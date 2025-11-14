बिहार विधानसभा चुनावों के नतीजे आज घोषित हो गए हैं. सहरसा जिले की चार विधानसभा सीटों (सोनबरसा, सहरसा, सिमरी बख्तियारपुर और महिषी) में चार अलग-अलग पार्टियों के उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की है. सहरसा में बीजेपी, सोनबरसा में जनता दल, सिमरी बख्तियारपुर में लोक जनशक्ति पार्टी और महिषी में आरजेडी ने जीत का ताज पहना है.

सहरसा

सहरसा सीट पर बीजेपी के आलोक रंजन 63 हजार 77 वोटों के साथ जीत गए है. उन्होंने 9 हजार 575 वोटों से इंडियन इंक्लूसिव पार्टी के इंद्रजीत प्रसाद गुप्ता को मात दे दी है. जिन्होंने 53 हजार 502 वोट बटोरे. वहीं जन सुराज पार्टी के किशोर कुमार 7 हजार 264 वोटों के साथ तीसरे नंबर पर रहे.

सोनबरसा

सोनबरसा में जनता दल के रतनेश सदा ने जीत दर्ज कर ली है. 44 हजार 725 वोट बटोरकर उन्होंने 4 हजार 907 मतों से कांग्रेस की सरीता देवी को पछाड़ दिया है. जन सुराज पार्टी के सत्येंद्र कुमार 2 हजार 284 वोट बटोरकर तीसरे नंबर पर रहे.

सिमरी बख्तियारपुर

सिमरी बख्तियारपुर में लोक जनशक्ति पार्टी के संजय कुमार सिंह ने 61 हजार 711 वोटों के साथ जीत हासिल की है. उन्होंने आरजेडी के युसुफ सलाहुद्दीन को 11 हजार 613 वोटों के साथ शिकस्त दे दी है.

महिषी

महिषी में आरजेडी के गौतम कृष्णा ने 83 हजार 455 वोटों के साथ जीत अपने नाम कर ली है. उन्होंने 9 हजार 422 मतों के साथ जनता दल (यूनाइटेड) के गुंजेश्वर शाह को करारी मात दी है. गुंजेश्वर को महिषी में 74 हजार 33 वोट मिले हैं.

2020 के बिहार चुनावों में इन सीटों पर क्या रहे थे नतीजे?

2020 के बिहार विधानसभा चुनावों में सहरसा की चार में से दो सीटें जनता दल (यूनाइटेड) ने अपने नाम की थी. जबकि एक सीट बीजेपी और एक सीट आरजेटी के खाते में गई थी.