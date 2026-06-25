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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडCocktail 2 Box Office Collection: 'कॉकटेल 2' का चला बॉक्स ऑफिस पर जादू, छठे दिन बनाए 5 रिकॉर्ड्स

Cocktail 2 Box Office Collection: 'कॉकटेल 2' का चला बॉक्स ऑफिस पर जादू, छठे दिन बनाए 5 रिकॉर्ड्स

Cocktail 2 BO Collection: होमी अदजानिया के निर्देशन में बनी फिल्म 'कॉकटेल 2' बॉक्स ऑफिस पर धांसू कमाई कर रही है. ऐसे में अब फिल्म ने छठे दिन भी 5 रिकॉर्ड्स बना दिए हैं. चलिए बताते हैं इसके बारे में.

Written By : राहुल यादव |  Updated at : 25 Jun 2026 05:18 PM (IST)
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Cocktail 2 Box Office Collection: शाहिद कपूर, कृति सेनन और रश्मिका मंदाना की तिकड़ी ने बॉक्स ऑफिस पर कमाल कर दिया. ये तिकड़ी पहली बार किसी फिल्म के जरिए स्क्रीन पर दिखी और धांसू कलेक्शन कर डाला. होमी अदजानिया के निर्देशन में बनी फिल्म 'कॉकटेल 2' ने बॉक्स ऑफिस पर झंडे गाड़ दिए. फिल्म 6 दिनों बाद भी धांसू कलेक्शन कर रही है. ऐसे में अब इसने छठे दिन की कमाई के बाद भी 5 रिकॉर्ड्स सेट किए हैं. चलिए बताते हैं इसके बारे में.

'कॉकटेल 2' ने 'भेड़िया' को पछाड़ा

फिल्म 'कॉकटेल 2' ने बॉक्स ऑफिस पर छठे दिन कमाल का बिजनेस किया. कोईमोई के अनुसार, फिल्म ने 6वें दिन 5.46 करोड़ की कमाई की, जिसके बाद इसका इंडिया नेट कलेक्शन 69.81 करोड़ हो चुका है. इसने फिल्म 'भेड़िया' को पछाड़ दिया है, जिसका सैकनिल्क के अनुसार, 68.99 करोड़ का बिजनेस रहा था.

इतना ही नहीं, इसी के साथ ही ये कृति सेनन की इंडिया में 8वीं हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म भी बन चुकी है. माना जा रहा है कि शाहिद की फिल्म 'कॉकटेल 2' जल्द ही 'तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया' को पछाड़ देगी. 

यह भी पढ़ें: ओटीटी पर कब और कहां देख पाएंगे 3200 करोड़ कमाने वाली 'ऑब्सेशन'? हॉरर फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर मचाया धमाल

2026 की 5वीं हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म बनी 'कॉकटेल 2'

इसके साथ ही फिल्म 'कॉकटेल 2' 2026 की 5वीं हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म भी बन चुकी है. ये नेट कलेक्शन के मामले में साल की 5वीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई है. देखिए लिस्ट...
1. धुरंधर 2- 1186.32 करोड़ 
2. बॉर्डर 2- 362.76 करोड़
3. भूत बंगला- 199.23 करोड़
4. ओ रोमियो- 83.35 करोड़
5. कॉकटेल 2- 69.81 करोड़ (6 दिन)

6 दिन में 63% वसूला बजट

'कॉकटेल 2' ने बॉक्स ऑफिस पर शानदार परफॉर्म किया और इसी के साथ ही इसने 63.46% बजट भी वसूल लिया है. कोईमोई के मुताबिक, फिल्म का बजट 110 करोड़ रहा था. जबकि फिल्म का इंडिया नेट कलेक्शन 69.81 करोड़ रहा था.

यह भी पढ़ें: कहां देख पाएंगे 'रामायण' की 'सीता' दीपिका चिखलिया की नई फिल्म? अक्षय की 'वेलकम टू द जंगल' से होगी टक्कर

'कॉकटेल 2' कृति सेनन की 5वीं 100 करोड़ी फिल्म

कोईमोई के अनुसार, फिल्म 'कॉकटेल 2' ने 5 दिनों में 106.61 करोड़ का बिजनेस कर लिया था. इसी के साथ ही ये कोविड के बाद कृति सेनन के करियर की 5वीं ग्लोबली 100 करोड़ कमाने वाली फिल्म बन गई थी. इस लिस्ट में टॉप पर 'आदिपुरुष' है, जिसने 390 करोड़ ग्लोबली (कोईमोई के अनुसार) कलेक्शन किया था. वहीं, दूसरे नंबर पर 'तेरे इश्क में' (164 करोड़), 'क्रू' (161.2 करोड़), 'तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया' (140.41  करोड़) और 'कॉकटेल 2' (115.03 करोड़ 6 दिन में) जैसी टॉप 5 फिल्में शामिल हैं.

'कॉकटेल 2' ने 100 करोड़ के क्लब में मारी एंट्री

इसके अलावा शाहिद कपूर, रश्मिका मंदाना और कृति सेनन स्टारर फिल्म 'कॉकटेल 2' ने बॉक्स ऑफिस पर जल्दी ही 100 करोड़ के क्लब में भी एंट्री मार ली है. ऑफिशियल आंकड़ों के अनुसार, फिल्म ने वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस पर 115.03 करोड़ का कलेक्शन महज 6 दिनों में कर लिया है.

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About the author राहुल यादव

राहुल यादव ABP Network में सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और एंटरटेनमेंट डेस्क के लिए खबरें लिखते हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और मनोरंजन पत्रकारिता में 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है. राहुल की भोजपुरी सिनेमा और बॉलीवुड कवरेज में विशेष पकड़ मानी जाती है. उन्होंने राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और News18 हिंदी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया है. राहुल ने Makhanlal Chaturvedi National University of Journalism and Communication से जनसंचार में स्नातकोत्तर (MA in Mass Communication) और University of Delhi से राजनीतिक विज्ञान में स्नातक (BA) किया है.
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Published at : 25 Jun 2026 05:10 PM (IST)
Tags :
BOX OFFICE COLLECTION Cocktail 2
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