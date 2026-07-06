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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडMonday Box Office Collection Live Updates: मंडे को 'अल्फा' या 'वेलकम टू द जंगल' कौन मार रही बाजी? जानें- 3 बजे तक का कलेक्शन

Monday Box Office Collection Live Updates: मंडे को 'अल्फा' या 'वेलकम टू द जंगल' कौन मार रही बाजी? जानें- 3 बजे तक का कलेक्शन

Monday Box Office Collection Live Updates 6 July: मंडे को बॉक्स ऑफिस पर सिनेमाघरों में मौजूद अल्फा सहित सभी फिल्मों की रफ्तार सुस्त नजर आ रही हैं. यहां इनका कलेक्शन जान सकते हैं.

Written By : निशा शर्मा |  Updated at : 06 Jul 2026 03:11 PM (IST)
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संडे की छुट्टी का फायदा अल्फा सहित वेलकम टू द जंगल तक सभी फिल्मों को हुआ और इनकी कमाई में तेजी देखी गई. लेकिन वीकडेज में एंट्री करते ही फिर से सभी फिल्मों की रफ्तार धीमी नजर आ रही है. यहां जानते हैं मंडे को अल्फा, वेलकम टू द जंगल से लेकर कॉकटेल 2 सहित बाकी फिल्में कितना कलेक्शन कर रही हैं और इनकी ऑक्यूपेंसी भी जानेंगे. 

अल्फा की मंडे की कमाई (Alpha Monday BO Day 4 Collection Live)
आलिया भट्ट की अल्फा ने संडे को कमाई में तेजी दिखाते हुए 13.25 करोड़ का कलेक्शन किया था. लेकिन मंडे को इसकी रफ्तार काफी धीमी नजर आ रही है. 

  • सैकनिल्क के मुताबिक दोपहर 3 बजे तक अल्फा ने 0.59 करोड़ का कलेक्शन किया है.
  • इसकी ऑक्यूपेंसी 10% दर्ज की जा रही है.
  • फिलहाल अल्फा का चार दिनों का भारत में कुल नेट कलेक्शन 34.59 करोड़ रुपये हुआ है. 
अल्फा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन ऑक्यूपेंसी
डे 4 0.59 करोड़ (3 बजे तक का कलेक्शन) 10% 
कुल कलेक्शन 34.59 करोड़  

ये भी पढ़ें:-Alpha BO Collection Day 3: 'अल्फा' ने संडे को किया कमाल, धुआंधार छापे नोट, 3 फिल्मों को चटाई धूल, बना दिया ये रिकॉर्ड

वेलकम टू द जंगल की दूसरे मंडे की कमाई ( Welcome 3 Second Monday BO Day 11 Live Updates) 
अक्षय कुमार की वेलकम टू द जंगल ने रिलीज के 10वें दिन संडे को कमाई में तेजी दिखाते हुए 9.75 करोड़ कमाए थे. लेकिन दूसरे मंडे को इसकी शुरुआत भी धीमी हुई है

  • सैकनिल्क के मुताबिक दोपहर 3 बजे तक फिल्म ने 0.60 करोड़ का कलेक्शन किया है.
  • इसकी ऑक्यूपेंसी 9.0% दर्ज की जा रही है.
  • फिलहाल वेलकम टू द जंगल के 11 दिनों का भारत में कुल नेट कलेक्शन 115.50 करोड़ रुपये हुआ है. 
वेलकम टू द जंगल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन ऑक्यूपेंसी
डे 11 0.60 करोड़ (3 बजे तक का कलेक्शन) 9.0% 
कुल कलेक्शन 115.50 करोड़  

कॉकटेल 2 के तीसरे मंडे का कलेक्शन (Cocktail 2 BO Day 18 Live Updates)
कॉकटेल 2 ने भी तीसरे संडे को कमाई में तेजी दिखाई थी और 1.25 करोड़ का कलेक्शन किया था. लेकिन तीसरे मंडे इसकी रफ्तार काफी धीमी पड़ती दिख रही है

  •  सैकनिल्क के मुताबिक दोपहर 3 बजे तक फिल्म ने 0.12 करोड़ का कलेक्शन किया है.
  • इसकी ऑक्यूपेंसी 10% दर्ज की जा रही है.
  • फिलहाल कॉकटेल 2 का 18 दिनों का भारत में कुल नेट कलेक्शन 92.67 करोड़ रुपये हुआ है. 
कॉकटेल 2 बॉक्स ऑफिस कलेक्शन ऑक्यूपेंसी
डे 18 0.12 करोड़ (3 बजे तक का कलेक्शन) 10% 
कुल कलेक्शन 92.67 करोड़  

ये भी पढ़ें:-Welcome To The Jungle BO Day 10: नई 'अल्फा' के आगे दूसरे संडे भी 'वेलकम टू द जंगल' का बजा डंका, कमा डाले करोड़ों, अब बनाने वाली है ये रिकॉर्ड

Published at : 06 Jul 2026 02:42 PM (IST)
Tags :
Alpha Welcome To The Jungle Cocktail 2 Maa Inti Bangaram Monday Box Office Collection
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