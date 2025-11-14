सुपौल की 5 विधानसभा सीटों (सुपौल, पिपरा, त्रिवेणीगंज, छातापुर, निर्मली) में से इस बार तीन पर जेडीयू ने कब्जा कर लिया है. वहीं दो सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज कर ली है.

सुपौल

सुपौल में जनता दल (यूनाइटेड) के बिजेंद्र प्रसाद यादव ने 62 हजार 697 वोटों के साथ इस बार भी बाजी मार ली है. उन्होंने 49 हजार 357 वोट बटोरने वाले कांग्रेस के मिन्नतुल्लाह रहमानी को 10 हजार 992 मतों से हरा दिया है.

पिपरा

1 लाख 7 हजार 835 वोटों के साथ पिपरा में इस बार बीजेपी ने जीत दर्ज कर ली है. बीजेपी के श्याम बाबू प्रसाद यादव ने 12 हजार 821 वोटों से कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (मार्कसिस्ट) को मात दे दी है.

त्रिवेणीगंज

त्रिवेणीगंज में जेडीयू की सोनम रानी को 79706 वोट मिले हैं. उन्होंने 2 हजार 996 मतों से आरजेडी के संतोष कुमार को हरा दिया है. संतोष कुमार 76710 वोट ही बटोर पाए.

छातापुर

छातापुर में इस बार भी बीजेपी के नीरज कुमार सिंह ने जीत दर्ज कर ली है. उन्होंने 77 हजार 732 मतों से आरजेडी के विपिन कुमार सिंह को हरा दिया जिन्हें 58 हजार 207 वोट ही मिल पाए हैं.

निर्मली

निर्मली में 1 लाख 8 हजार 445 वोट के साथ जेडीयू के अनिरुद्ध प्रसाद यादव आगे चल रहे हैं. उन्होंने 36 हजार 433 वोटों के साथ आरजेडी के बैद्यनाथ मेहता को पछाड़ दिया है. बैद्यनाथ को 72 हडार 12 वोट ही मिल पाए हैं.

2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में सुपौल की 5 में से चार सीटों पर जेडीयू ने जीत दर्ज की थी. वहीं एक सीट पर बीजेपी ने जीत का परचम लहराया था.