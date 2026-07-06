Monday Box Office Collection Live Updates: मंडे को 'अल्फा' या 'वेलकम टू द जंगल' कौन मार रही बाजी? जानें- 3 बजे तक का कलेक्शन
Monday Box Office Collection Live Updates 6 July: मंडे को बॉक्स ऑफिस पर सिनेमाघरों में मौजूद अल्फा सहित सभी फिल्मों की रफ्तार सुस्त नजर आ रही हैं. यहां इनका कलेक्शन जान सकते हैं.
संडे की छुट्टी का फायदा अल्फा सहित वेलकम टू द जंगल तक सभी फिल्मों को हुआ और इनकी कमाई में तेजी देखी गई. लेकिन वीकडेज में एंट्री करते ही फिर से सभी फिल्मों की रफ्तार धीमी नजर आ रही है. यहां जानते हैं मंडे को अल्फा, वेलकम टू द जंगल से लेकर कॉकटेल 2 सहित बाकी फिल्में कितना कलेक्शन कर रही हैं और इनकी ऑक्यूपेंसी भी जानेंगे.
अल्फा की मंडे की कमाई (Alpha Monday BO Day 4 Collection Live)
आलिया भट्ट की अल्फा ने संडे को कमाई में तेजी दिखाते हुए 13.25 करोड़ का कलेक्शन किया था. लेकिन मंडे को इसकी रफ्तार काफी धीमी नजर आ रही है.
- सैकनिल्क के मुताबिक दोपहर 3 बजे तक अल्फा ने 0.59 करोड़ का कलेक्शन किया है.
- इसकी ऑक्यूपेंसी 10% दर्ज की जा रही है.
- फिलहाल अल्फा का चार दिनों का भारत में कुल नेट कलेक्शन 34.59 करोड़ रुपये हुआ है.
|अल्फा
|बॉक्स ऑफिस कलेक्शन
|ऑक्यूपेंसी
|डे 4
|0.59 करोड़ (3 बजे तक का कलेक्शन)
|10%
|कुल कलेक्शन
|34.59 करोड़
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वेलकम टू द जंगल की दूसरे मंडे की कमाई ( Welcome 3 Second Monday BO Day 11 Live Updates)
अक्षय कुमार की वेलकम टू द जंगल ने रिलीज के 10वें दिन संडे को कमाई में तेजी दिखाते हुए 9.75 करोड़ कमाए थे. लेकिन दूसरे मंडे को इसकी शुरुआत भी धीमी हुई है
- सैकनिल्क के मुताबिक दोपहर 3 बजे तक फिल्म ने 0.60 करोड़ का कलेक्शन किया है.
- इसकी ऑक्यूपेंसी 9.0% दर्ज की जा रही है.
- फिलहाल वेलकम टू द जंगल के 11 दिनों का भारत में कुल नेट कलेक्शन 115.50 करोड़ रुपये हुआ है.
|वेलकम टू द जंगल
|बॉक्स ऑफिस कलेक्शन
|ऑक्यूपेंसी
|डे 11
|0.60 करोड़ (3 बजे तक का कलेक्शन)
|9.0%
|कुल कलेक्शन
|115.50 करोड़
कॉकटेल 2 के तीसरे मंडे का कलेक्शन (Cocktail 2 BO Day 18 Live Updates)
कॉकटेल 2 ने भी तीसरे संडे को कमाई में तेजी दिखाई थी और 1.25 करोड़ का कलेक्शन किया था. लेकिन तीसरे मंडे इसकी रफ्तार काफी धीमी पड़ती दिख रही है
- सैकनिल्क के मुताबिक दोपहर 3 बजे तक फिल्म ने 0.12 करोड़ का कलेक्शन किया है.
- इसकी ऑक्यूपेंसी 10% दर्ज की जा रही है.
- फिलहाल कॉकटेल 2 का 18 दिनों का भारत में कुल नेट कलेक्शन 92.67 करोड़ रुपये हुआ है.
|कॉकटेल 2
|बॉक्स ऑफिस कलेक्शन
|ऑक्यूपेंसी
|डे 18
|0.12 करोड़ (3 बजे तक का कलेक्शन)
|10%
|कुल कलेक्शन
|92.67 करोड़
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