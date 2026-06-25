क्रिस्टोफर नोलान पिछले काफी समय से फिल्म 'द ओडिसी' की रिलीज को लेकर चर्चा में हैं. ये 2026 की मोस्ट अवेटेड फिल्मों में से एक है, जिसे लेकर दर्शकों में अलग ही क्रेज देखने के लिए मिल रहा है. ये 2026 की सबसे बड़े बजट की फिल्म तो ही साथ ही बताया जा रहा है कि 'द ओडिसी' हॉलीवुड के इतिहास की मेगा बजट की फिल्म है, जिसके जरिए क्रिस्टोफर नोलान ने इंडस्ट्री के धुरंधरों की फौज स्क्रीन पर लाकर साथ खड़ा कर दिया है. मूवी बॉक्स ऑफिस पर ऐतिहासिक कमाई कर सकती है. चलिए बताते हैं इसके बारे में.

'द ओडिसी' बजट और स्टार कास्ट

क्रिस्टोफर नोलान की फिल्म 'द ओडिसी' के बजट और स्टार कास्ट के बारे में बात की जाए तो मूवी में क्रिस्टोफर नोलान के अलावा मैट डैमन, ऐनी हैथवे, टॉम हॉलैंड, रॉबर्ट पैटिंसन, ल्युपिटा न्योंगो और चार्लीज थेरॉन जैसे कलाकार अहम रोल में हैं. फिल्म 17 जुलाई, 2026 को सिनेमाघरों मे रिलीज किया जाएगा.

वहीं, फिल्म के बजट पर नजर डालें तो कोईमोई में छपी रिपोर के अनुसार, इसका बजट 2.5 मिलियन डॉलर है, जो कि इंडियन करेंसी के हिसाब से 2,360 करोड़ के करीब हुआ. गौरतलब है कि इसका बजट 'ओपेनहाइमर' से भी ज्यादा है. रिपोर्ट्स की मानें तो फिल्म 'ओपेनहाइमर' का बजट करीब 150 मिलियन डॉलर यानी कि 1229 करोड़ रुपये के करीब था.

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'द ओडिसी' तोड़ पाएगी 'ओपेनहाइमर' का रिकॉर्ड?

'द ओडिसी' की तुलना 'ओपेनहाइमर' से हो रही है. क्रिस्टोफर की फिल्म का बजट 'ओपेनहाइमर' से काफी ज्यादा है. कोईमोई की रिपोर्ट के अनुसार, फिल्म का बजट 250 मिलियन डॉलर (इंडियन करेंसी 2,360 करोड़ रुपये) है और इसे हिट होने के लिए ग्लोबली करीब 625 मिलियन डॉलर यानी कि 5,898.78 करोड़ करोड़ कमाना होगा.

वहीं, 'ओपनहाइमर' की कमाई के बारे में बात करें तो कोईमोई में छपी रिपोर्ट के अनुसार, फिल्म का बजट करीब 100 मिलियन डॉलर (943.78 करोड़ रुपये) था. जबकि फिल्म ने वर्ल्डवाइड 975.8 मिलियन डॉलर (9,212.01 करोड़ रुपये) का बिजनेस किया था.

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'द ओडिसी' कितनी कमाई कर सकती है?

वहीं, 'द ओडिसी' की कमाई को लेकर माना जा रहा है कि फिल्म ऐतिहासिक और रिकॉर्ड तोड़ कमाई कर सकती है. वैसे तो फिल्म को 'ओपेनहाइमर' को पछाड़ने के लिए 1 बिलियन डॉलर की कमाई करनी होगी, जो कि भारतीय रुपये में 9,453 करोड़ के बराबर होगा.

हालांकि, माना जा रहा है कि फिल्म इस आंकड़े को पार कर सकती है. क्योंकि फिल्म को लेकर काफी बज बना हुआ है. साथ ही माना जा रहा है कि फिल्म को आई-मैक्स, स्टार कास्ट और वर्ड टू माउथ का भरपूर फायदा मिल सकता है.

'द ओडिसी' के बारे में

बहरहाल, 'द ओडिसी' के बारे में बात की जाए तो ये एक फेंटेसी एक्शन फिल्म है, जिसमें मैट डैमन ओडिसी के रोल में होंगे. वो Ithaca के ग्रीक किंग के रोल में हैं. फिल्म में ट्रोजन वॉर को दिखाया गया है, जिससे मैट डैमन अपने घर वापस जाना चाहते हैं. ये एक कमाल की स्टोरी बताई जा रही है, जिसमें शानदार स्टार कास्ट के साथ विजुअल इफेक्ट्स और वीएफएक्स का इस्तेमाल किया गया है.