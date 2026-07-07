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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडUP Weather: यूपी में मानसून ने पकड़ी रफ्तार, आगरा-झांसी समेत कई जिलों में तेज आंधी के साथ भारी बारिश का अलर्ट

UP Weather: यूपी में मानसून ने पकड़ी रफ्तार, आगरा-झांसी समेत कई जिलों में तेज आंधी के साथ भारी बारिश का अलर्ट

UP Monsoon Update: उत्तर प्रदेश में आज से मानसून का असर दिखाई देगा. मौसम विभाग ने आज प्रदेश के लगभग सभी जिलों में बारिश होने का अनुमान जताया है. वहीं आगरा-झांसी में भारी बारिश की चेतावनी दी है.

Written By : आरती सुमन |  Updated at : 07 Jul 2026 07:02 AM (IST)
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उत्तर प्रदेश में इस बार मानसून की रफ्तार धीमी रहने की वजह से बारिश कम हो रही हैं. उमस भरी गर्मी और धूप की वजह से जन-जीवन अस्त व्यस्त हो गया है. लेकिन आज से मौसम में बदलाव होने जा रहा है. मौसम विभाग के मुताबिक बंगाल और ओडिशा के ऊपर एक लो प्रेशर अब डीप डिप्रेशन बन गया है. जो उत्तर भारत की ओर बढ़ रहा है. जिसका असर आज यूपी पर दिखेगा और कई जगहों पर झमाझम बारिश होगी. 

मौसम विभाग के मुताबिक़ यूपी में आज 7 जुलाई को पश्चिमी और पूर्वी दोनों संभागों में ही गरज-चमक के साथ आज बारिश की बौछारें पड़ने का अनुमान जताया गया है. प्रदेश के ज़्यादातर हिस्सों में आज मेघ गर्जन के साथ वज्रपात की चेतावनी है. राजधानी लखनऊ समेत 38 जिलों में 50-60 किमी की रफ्तार से तेज धूल भरी आंधी चलेगी. वहीं आगरा, फिरोजाबाद और झांसी में भारी बारिश की चेतावनी दी गई है.

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यूपी में बढ़ी मानसून की रफ़्तार

उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी और ओडिशा के आसपास के इलाकों में बने लो प्रेशर के डीप डिप्रेशन में बदलने की वजह से यूपी में आने वाले दिनों में भी बारिश का सिलसिला जारी रहेगा. 7 से 10 जुलाई तक पूर्वांचल से तराई वाले इलाकों के ज्यादातर हिस्सों में भारी बारिश होगी. 11 और 12 जुलाई को भी बारिश का सिलसिला जारी रहेगा. बारिश की वजह से अगले 24 घंटों में प्रदेश के तापमान में 5-7 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट आ सकती है. 

इन जिलों में भारी बारिश की चेतावनी

यूपी में आज आगरा, फिरोजाबाद, इटावा, जालौन, हमीरपुर, झांसी, महोबा और ललितपुर में लगभग सभी जगहों पर गरज-चमक के साथ भारी बारिश की चेतावनी दी गई है. वहीं कानपुर, फतेहपुर, बांदा, चित्रकूट, कौशांबी, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, गोंडा, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बलिया, मऊ, गोरखपुर, संत कबीर नगर और बस्ती में भी आज अनेक जगहों पर तेज आंधी के साथ बारिश होने का यलो अलर्ट दिया गया है. इन जिलों में 50-60 की रफ़्तार से हवाएं चलेंगी. 

नोएडा, ग़ाज़ियाबाद, लखनऊ, मेरठ, सहारनपुर, शामली, बागपत, बुलंदशहर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मथुरा, अलीगढ़, हाथरस, एटा, मैनपुरी, कन्नौज, फर्रुखाबाद, कासगंज, बदायूं, सँभल, अमरोहा, मुरादाबाद, रामपुर, पीलीभीत, बरेली, शाहजहांपुर, हरदोई, सीतापुर, बाराबंकी, उन्नाव, रायबरेली, अमेठी, अयोध्या, प्रतापगढ़, प्रयागराज, वाराणसी, सुल्तानपुर, अंबेडकर, आजमगढ़, जौनपुर, गाज़ीपुर, चंदौली, सोनभद्र, मीरजापुर और संत रविदास नगर में आज कुछ जगहों पर गरज-चमक, वज्रपात और बारिश की संभावना है. 

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About the author आरती सुमन

आरती सुमन, एबीपी लाइव में उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सेक्शन के लिए बतौर कंसलटेंट राइटर कार्यरत हैं. उन्हें इलेक्ट्रॉनिक, यूट्यूब और डिजिटल मीडिया में 18 वर्षों से अधिक का व्यापक पत्रकारीय अनुभव है. राष्ट्रीय और दोनों राज्यों की राजनीति, सामाजिक-आर्थिक मुद्दों, क्राइम और यूटिलिटी खबरों की गहरी समझ है.
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Published at : 07 Jul 2026 07:01 AM (IST)
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