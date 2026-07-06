मंडे को 'अल्फा' या 'वेलकम टू द जंगल' कौन मार रही बाजी? जानें- 3 बजे तक का कलेक्शन

संडे की छुट्टी का फायदा अल्फा सहित वेलकम टू द जंगल तक सभी फिल्मों को हुआ और इनकी कमाई में तेजी देखी गई. लेकिन वीकडेज में एंट्री करते ही फिर से सभी फिल्मों की रफ्तार धीमी नजर आ रही है. यहां जानते हैं मंडे को अल्फा, वेलकम टू द जंगल से लेकर कॉकटेल 2 सहित बाकी फिल्में कितना कलेक्शन कर रही हैं और इनकी ऑक्यूपेंसी भी जानेंगे.

अल्फा की मंडे की कमाई (Alpha Monday BO Day 4 Collection Live)

आलिया भट्ट की अल्फा ने संडे को कमाई में तेजी दिखाते हुए 13.25 करोड़ का कलेक्शन किया था. लेकिन मंडे को इसकी रफ्तार काफी धीमी नजर आ रही है.

सैकनिल्क के मुताबिक दोपहर 3 बजे तक अल्फा ने 0.59 करोड़ का कलेक्शन किया है.

इसकी ऑक्यूपेंसी 10% दर्ज की जा रही है.

फिलहाल अल्फा का चार दिनों का भारत में कुल नेट कलेक्शन 34.59 करोड़ रुपये हुआ है.

अल्फा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन ऑक्यूपेंसी डे 4 0.59 करोड़ (3 बजे तक का कलेक्शन) 10% कुल कलेक्शन 34.59 करोड़

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वेलकम टू द जंगल की दूसरे मंडे की कमाई ( Welcome 3 Second Monday BO Day 11 Live Updates)

अक्षय कुमार की वेलकम टू द जंगल ने रिलीज के 10वें दिन संडे को कमाई में तेजी दिखाते हुए 9.75 करोड़ कमाए थे. लेकिन दूसरे मंडे को इसकी शुरुआत भी धीमी हुई है

सैकनिल्क के मुताबिक दोपहर 3 बजे तक फिल्म ने 0.60 करोड़ का कलेक्शन किया है.

इसकी ऑक्यूपेंसी 9.0% दर्ज की जा रही है.

फिलहाल वेलकम टू द जंगल के 11 दिनों का भारत में कुल नेट कलेक्शन 115.50 करोड़ रुपये हुआ है.

वेलकम टू द जंगल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन ऑक्यूपेंसी डे 11 0.60 करोड़ (3 बजे तक का कलेक्शन) 9.0% कुल कलेक्शन 115.50 करोड़

कॉकटेल 2 के तीसरे मंडे का कलेक्शन (Cocktail 2 BO Day 18 Live Updates)

कॉकटेल 2 ने भी तीसरे संडे को कमाई में तेजी दिखाई थी और 1.25 करोड़ का कलेक्शन किया था. लेकिन तीसरे मंडे इसकी रफ्तार काफी धीमी पड़ती दिख रही है

सैकनिल्क के मुताबिक दोपहर 3 बजे तक फिल्म ने 0.12 करोड़ का कलेक्शन किया है.

इसकी ऑक्यूपेंसी 10% दर्ज की जा रही है.

फिलहाल कॉकटेल 2 का 18 दिनों का भारत में कुल नेट कलेक्शन 92.67 करोड़ रुपये हुआ है.

कॉकटेल 2 बॉक्स ऑफिस कलेक्शन ऑक्यूपेंसी डे 18 0.12 करोड़ (3 बजे तक का कलेक्शन) 10% कुल कलेक्शन 92.67 करोड़

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