एंटरटेनमेंट लवर्स के लिए साल 2025 बहुत स्पेशल रहा.हर साल की तरह इस साल भी थिएटर्स में कई सारी फिल्में रिलीज हुईं. अजय देवगन, अक्षय कुमार के अलावा आमिर खान भी सीक्वल लेकर आए.

आज आपको इस साल की ऐसे 5 सीक्वल के बारे में बताएंगे, जिन्होंने मिलकर बॉक्स ऑफिस 1108.72 करोड़ कमाई की. मगर सीक्वल फिल्मों की कमाई में अक्षय कुमार ने अजय देवगन और आमिर खान से आगे रहे. सुपरहिट फिल्म देकर अजय-आमिर अक्षय से पीछे ही रह गए.

यहां देखें उन फिल्मों की लिस्ट

हाउसफुल 5

अक्षय कुमार, रितेश देशमुख और कृति सैनन जैसे सितारों से सजी कॉमेडी फ्रेंचाइजी 'हाउसफुल 5' का बॉक्स ऑफिस पर एवरेज कमाई की थी.

फिल्म ने दुनियाभर के बॉक्स ऑफिस पर 288.58 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था.

जॉली एलएलबी 3

इस कॉमेडी‑ड्रामा, लॉ‑थ्रिलर में अक्षय कुमार और अरशद वारसी को एक साथ देखा गया.

इस फिल्म ने वर्ल्डवाइड 170.8 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था.

केसरी- चैप्टर 2

अक्षय कुमार, अनन्या पांडे और आर माधवन की फिल्म 'केसरी- चैप्टर 2' भी बॉक्स ऑफिस पर एवरेज रही है.

इस फिल्म ने वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस पर 145 करोड़ रुपए का कारोबार किया था.

सितारे जमीन पर

आमिर खान की ये फिल्म 20 जून को रिलीज हुई थी. यह फिल्म तारे जमीन पर का सीक्वल है.

फिल्म ने दुनियाभर के बॉक्स ऑफिस पर 267.34 करोड़ रुपए कमाए थे. यह बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट साबित हुई थी.

रेड -2

अजय देवगन की फिल्म 'रेड 2' इस साल की सुपरहिट फिल्म है.

अजय देवगन की फिल्म 'रेड 2' इस साल की सुपरहिट फिल्म है. इस फिल्म ने वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस पर 237 करोड़ रुपए का कारोबार किया था.

अक्षय कुमार ने मारी बाजी

इन पांचों सीक्वल का टोटल कलेक्शन 1108.72 करोड़ से अधिक है. अक्षय कुमार की तीन फिल्में (हाउसफुल 5, केसरी‑चैप्टर 2, जॉली एलएलबी 3) 604.38 करोड़ का बिजनेस किया.

इस तरह उन्होंने अजय देवगन और आमिर खान को बॉक्स ऑफिस पर मात दी और 2025 में खुद को सबसे बड़े स्टार के रूप में स्थापित किया. सीक्वल कमाई के मामले में अक्षय कुमार करियर इस साल बेहद खास साबित हुआ.