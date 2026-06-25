'पठान'-'धुरंधर' को धोने आ रहे अजय देवगन, Chauhaan से लूट लेंगे बॉक्स ऑफिस! देखें फर्स्ट लुक

Ajay Devgn Film Chauhaan Title Announcement: अजय देवगन इन दिनों फिल्म 'धूम 4' को लेकर चर्चा में बने हुए हैं. अभी उनकी ये फिल्म रिलीज हो पाती कि इसके पहले ही उनकी नई रिलीज का ऐलान कर दिया गया है. एक्टर की एक्शन एंटरटेनर फिल्म 'चौहान' का ऐलान किया गया है. इसके साथ ही फिल्म का टीजर भी जारी किया गया है, जिसके साथ ही इसकी रिलीज डेट भी कंफर्म की गई है.

दरअसल, अजय देवगन ने एक्स अकाउंट पर अपनी नई फिल्म का टीजर वीडियो शेयर किया है. इसे शेयर करने के साथ ही एक्टर ने लिखा, 'चौहान आ रहा है. पापा की बर्थ एनीवर्सरी पर. ये आपके लिए है. मैं वही बिग स्क्रीन एक्शन फिर से वापस ला रहा हूं, जिससे प्यार करना आपने सिखाया था.'

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इतना ही नहीं, 'चौहान' के ऐलान के साथ ही अजय देवगन की इस फिल्म की रिलीज डेट को भी कंफर्म किया गया है. फिल्म को 1 अक्तूबर, 2027 को सिनेमाघरों में रिलीज किया जाएगा.

#CHAUHAAN aa raha hai.



On your birth anniversary, Papa, this one's for you. Bringing back the raw, big-screen action you taught me to fall in love with 💥#CHAUHAAN releases in cinemas on 1st October, 2027.#JyotiDeshpande @aanandlrai #HimanshuSharma #NeerajYadav @jiostudios… pic.twitter.com/4yJaW5kNxH — Ajay Devgn (@ajaydevgn) June 25, 2026

लोगों ने दिए ऐसे रिएक्शन्स

अजय देवगन की फिल्म 'चौहान' के टीजर को देखने के बाद लोग खूब कमेंट्स कर रहे हैं. लोग सबसे ज्यादा उनके डायलॉग 'पठानों के कहना...' को पसंद कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, 'यही चाहिए था आपसे.' दूसरे ने लिखा, 'इस तरह की फिल्म का इंतजार कर रहा हूं लंबे समय से. इस अनाउंसमेंट टीजर ने तो फैंस के चेहरे पर खुशी ही ला दी.' इसी के साथ ही एक अन्य यूजर ने लिखा, 'ब्लॉकबस्टर. ये हुई ना बात' इस तरह से लोग इस पर खूब रिएक्शन दे रहे हैं.

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'चौहान' के टीजर में क्या?

अब अगर 'चौहान' के अनाउंसमेंट टीजर के बारे में बात की जाए तो इसमें बैकग्राउंड में डायलॉग बोला जा रहा है, 'चौराहे पर 300 लड़के थे जनाब, घर सिर्फ 270 पहुंचे… 30 कम हैं'. इसमें अजट देवगन पत्थर मारने और कश्मीर का जिक्र करते हुए दिखाई देते हैं. फिल्म के वीडियो से एक बात साफ जाहिर हो रही है कि फिल्म में कश्मीर में पत्थरबाजों की कहानी को दिखाया गया है.

गौरतलब है कि फिल्म 'चौहान' के जरिए अजय देवगन जियो स्टूडियोज और आनंद एल राय के साथ पहली बार काम कर रहे है. फिल्म का निर्देशन नीरज यादव कर रहे हैं. बहरहाल, अगर अजय देवगन के प्रोफेशनल फ्रंट की बात की जाए तो एक्टर की पाइपलाइन में कई फिल्में हैं. इसमें 'दृश्यम 3' और 'धमाल 4' जैसी फिल्में शामिल हैं.