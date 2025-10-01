ऋषभ शेट्टी की मच अवेटेड फिल्म 'कांतारा: अ लीजेंड - चैप्टर 1' 2 अक्टूबर, 2025 को दशहरा के साथ दुनिया भर में ग्रैंड रिलीज हो रही है. इस फिल्म को लेकर एक्साइटमेंट पीक पर है. इसी के साथ फिल्म का फर्स्ट रिव्यू भी ऑनलाइन सामने आना शुरू हो गया है, और रिपोर्ट्स के अनुसार प्रीमियर शो हो चुके हैं. चलिए जानते हैं ये फिल्म कैसी है?

'कांतारा चैप्टर 1' का पहला रिव्यू आउट

'कांतारा चैप्टर 1' की रिलीज़ से पहले एक तेलुगु वेबसाइट पर एक रिव्यू वायरल हुआ, जिसमें फिल्म को 'मस्ट वॉच' बताया गया है. साथ ही कहा गया है कि कंतारा चैप्टर 1 कई मायनों में अपनी उम्मीदों पर खरी उतरी है दरअसल तेलुगु फिल्मीफोकस की एक रिपोर्ट के मुताबिक, कांतारा चैप्टर 1 देखने वालों ने फिल्म के प्रेजेंटेशन की तारीफ़ की है और इसे 'कांतारा से भी ज़्यादा शानदार' बताया. रिपोर्ट में कहा गया है, "कांतारा चैप्टर 1 बहुत ही शानदार है, और पहले भाग में उठे सभी सवालों को दूसरे भाग क्लियर कर दिया गया...! यह और भी शानदार था." फिल्म की तकनीकी खूबियों की भी खूब तारीफ हुई. दर्शकों ने म्यूजिक, बैकग्राउंड स्कोर और सिनेमैटोग्राफी को "बेहतरीन" बताया है.

'कंतारा चैप्टर 1' को मिल रहे मिले-जुले रिव्यू

वैसे 'कंतारा चैप्टर 1' के लिए मिला-जुला रिव्यू आ रहा है. फिल्म क्रिटिक उमैर संधू ने एक्स पर अपनी राय पोस्ट करते हुए लिखा, "पहला रिव्यू कांतारा चैप्टर 1! हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती! ओवररेटेड और अजीब किस्म की फ़िल्म."हालांकि फिल्म के लिए बहुत ज्यादा रिव्यू फिलहाल नहीं आए हैं, इसलिए 2 अक्टूबर को ही ऋषभ शेट्टी की फिल्म की रियल रेटिंग देखनी होगी.

एडवांस बुकिंग ने तोड़े रिकॉर्ड

'कांतारा चैप्टर 1' के लिए रिलीज़ से पहले का एक्साइटमेंट पीक पर है. मनी कंट्रोल के मुताबिक रविवार को एडवांस बुकिंग शुरू हुई और एक दिन के भीतर ही फिल्म ने 1.7 लाख से ज़्यादा टिकट बेचकर 5.7 करोड़ रुपये की प्री-सेल कमाई कर ली. बता दे कि 2022 में आई 'कांतारा' ने अपने पहले दिन सिर्फ़ 2 करोड़ रुपये की कमाई की थी. दरअसल, 'कांतारा चैप्टर 1' ने ऋतिक रोशन-जूनियर एनटीआर की 'वॉर 2' और पवन कल्याण की 'दे कॉल हिम ओजी' जैसी बड़ी फिल्मों की एडवांस बिक्री को पहले ही पीछे छोड़ दिया है.