हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार विधानसभा चुनावइलेक्शन रिजल्ट लाइवउम्मीदवारजिलेवार नतीजेशेड्यूलआगामी चुनाव
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI

बिहार चुनाव रिजल्ट 2025

(Source:  ECI | ABP NEWS)
हिंदी न्यूज़चुनाव 2025Bihar Election Results 2025: सुपौल विधानसभा में जेडीयू का दबदबा, दो सीटोंं पर बीजेपी ने दर्ज की बंपर जीत

Bihar Election Results 2025: सुपौल विधानसभा में जेडीयू का दबदबा, दो सीटोंं पर बीजेपी ने दर्ज की बंपर जीत

Bihar Election Results 2025: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के नतीजे जारी हो चुके हैं. सुपौल में जेडीयू दबदबा बनाने में कामयाब रही. वहीं दो सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल की है.

By : दरख्शां मुमताज़ | Updated at : 14 Nov 2025 06:02 PM (IST)
Preferred Sources

सुपौल की 5 विधानसभा सीटों (सुपौल, पिपरा, त्रिवेणीगंज, छातापुर, निर्मली) में से इस बार तीन पर जेडीयू ने कब्जा कर लिया है. वहीं दो सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज कर ली है.  

सुपौल
सुपौल में जनता दल (यूनाइटेड) के बिजेंद्र प्रसाद यादव ने 62 हजार 697 वोटों के साथ इस बार भी बाजी मार ली है. उन्होंने 49 हजार 357 वोट बटोरने वाले कांग्रेस के मिन्नतुल्लाह रहमानी को 10 हजार 992 मतों से हरा दिया है.

पिपरा
1 लाख 7 हजार 835 वोटों के साथ पिपरा में इस बार बीजेपी ने जीत दर्ज कर ली है. बीजेपी के श्याम बाबू प्रसाद यादव ने 12 हजार 821 वोटों से कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (मार्कसिस्ट) को मात दे दी है.

त्रिवेणीगंज
त्रिवेणीगंज में जेडीयू की सोनम रानी को 79706 वोट मिले हैं. उन्होंने 2 हजार 996 मतों से आरजेडी के संतोष कुमार को हरा दिया है. संतोष कुमार 76710 वोट ही बटोर पाए.

छातापुर
छातापुर में इस बार भी बीजेपी के नीरज कुमार सिंह ने जीत दर्ज कर ली है. उन्होंने 77 हजार 732 मतों से आरजेडी के विपिन कुमार सिंह को हरा दिया जिन्हें 58 हजार 207 वोट ही मिल पाए हैं.

निर्मली
निर्मली में 1 लाख 8 हजार 445 वोट के साथ जेडीयू के अनिरुद्ध प्रसाद यादव आगे चल रहे हैं. उन्होंने 36 हजार 433 वोटों के साथ आरजेडी के बैद्यनाथ मेहता को पछाड़ दिया है. बैद्यनाथ को 72 हडार 12 वोट ही मिल पाए हैं.

2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में सुपौल की 5 में से चार सीटों पर जेडीयू ने जीत दर्ज की थी. वहीं एक सीट पर बीजेपी ने जीत का परचम लहराया था.

  • सुपौल- जनता दल (यूनाइटेड) के बिजेंद्र प्रसाद यादव ने कांग्रेस के मिन्नतुल्लाह रहमानी को 28 हजार 99 वोटों से हराया था.
  • पिपरा- जनता दल (यूनाइटेड) के रामबिलास कामत ने आरजेडी के विश्वमोहन कुमार को 19 हजार 245 मतों से शिकस्त दी थी.
  • त्रिवेणीगंज- जनता दल (यूनाइटेड) की वीणा भारती ने आरजेडी के संतोष कुमार को 3 हजार 31 वोटों से हराया था.
  • छातापुर- बीजेपी के नीरज कुमार सिंह ने आरजेडी के विपिन कुमार सिंह को 20 हजार 635 वोटों से मात दी थी.
  • निर्मली-  जनता दल (यूनाइटेड) के अनिरुद्ध प्रसाद यादव ने आरजेडी के यदुवंश कुमार यादव को 43 हजार 922 वोटों से हराया था.
और पढ़ें

About the author दरख्शां मुमताज़

दरख्शां मुमताज उन आवाज़ों में से एक हैं, जो एंटरटेनमेंट की दुनिया को न सिर्फ सुनती हैं, बल्कि उसे समझती हैं और दर्शकों तक असरदार तरीके से पहुंचाती भी हैं. ABP न्यूज़ की एंटरटेनमेंट डेस्क पर एक पत्रकार के तौर पर ये सिनेमा की चमक-दमक से आगे जाकर उसकी गहराइयों में झांकती हैं. खासतौर पर बॉक्स ऑफिस ट्रेंड्स और फ़िल्म इंडस्ट्री की पर्सेप्शन बिल्डिंग में उनकी गहरी पकड़ है. जामिया मिल्लिया इस्लामिया से ग्रेजुएशन और फिर पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद इन्होंने मीडिया को सिर्फ एक प्रोफेशन नहीं, बल्कि अपना पैशन बना लिया. कैमरा उनकी ताक़त है और कॉन्फिडेंस उनकी पहचान. इनका मानना है कि मेहनत कभी ट्रेंड से बाहर नहीं जाती, और ये हर दिन इसी सोच के साथ काम करती हैं. ये हिंदी में लिखती हैं, लेकिन अंग्रेज़ी, उर्दू और भोजपुरी भाषा पर भी अच्छी पकड़ रखती हैं.
Read
Published at : 14 Nov 2025 05:38 PM (IST)
Tags :
Bihar Election Results Bihar Election Results 2025 Bihar District Results Supaul Election Results
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिहार
बिहार में CM योगी का मैजिक, 31 सीटों पर किया प्रचार, 25 पर NDA आगे, इस सीट पर नहीं बन पाई बात!
बिहार में CM योगी का मैजिक, 31 सीटों पर किया प्रचार, 25 पर NDA आगे, इस सीट पर नहीं बन पाई बात!
ऐस्ट्रो
बिहार में भाजपा की जीत...ग्रहों का कमाल या रणनीति का खेल?
बिहार में भाजपा की जीत...ग्रहों का कमाल या रणनीति का खेल?
क्रिकेट
भारतीय क्रिकेटर जिन्होंने बिहार का नाम रोशन किया, 14 साल के वैभव सूर्यवंशी भी लिस्ट में
भारतीय क्रिकेटर जिन्होंने बिहार का नाम रोशन किया, 14 साल के वैभव सूर्यवंशी भी लिस्ट में
इंडिया
'अगर उन्हें अगले 10 या 20 साल में सत्ता में आना है तो...', नतीजों के बाद उपेंद्र कुशवाहा की तेजस्वी यादव को चेतावनी
'अगर उन्हें अगले 10 या 20 साल में सत्ता में आना है तो...', नतीजों के बाद उपेंद्र कुशवाहा की तेजस्वी यादव को चेतावनी
Advertisement

वीडियोज

Bihar Assembly Election Result: Tejashwi अपनी सीट भी नहीं बचा पा रहे हैं? NDA | Counting Day
Bihar Assembly Election Result: दानापुर की सीट पर Ram Kripal Yadav की जीत तय, 27,000 वोटों से बढ़त!
Bihar Assembly Election Result: नतीजों पर पूर्व Congress नेता Shakeel Ahmad का बड़ा बयान | NDA
Bihar Assembly Election Result: BJP के रुझानों पर बिहार के बीजेपी प्रभारी Vinod Tawde का आया बयान
Bihar Assembly Election Result: Congress-RJD के बीच
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
बिहार
बिहार में CM योगी का मैजिक, 31 सीटों पर किया प्रचार, 25 पर NDA आगे, इस सीट पर नहीं बन पाई बात!
बिहार में CM योगी का मैजिक, 31 सीटों पर किया प्रचार, 25 पर NDA आगे, इस सीट पर नहीं बन पाई बात!
ऐस्ट्रो
बिहार में भाजपा की जीत...ग्रहों का कमाल या रणनीति का खेल?
बिहार में भाजपा की जीत...ग्रहों का कमाल या रणनीति का खेल?
क्रिकेट
भारतीय क्रिकेटर जिन्होंने बिहार का नाम रोशन किया, 14 साल के वैभव सूर्यवंशी भी लिस्ट में
भारतीय क्रिकेटर जिन्होंने बिहार का नाम रोशन किया, 14 साल के वैभव सूर्यवंशी भी लिस्ट में
इंडिया
'अगर उन्हें अगले 10 या 20 साल में सत्ता में आना है तो...', नतीजों के बाद उपेंद्र कुशवाहा की तेजस्वी यादव को चेतावनी
'अगर उन्हें अगले 10 या 20 साल में सत्ता में आना है तो...', नतीजों के बाद उपेंद्र कुशवाहा की तेजस्वी यादव को चेतावनी
इंडिया
Bihar Election Result 2025: 'एक और चुनाव, एक और हार', बिहार के नतीजों पर BJP ने राहुल गांधी पर कसा तंज
'एक और चुनाव, एक और हार', बिहार के नतीजों पर BJP ने राहुल गांधी पर कसा तंज
बॉलीवुड
अब कैसी है गोविंदा की तबीयत? पत्नी सुनीता आहूजा ने दिया हेल्थ अपडेट, ये भी बताया- एक्टर के बेहोश होने की क्या थी असल वजह
अब कैसी है गोविंदा की तबीयत? पत्नी सुनीता आहूजा ने दिया हेल्थ अपडेट
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
चुनाव 2025
Bihar Election Result 2025: कांग्रेस का रॉकेट फिर 'मिस फायर', फुस्स हो गया वोट चोरी वाला 'हाइड्रोजन बम'
कांग्रेस का रॉकेट फिर 'मिस फायर', फुस्स हो गया वोट चोरी वाला 'हाइड्रोजन बम'
ABP NEWS
रथ लेकर जश्न के लिए निकले BJP कार्यकर्ता | PM Modi | Nitish Kumar
रथ लेकर जश्न के लिए निकले BJP कार्यकर्ता | PM Modi | Nitish Kumar
ABP NEWS
Modi - Nitish संग कदम बढ़ावा हे भईया' - Manoj Tiwari
Modi - Nitish संग कदम बढ़ावा हे भईया' - Manoj Tiwari
ABP NEWS
Anant Singh के घर पर जबरदस्त जश्न | JDU | MOKAMA
Anant Singh के घर पर जबरदस्त जश्न | JDU | MOKAMA
ABP NEWS
जीत की खुशी में Maithili Thakur ने गाया भजन
जीत की खुशी में Maithili Thakur ने गाया भजन
ABP NEWS
Anant Singh की सीट के रुझान चौका रहे है
Anant Singh की सीट के रुझान चौका रहे है
Embed widget