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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडCannes 2026: आलिया भट्ट से लेकर ऐश्वर्या राय तक, कान्स के रेड कार्पेट पर ग्लैमर का तड़का लगाएंगे ये सेलेब्स

Cannes 2026: आलिया भट्ट से लेकर ऐश्वर्या राय तक, कान्स के रेड कार्पेट पर ग्लैमर का तड़का लगाएंगे ये सेलेब्स

Cannes Film Festival 2026: कान्स फिल्म फेस्टिवल 2026 का शानदार आगाज़ होने जा रहा है. इस बार रेड कार्पेट पर ऐश्वर्या राय बच्चन, आलिया भट्ट और अदिति राव हैदरी जैसी एक्ट्रेसेस जलवा बिखरेती नजर आएंगी.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 12 May 2026 02:21 PM (IST)
Cannes Film Festival 2026: कान्स फिल्म फेस्टिवल 2026 का शानदार आगाज़ होने जा रहा है. इस बार रेड कार्पेट पर ऐश्वर्या राय बच्चन, आलिया भट्ट और अदिति राव हैदरी जैसी एक्ट्रेसेस जलवा बिखरेती नजर आएंगी.

79वें कान्स फिल्म फेस्टिवल को लेकर इस बार भारत में जबरदस्त क्रेज देखने को मिल रहा है. इस कार्यक्रम का आयोजन 12 मई से 23 मई, 2026 के बीच किया जाएगा. इस बार रेड कार्पेट पर ऐश्वर्या राय बच्चन, आलिया भट्ट और अदिति राव हैदरी जैसी एक्ट्रेसेस जलवा बिखरेती नजर आएंगी. आइए पूरी लिस्ट चेक करते हैं.

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ऐश्वर्या राय बच्चन एक बार फिर कान्स फिल्म फेस्टिवल के रेड कार्पेट पर अपना जलवा बिखेरती नजर आएंगी. फैंस को उनके ग्लैमरस लुक और स्टाइलिश अंदाज़ का बेसब्री से इंतजार है.
ऐश्वर्या राय बच्चन एक बार फिर कान्स फिल्म फेस्टिवल के रेड कार्पेट पर अपना जलवा बिखेरती नजर आएंगी. फैंस को उनके ग्लैमरस लुक और स्टाइलिश अंदाज़ का बेसब्री से इंतजार है.
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आलिया भट्ट दूसरी बार कान्स फिल्म फेस्टिवल का हिस्सा बनने जा रही हैं. वो 'लॉरियल पेरिस' की ग्लोबल एंबेसडर के तौर पर इस खास मंच पर दिखाई देंगी. पिछले साल कान्स में उनका डेब्यू काफी चर्चा में रहा था और इस बार भी फैंस उनके नए लुक का इंतजार कर रहे हैं.
आलिया भट्ट दूसरी बार कान्स फिल्म फेस्टिवल का हिस्सा बनने जा रही हैं. वो 'लॉरियल पेरिस' की ग्लोबल एंबेसडर के तौर पर इस खास मंच पर दिखाई देंगी. पिछले साल कान्स में उनका डेब्यू काफी चर्चा में रहा था और इस बार भी फैंस उनके नए लुक का इंतजार कर रहे हैं.
Published at : 12 May 2026 02:21 PM (IST)
Tags :
Alia Bhatt Aishwarya Rai Cannes 2026

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