आलिया भट्ट दूसरी बार कान्स फिल्म फेस्टिवल का हिस्सा बनने जा रही हैं. वो 'लॉरियल पेरिस' की ग्लोबल एंबेसडर के तौर पर इस खास मंच पर दिखाई देंगी. पिछले साल कान्स में उनका डेब्यू काफी चर्चा में रहा था और इस बार भी फैंस उनके नए लुक का इंतजार कर रहे हैं.