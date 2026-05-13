सलमान खान ने बनाया स्टार, लेकिन कटरीना कैफ से तुलना की वजह से बर्बाद हुआ जरीन खान का करियर

बॉलीवुड एक्ट्रेस जरीन खान 14 मई, 2026 को अपना 39वां बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हैं. उन्होंने साल 2010 में इंडस्ट्री में कदम रखा था. एक्ट्रेस ने सलमान खान के साथ फिल्म 'वीर' में काम किया था. इस फिल्म से वो रातोरात फेमस हो गई थीं. हालांकि, इस फिल्म की रिलीज के बाद जरीन खान की तुलना एक्ट्रेस कैटरीना कैफ के साथ होने लगी थी, जिससे उनके करियर पर काफी असर पड़ा. आइए जरीन के बर्थडे प नजर डालते हैं उनकी जर्नी पर.

अभिनेत्री नहीं डॉक्टर बनना चाहती थीं जरीन

जब जरीन 12वीं क्लास में थीं, तब उसके पेरेंट्स का तलाक हो गया और फिर पिता की मौत के बाद पूरे घर की जिम्मेदारी उनके कंधों पर आ गई. डॉक्टर बनने का ख्वाब देखने वाले जरीन ने फाइनेंशियल कंडीशन को देखते हुए पढ़ाई छोड़ कॉल सेंटर में नौकरी की. जरीन का मन कुछ समय बाद एयर होस्टेस बनने का करने लगा तो वो इसकी तैयारी में जुट गईं, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था.

फैन की तरह देखने पहुंचीं शूटिंग, मिल गया रोल

जब जरीन खान एयर होस्टेस के लिए आखिरी राउंड की तैयारी कर रही थीं तो उनकी मुलाकात बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खाल से हुई और उनकी पूरी जिंदगी ही बदल गई. दरअसल, जरीन एक फैन की तरह फिल्म 'युवराज' की शूटिंग देखने आई थीं. इस दौरान सलमान खान की नजर जरीन पर पड़ी तो उन्होंने एक्ट्रेस से उनके फोटो मांगे. इसके बाद उनका ऑडिशन लिया गया और वह 'वीर' फिल्म का हिस्सा बन गईं. दैनिक भास्कर के अनुसार, जरीन खान पर सलमान की नजर इसलिए पड़ी थी, क्योंकि वो काफी हद तक कटरीना कैफ की तरह दिखती हैं.

ये भी पढ़ें:- जरीन खान पर टूटा दुखों का पहाड़, 65 साल की उम्र में मां परवीन खान का हुआ निधन, काफी टाइम से थी बीमार

कटरीना कैफ से तुलना ने बर्बाद किया करियर

जब 'वीर' सिनेमाघरों में रिलीज हुई, तो जरीन खान रातोंरात स्टार बन गईं. हालांकि, इसके बाद उनकी तुलना लगातार कैटरीना कैफ से होने लगी. जरीन खान का मानना है कि इससे उनके करियर को नुकसान पहुंचा था. वो न चाहते हुए भी कैटरीना की हमशक्ल के नाम से मशहूर हो गईं.

एक इंटरव्यू में जरीन ने कहा था, 'बॉलीवुड में एंट्री करने से पहले, हर कोई मुझसे कहता था कि मैं अपनी मां की तरह दिखती हूं. फिर यहां आने के बाद ही मुझे पता चला कि मैं कटरीना जैसी भी दिखती हूं और ये बॉलीवुड में मेरी एकमात्र पहचान बन गई है. लोगों को मेरे बारे में अपनी राय बनाने का मौका नहीं दिया गया क्योंकि 'वीर' की रिलीज से पहले ही लोगों के दिमाग में कटरीना एंगल बैठ गया था.'

स्नेहा उल्लाल का करियर भी हुआ बर्बाद

जरीन ने आगे कहा था, 'स्नेहा उल्लाल को सलमान खान ने फिल्म 'लकी' में लॉन्च किया था. उनको उस समय ऐश्वर्या राय की डुप्लीकेट कहा जा रहा था और इसने उनके करियर को बर्बाद कर दिया था. कोई भी बॉलीवुड में किसी की डुप्लीकेट बन कर नहीं रहना चाहता है और फिल्म मेकर्स भी डुप्लीकेट के साथ काम नहीं करना चाहते हैं.'

जरीन खान ने इन फिल्मों में किया काम

बता दें कि जरीन खान अब तक 'हेट स्टोरी 3', 'हाउसफुल 2', 'अक्सर 2' और 'वजह तुम हो' जैसी फिल्मों में नजर आ चुकी हैं. वो फिल्म इंडस्ट्री में अपनी जगह बनाने के लिए मेहनत कर रही हैं. वो आज भी बड़ी कामयाबी की तलाश में हैं. नाकाम होती फिल्मों के चलते उनका करियर बहुत धीमी रफ्तार से आगे बढ़ रहा है.

ये भी पढ़ें:- ‘हर दूसरे सीन में किस या मुझे ब्रा में दिखाना था’, जरीन खान ने बताया इंडस्ट्री में दिखाया गया नीचा