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Cannes 2026: आलिया भट्ट से लेकर ऐश्वर्या राय तक, कान्स के रेड कार्पेट पर ग्लैमर का तड़का लगाएंगे ये सेलेब्स
Cannes Film Festival 2026: कान्स फिल्म फेस्टिवल 2026 का शानदार आगाज़ होने जा रहा है. इस बार रेड कार्पेट पर ऐश्वर्या राय बच्चन, आलिया भट्ट और अदिति राव हैदरी जैसी एक्ट्रेसेस जलवा बिखरेती नजर आएंगी.
79वें कान्स फिल्म फेस्टिवल को लेकर इस बार भारत में जबरदस्त क्रेज देखने को मिल रहा है. इस कार्यक्रम का आयोजन 12 मई से 23 मई, 2026 के बीच किया जाएगा. इस बार रेड कार्पेट पर ऐश्वर्या राय बच्चन, आलिया भट्ट और अदिति राव हैदरी जैसी एक्ट्रेसेस जलवा बिखरेती नजर आएंगी. आइए पूरी लिस्ट चेक करते हैं.
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Published at : 12 May 2026 02:21 PM (IST)
Tags :Alia Bhatt Aishwarya Rai Cannes 2026
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