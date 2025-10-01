बुधवार को शारदीय नवरात्र का आखिरी दिन और महावनमी है. आज के दिन मां दुर्गा के स्वरूप की पूजा होती है और श्रद्धालु अपने घरों में कन्या पूजन भी करते हैं. भोजपुरी एक्ट्रेस अक्षरा सिंह भी नवरात्रि पर मां भगवती के रंग में रगीं नजर आईं. एक्ट्रेस ने सोशल मीडिया पर बेहद प्यारी वीडियो शेयर की है जिसे देखने के बाद फैंस भी खुद को माता का जयकारा लगाने से नहीं रोक पाएं. जानें इस वीडियो में क्या है खास.

अक्षरा सिंह ने अपना सोशल मीडिया अपडेट किया है और माता के जागरण की वीडियो और फोटोज शेयर की हैं. माता के जागरण में बॉलीवुड और पंजाब इंडस्ट्री के बड़े सिंगर्स को देखा गया. एक्ट्रेस बॉलीवुड सिंगर मीका सिंह के भक्ति गीतों पर झूमती दिखीं. उन्होंने सिंगर के साथ फोटो भी शेयर किया है. अक्षरा सिंह अपने करीबी दोस्त मिलिंद गाबा और सिंगर राहुल वैद्य के साथ भी दिखीं.

View this post on Instagram A post shared by Akshara singh (@singhakshara)



मीका सिंह और राहुल वैद्य ने गाए भजन

मिलिंद गाबा और अक्षरा सिंह की दोस्ती बिग बॉस के घर से शुरू हुई थी. दोनों के बीच दोस्ती से बढ़कर था लेकिन मिलिंद गाबा पहले से कमिटेड थे. अक्षरा ने जिन वीडियो को शेयर किया है, उसमें सिंगर मीका सिंह और राहुल वैद्य मां के भजन गाते दिख रहे हैं और अक्षरा सिंह थिरक रही हैं. वीडियो से साफ पता चला है कि कल की रात एक्ट्रेस के लिए शानदार रही है.

ट्रेडिशनल आउटफिट में हसीन लगीं अक्षरा

इस मौके पर अक्षरा सिंह को भारतीय परिधान में देखा गया. एक्ट्रेस ने लाल रंग की सिंपल लेकिन एलिगेंट साड़ी पहनी थी, जो उन पर खूब जंच रही है. एक्ट्रेस ने मिनिमल मेकअप के साथ लुक को पूरा किया है. अक्षरा सिंह ने कैप्शन में लिखा- 'माता की चौकी, सितारों की रात मीका सिंह के साथ, बहुत अच्छा समय गुजरा, जय माता दी'.

अक्षरा सिंह का वर्कफ्रंट

वर्कफ्रंट की बात करें तो एक्ट्रेस की फिल्म 'अंबे है मेरी मां' जल्द रिलीज होने वाली है. फिल्म की शूटिंग पूरी हो चुकी है और जल्द ही फिल्म का ट्रेलर भी रिलीज किया जाएगा. इसके अलावा एक्ट्रेस की 'चार फेरे सात वचन' निरहुआ के साथ आने वाली है. मतलब एक्ट्रेस फैंस के लिए डबल धमाका लेकर आ रही हैं.