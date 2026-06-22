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हिंदी न्यूज़मनोरंजनओटीटीOTT Releases: प्राइम वीडियो पर एंटरटेनमेंट का धमाका, 'ग्राम चिकित्सालय 2' समेत रिलीज हो रहीं ये 6 सीरीज

OTT Releases: प्राइम वीडियो पर एंटरटेनमेंट का धमाका, 'ग्राम चिकित्सालय 2' समेत रिलीज हो रहीं ये 6 सीरीज

OTT Releases Prime Video Series: ओटीटी प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर एक से बढ़कर एक सीरीज रिलीज होने वाली हैं. एंटरटेनमेंट का जबरदस्त धमाका लगने वाला है. देखिए प्राइम वीडियो की अपकमिंग सीरीज की लिस्ट.

Written By : राहुल यादव |  Updated at : 22 Jun 2026 05:45 PM (IST)
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Upcoming Prime Video Releases: ओटीटी पर हर हफ्ते कोई ना कोई फिल्म और सीरीज दस्तक देती है. ओटीटी की रीच इतनी हो चुकी है कि इस पर कोई फ्लॉप फिल्म भी आती है तो वो हिट हो जाती है. वहीं, कुछ दर्शक फिल्मों से ज्यादा सीरीज को देखना पसंद करते हैं. ऐसे में इस हफ्ते ओटीटी प्लेटफॉर्म पर एक के बाद सीरीज रिलीज हो रही हैं. इसमें ग्राम चिकित्सालय 2' समेत 6 सीरीज के नाम शामिल हैं. चलिए बताते हैं उनके बारे में.

'सी यू एट वर्क टुमारो' सीजन 1 

सीरीज- कोरियन रोमांटिक ड्रामा
रिलीज डेट- 22 जून
इंडिया में कोरियन फिल्मों और सीरीज को लोग ओटीटी पर देखना काफी पसंद करते हैं. ऐसे में प्राइम वीडियो पर 'सी यू एट वर्क टुमारो' का सीजन 1 रिलीज किया जा रहा है. ये एक रोमांटिक-कॉमेडी साउथ कोरियन सीरीज है. इसमें 12 एपिसोड्स होंगे, जो काफी ट्विस्ट और टर्न्स से भरे होंगे.

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'ग्राम चिकित्सालय' सीजन 2 

सीरीज- हिंदी कॉमेडी ड्रामा
रिलीज डेट- 23 जून
'ग्राम चिकित्सालय' सीजन 2 एक कॉमेडी ड्रामा शो है. इसमें अमोल पाराशर, विनय पाठक, आकांक्षा रंजन कपूर और भोजपुरी के जुबली स्टार दिनेश लाल यादव निरहुआ जैसे स्टार्स लीड रोल में होंगे. इसमें भटकण्डी गांव की कहानी को दिखाया गया है, जिसमें डॉ. नंबर 1 बनने की रेस होती है. इसका कनेक्शन 'पंचायत' से बताया जा रहा है. सीरीज के टीजर में बनराकस की भी झलक देखने के लिए मिली है.  

ग्राम चिकित्सालय (टीवी सीरीज़ 2025– ) - IMDb

'स्क्रीम 7' 

फिल्म- इंग्लिश 
रिलीज डेट- 26 जून
'स्क्रीम 7' एक अमेरिकन फिल्म है, जिसे इस साल फरवरी में थिएटर में रिलीज किया गया था. इसका निर्देशन केविन विलियमसन ने किया था. ये एक डरावनी मिस्ट्री फिल्म है. 'स्क्रीम' के इस सातवें सीक्वल की ओटीटी रिलीज का दर्शकों को बेसब्री से इंतजार है.

Scream 7 (2026) - IMDb

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'अलायंस' 

रियलिटी शो- हिंदी 
रिलीज डेट- 26 जून
'अलायंस' एक इंटरनेशनल रियलिटी शो है, जिसे जल्द ही ओटीटी पर रिलीज किया जाएगा. ये रियलिटी शो के साथ ही एक गेम शो भी है, जिसमें मजेदार खेल देखने के लिए मिलते हैं. इसे कुणाल खेमू होस्ट कर रहे हैं.

OTT Releases: प्राइम वीडियो पर एंटरटेनमेंट का धमाका, 'ग्राम चिकित्सालय 2' समेत रिलीज हो रहीं ये 6 सीरीज

'एले' सीजन 1 

सीरीज- इंग्लिश 
रिलीज डेट- 1 जुलाई
'एले' एक कॉमेडी ड्रामा सीरीज है. ये फेमस फिल्म 'लीगल ब्लॉन्ड' का प्रीक्वल है. इस सीरीज की कहानी 1995 के हाई स्कूल के दिनों में एली वुड्स के जीवन पर आधारित है. इसे एक मजेदार सीरीज बताया जा रहा है, जिसका दर्शकों को बेसब्री से इंतजार है.

Elle (TV Series 2026– ) - IMDb

'इसाकापट्टनम' सीजन 1 

सीरीज- तेलुगु 
रिलीज डेट- 2 जुलाई
'इसाकापट्टनम' सीजन 1  एक तेलुगु क्राइम थ्रिलर सीरीज है. इसमें 7 एपिसोड देखने के लिए मिलने वाले हैं. इसे गैरी बीएच द्वारा निर्देशित किया गया है. इसमें 1990 के दशक के इसाकापट्टनम नाम के एक काल्पनिक बंदरगाह की कहाी को दिखाया गया है. इसमें ऐश्वर्या राजेश जैसे कलाकार अहम रोल में हैं.

Isakapatnam (TV Series 2026– ) - IMDb

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About the author राहुल यादव

राहुल यादव ABP Network में सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और एंटरटेनमेंट डेस्क के लिए खबरें लिखते हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और मनोरंजन पत्रकारिता में 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है. राहुल की भोजपुरी सिनेमा और बॉलीवुड कवरेज में विशेष पकड़ मानी जाती है. उन्होंने राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और News18 हिंदी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया है. राहुल ने Makhanlal Chaturvedi National University of Journalism and Communication से जनसंचार में स्नातकोत्तर (MA in Mass Communication) और University of Delhi से राजनीतिक विज्ञान में स्नातक (BA) किया है.
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Published at : 22 Jun 2026 05:44 PM (IST)
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