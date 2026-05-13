स्क्रीन पर वापस लौटीं अनुष्का शर्मा, एक्ट्रेस का बदला लुक देख पहचान नहीं पाए फैंस

बॉलीवुड एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा पिछले आठ साल से पर्दे से दूर हैं. उन्हें आखिरी बार शाहरुख खान और कैटरीना कैफ के साथ फिल्म 'जीरो' में देखा गया था. इसके बाद अनुष्का ने फिल्म 'कला' में कैमियो किया. साल 2017 में क्रिकेटर विराट कोहली से शादी के बाद अनुष्का ने फिल्मों से दूरी बना ली और मां बनने के बाद वो पर्दे से पूरी तरह से गायब हो गईं. अब अनुष्का ने लंबे समय बाद स्क्रीन पर वापसी की है.

ज्वैलरी ब्रांड के एड में नजर आईं अनुष्का शर्मा

अनुष्का शर्मा हाल ही में एक ज्वैलरी ब्रांड के एड में नजर आईं, जिसके बाद सोशल मीडिया पर उनके बदले हुए लुक को लेकर चर्चा हो रही है. फैंस उन्हें पहचान नहीं पा रहे हैं. वीडियो सामने आते ही इंटरनेट पर रिएक्शन्स की बाढ़ आ गई. एक यूजर ने लिखा, 'अनुष्का का चेहरा पहले से काफी अलग दिख रहा है. कोई कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट कराया है क्या? एक लिखते हैं, 'पहली नजर में उन्हें पहचानना मुश्किल लग रहा था'.

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अनुष्का शर्मा को नहीं पहचान पा रहे यूजर्स

कुछ यूजर्स ने इस वीडियो पर कमेंट कर लिखा कि अनुष्का शर्मा पहले से काफी अलग लग रही हैं. वो इतनी अलग दिख रही हैं कि उन्हें पहचानना भी मुश्किल है. वहीं, कुछ लोगों का कहना है कि शायद एक्ट्रेस ने अपने चेहरे की सर्जरी कराई. हालांकि, अनुष्का के फैंस ने उन्हें सपोर्ट किया है. एक ने लिखा, 'हम इस कमबैक का इंतजार कर रहे थे.' एक लिखते हैं, 'मजा आ गया एड देखकर, अब जल्द फिल्मों में आ जाओ.'

अनुष्का शर्मा की अपकमिंग फिल्म

वर्क फ्रंट की बात करें तो अनुष्का पिछले लंबे समय से फिल्म 'चकदा एक्सप्रेस' को लेकर चर्चा में हैं. साल 2022 में इस फिल्म की शूटिंग कंप्लीट हुई, जिसके बाद 2023 में फिल्म का पोस्ट प्रोडक्शन शुरू हो गया था, लेकिन अब भी फिल्म रिलीज नहीं हुई है. प्रोसित रॉय फिल्म के डायरेक्टर हैं. इस फिल्म की कहानी भारतीय महिला क्रिकेट टीम की पूर्व तेज गेंदबाज और कप्तान झूलन गोस्वामी के जीवन पर आधारित फिल्म है.

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