरियंस मेरे जीवन के सबसे खास पलों में से एक बन गया है. भस्म आरती का नजारा इतना दिव्य और मन मोह लेने वाला था कि उसे शब्दों में बयान करना मुश्किल है. मैं यह दिव्य नजारा जिंदगी भर नहीं भूल पाऊंगा. सुबह के समय मंदिर का माहौल, भक्तों की आस्था और मंत्रों की आवाज ने मेरे मन को बहुत शांति दी.

भस्म आरती देखने पहुंचते हैं लाखों भक्त

महाकाल मंदिर में भस्म आरती का बहुत खास महत्व माना जाता है. देश-विदेश से लाखों श्रद्धालु हर साल इस दिव्य आरती का हिस्सा बनने उज्जैन पहुंचते हैं. सिर्फ आम भक्त ही नहीं, बल्कि फिल्म और टीवी जगत के कई बड़े सितारे भी बाबा महाकाल के दरबार में हाजिरी लगा चुके हैं.

कई सितारे कर चुके हैं बाबा महाकाल के दर्शन

हाल ही में अक्षय कुमार, टाइगर श्रॉफ और डिंपल कपाड़िया ने भी बाबा महाकाल के दर्शन कर पूजा-अर्चना की थी. इनके अलावा, शिल्पा शेट्टी अपनी बहन शमिता शेट्टी के साथ शयन आरती में शामिल हुई थीं. वहीं किंजल दवे, मोनल गज्जर और उल्का गुप्ता भी भस्म आरती में शामिल होकर बाबा का आशीर्वाद ले चुकी हैं. अभी ही, तमन्ना भाटिया ने भी भस्म आरती में बाबा महाकाल के दर्शन किए थे.

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ऐसे शुरू हुआ प्रदीप पांडे का करियर

अगर प्रदीप पांडे 'चिंटू' के करियर की बात करें तो उन्होंने साल 2009 में भोजपुरी फिल्म 'दिवाना' से अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत की थी. इस फिल्म में उनके साथ दिनेश लाल यादव और पाखी हेगडे नजर आए थे. पहली ही फिल्म के लिए उन्हें ज्यूरी मेंशन अवॉर्ड भी मिला था.

इसके बाद उन्होंने 'सात सहेलियां', 'देवर बड़ा सतावेला', 'ट्रक ड्राइवर', 'जीना तेरी गली में', 'दुलारा', 'दुल्हन चाहिए पाकिस्तान से', 'रंगीला' और 'मेहंदी लगा के रखना 2' जैसी फिल्मों में काम किया. वह आज के समय में भोजपुरी इंडस्ट्री के टॉप एक्टर्स में गिने जाते हैं.

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Published at : 13 May 2026 04:00 PM (IST)
Tags :
Tiger Shroff Shilpa Shetty Pradeep Pandey Mehndi Laga Ke Rakhna 2
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