हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'पठान'-'धुरंधर' को धोने आ रहे अजय देवगन, Chauhaan से लूट लेंगे बॉक्स ऑफिस! देखें फर्स्ट लुक

'पठान'-'धुरंधर' को धोने आ रहे अजय देवगन, Chauhaan से लूट लेंगे बॉक्स ऑफिस! देखें फर्स्ट लुक

Ajay Devgn Film Chauhaan Title Announcement: अजय देवगन की फिल्म 'चौहान' का ऐलान कर दिया गया है. फिल्म का टीजर शेयर कर रिलीज डेट भी कंफर्म की गई है.

Written By : राहुल यादव |  Updated at : 25 Jun 2026 07:09 PM (IST)
Preferred Sources

Ajay Devgn Film Chauhaan Title Announcement: अजय देवगन इन दिनों फिल्म 'धूम 4' को लेकर चर्चा में बने हुए हैं. अभी उनकी ये फिल्म रिलीज हो पाती कि इसके पहले ही उनकी नई रिलीज का ऐलान कर दिया गया है. एक्टर की एक्शन एंटरटेनर फिल्म 'चौहान' का ऐलान किया गया है. इसके साथ ही फिल्म का टीजर भी जारी किया गया है, जिसके साथ ही इसकी रिलीज डेट भी कंफर्म की गई है.

दरअसल, अजय देवगन ने एक्स अकाउंट पर अपनी नई फिल्म का टीजर वीडियो शेयर किया है. इसे शेयर करने के साथ ही एक्टर ने लिखा, 'चौहान आ रहा है. पापा की बर्थ एनीवर्सरी पर. ये आपके लिए है. मैं वही बिग स्क्रीन एक्शन फिर से वापस ला रहा हूं, जिससे प्यार करना आपने सिखाया था.' 

यह भी पढ़ें: 'कॉकटेल 2' का चला बॉक्स ऑफिस पर जादू, छठे दिन बनाए 5 रिकॉर्ड्स

इतना ही नहीं, 'चौहान' के ऐलान के साथ ही अजय देवगन की इस फिल्म की रिलीज डेट को भी कंफर्म किया गया है. फिल्म को 1 अक्तूबर, 2027 को सिनेमाघरों में रिलीज किया जाएगा. 

लोगों ने दिए ऐसे रिएक्शन्स

अजय देवगन की फिल्म 'चौहान' के टीजर को देखने के बाद लोग खूब कमेंट्स कर रहे हैं. लोग सबसे ज्यादा उनके डायलॉग 'पठानों के कहना...' को पसंद कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, 'यही चाहिए था आपसे.' दूसरे ने लिखा, 'इस तरह की फिल्म का इंतजार कर रहा हूं लंबे समय से. इस अनाउंसमेंट टीजर ने तो फैंस के चेहरे पर खुशी ही ला दी.' इसी के साथ ही एक अन्य यूजर ने लिखा, 'ब्लॉकबस्टर. ये हुई ना बात' इस तरह से लोग इस पर खूब रिएक्शन दे रहे हैं.

यह भी पढ़ें: प्राइम वीडियो पर एंटरटेनमेंट का धमाका, 'ग्राम चिकित्सालय 2' समेत रिलीज हो रहीं ये 6 सीरीज

'चौहान' के टीजर में क्या?

अब अगर 'चौहान' के अनाउंसमेंट टीजर के बारे में बात की जाए तो इसमें बैकग्राउंड में डायलॉग बोला जा रहा है, 'चौराहे पर 300 लड़के थे जनाब, घर सिर्फ 270 पहुंचे… 30 कम हैं'. इसमें अजट देवगन पत्थर मारने और कश्मीर का जिक्र करते हुए दिखाई देते हैं. फिल्म के वीडियो से एक बात साफ जाहिर हो रही है कि फिल्म में कश्मीर में पत्थरबाजों की कहानी को दिखाया गया है.

गौरतलब है कि फिल्म 'चौहान' के जरिए अजय देवगन जियो स्टूडियोज और आनंद एल राय के साथ पहली बार काम कर रहे है. फिल्म का निर्देशन नीरज यादव कर रहे हैं. बहरहाल, अगर अजय देवगन के प्रोफेशनल फ्रंट की बात की जाए तो एक्टर की पाइपलाइन में कई फिल्में हैं. इसमें 'दृश्यम 3' और 'धमाल 4' जैसी फिल्में शामिल हैं.

और पढ़ें

About the author राहुल यादव

राहुल यादव ABP Network में सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और एंटरटेनमेंट डेस्क के लिए खबरें लिखते हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और मनोरंजन पत्रकारिता में 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है. राहुल की भोजपुरी सिनेमा और बॉलीवुड कवरेज में विशेष पकड़ मानी जाती है. उन्होंने राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और News18 हिंदी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया है. राहुल ने Makhanlal Chaturvedi National University of Journalism and Communication से जनसंचार में स्नातकोत्तर (MA in Mass Communication) और University of Delhi से राजनीतिक विज्ञान में स्नातक (BA) किया है.
Read More
Published at : 25 Jun 2026 07:07 PM (IST)
Tags :
Ajay Devgn Chauhaan
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बॉलीवुड
'पठान'-'धुरंधर' को धोने आ रहे अजय देवगन, Chauhaan से लूट लेंगे बॉक्स ऑफिस! देखें फर्स्ट लुक
'पठान'-'धुरंधर' को धोने आ रहे अजय देवगन, Chauhaan से लूट लेंगे बॉक्स ऑफिस! देखें फर्स्ट लुक
बॉलीवुड
सिनेमाघरों में मचेगा गदर! आलिया भट्ट से लेकर शाहरुख खान तक, एक्शन अवतार में नजर आएंगे ये बड़े सितारे
सिनेमाघरों में मचेगा गदर! आलिया भट्ट से लेकर शाहरुख खान तक, एक्शन अवतार में नजर आएंगे ये बड़े सितारे
बॉलीवुड
30 एक्टर्स, 50 वैनिटी वैन, 250 कार, 'वेलकम टू द जंगल' के सेट पर कैसे होती थी शूटिंग? अहमद खान ने बताया
30 एक्टर्स, 50 वैनिटी वैन, 250 कार, 'वेलकम टू द जंगल' के सेट पर कैसे होती थी शूटिंग? अहमद खान ने बताया
बॉलीवुड
Welcome To The Jungle Release Live: अक्षय कुमार की 'वेलकम टू द जंगल' की एडवांस बुकिंग में आई तेजी, अब तक कमा डाले इतने करोड़
Live: 'वेलकम टू द जंगल' की एडवांस बुकिंग में आई तेजी, अब तक कमा डाले इतने करोड़
Advertisement

वीडियोज

Sansani | Crime News: सिया/सोनम तो बेवफा है ! | Pune News
दिल कहे BUY, दिमाग कहे WAIT! Triumph Tracker 400 Review #autolive
₹5 लाख की कार आज ₹10 लाख की क्यों? आखिर पैसा जा कहाँ रहा है? #autolive
Bharat Tiwari Encounter पर कवि इंस्पेक्टर Dharmraj Upadhyay का बड़ा बयान | Bihar Latest News
Shirdi Sai Baba Temple: सावधान! शिर्डी में बिक रहा था नकली पेड़ा! वीडियो देख उड़ जाएंगे होश
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Asaduddin Owaisi News: 'पासपोर्ट भी नहीं मान्य? ओवैसी का चुनाव आयोग पर सबसे बड़ा हमला, BJP पर लगाए सनसनीखेज आरोप'
'पासपोर्ट भी नहीं मान्य? ओवैसी का चुनाव आयोग पर सबसे बड़ा हमला, BJP पर लगाए सनसनीखेज आरोप'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP में BJP का NYO-NJD फॉर्मूला, मुकाबला कर पाएगा अखिलेश-राहुल का इंडिया अलायंस? समझें यहां
UP में BJP का NYO-NJD फॉर्मूला, मुकाबला कर पाएगा अखिलेश-राहुल का इंडिया अलायंस? समझें यहां
फ़ुटबॉल
ऐसी वर्ल्ड कप ट्रॉफी कभी नहीं देखी होगी, सोने से बनी और जड़े गए 900 हीरे; आप भी ला सकते हैं घर
ऐसी वर्ल्ड कप ट्रॉफी कभी नहीं देखी होगी, सोने से बनी और जड़े गए 900 हीरे; आप भी ला सकते हैं घर
क्रिकेट
इस मुस्लिम लड़की पर दिल हार बैठे थे शिवम दुबे, निकाह की तस्वीरों पर हुआ था बवाल; जानें लव स्टोरी
इस मुस्लिम लड़की पर दिल हार बैठे थे शिवम दुबे, निकाह की तस्वीरों पर हुआ था बवाल; जानें लव स्टोरी
बॉलीवुड
104 डिग्री फीवर में अक्षय कुमार ने शूट किया था 'वेलकम टू द जंगल' का 'घिस घिस' सॉन्ग, अक्षरा सिंह का खुलासा, बोलीं- 'मैं ब्लैंक हो गई थी'
104 डिग्री फीवर में अक्षय ने शूट किया था 'वेलकम टू द जंगल' का गाना, अक्षरा सिंह का खुलासा
इंडिया
AIIMS का बड़ा फैसला, सोशल मीडिया पर पाबंदी! मरीजों की डिटेल पोस्ट करने पर हो सकती है कार्रवाई
AIIMS का बड़ा फैसला, सोशल मीडिया पर पाबंदी! मरीजों की डिटेल पोस्ट करने पर हो सकती है कार्रवाई
इंडिया
पीएम मोदी 27 जून को पहुंचेंगे सेशेल्स, हिंद महासागर में बड़ा खेल, अब चीन का प्लान होगा फेल!
पीएम मोदी 27 जून को पहुंचेंगे सेशेल्स, हिंद महासागर में बड़ा खेल, अब चीन का प्लान होगा फेल!
बिजनेस
Explained: PM मोदी की अपील के बाद लगातार सस्ता हो रहा सोना! इस महीने 16,000 रुपए गिरा, एक्सपर्ट्स से समझें- खरीदें या नहीं?
PM मोदी की अपील के बाद सोना सस्ता! जून में 16,000 रुपए गिरा, एक्सपर्ट से जानें- खरीदें या नहीं?
ABP NEWS
Viral Video : सीधे जा रहा था ट्रैक्टर, अचानक पलटा और ऑटो में मारी टक्कर!
Viral Video : सीधे जा रहा था ट्रैक्टर, अचानक पलटा और ऑटो में मारी टक्कर!
ABP NEWS
Viral Video : समुद्र की लहरों से मजाक पड़ा भारी! बहा कर ले गई समुद्र की लहर
Viral Video : समुद्र की लहरों से मजाक पड़ा भारी! बहा कर ले गई समुद्र की लहर
ABP NEWS
Maharashtra Politics: ‘प्रेग्नेंट थे एकनाथ शिंदे, 6 गद्दार सांसदों को दिया जन्म’
Maharashtra Politics: ‘प्रेग्नेंट थे एकनाथ शिंदे, 6 गद्दार सांसदों को दिया जन्म’
ABP NEWS
Viral Video : राम मंदिर में दान की गई 200 किलो चांदी की ईंटें, सिंधी समाज पूछ रहा अब कहां हैं?
Viral Video : राम मंदिर में दान की गई 200 किलो चांदी की ईंटें, सिंधी समाज पूछ रहा अब कहां हैं?
ABP NEWS
Viral Video : वेनेजुएला में भूकंप से तबाही, जान बचाने के लिए भागते दिखे लोग | #viralvideo
Viral Video : वेनेजुएला में भूकंप से तबाही, जान बचाने के लिए भागते दिखे लोग | #viralvideo
Embed widget