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Cannes 2026: पेस्टल पिंक गाउन में आलिया भट्ट ने बिखेरा जलवा, रेड कार्पेट पर दिखाई अंदाए, बार्बी अवतार में जीता फैंस का दिल
Cannes 2026: 79वें कान्स फिल्म फेस्टिवल की शुरुआत हो चुकी है. हाल ही में एक्ट्रेस आलिया भट्ट रेड कार्पेट पर उतरीं, जहां वो बार्बी अवतार में नजर आईं. उनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं.
कान्स फिल्म फेस्टिवल 2026 से बॉलीवुड एक्ट्रेस आलिया भट्ट का लुक सामने आ गया है. इस फेस्टिवल में ये उनका दूसरा अपीयरेंस है. इस बार उन्होंने पेस्टल पिंक गाउन में ऐसा ग्लैमरस लुक पेश किया, जिसने सभी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया. उनका ये बार्बी-इंस्पायर्ड अंदाज़ सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और फैंस उनकी जमकर तारीफ कर रहे हैं.
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Published at : 13 May 2026 09:00 AM (IST)
Tags :Alia Bhatt Cannes 2026
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