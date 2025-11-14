हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार विधानसभा चुनावइलेक्शन रिजल्ट लाइवउम्मीदवारजिलेवार नतीजेशेड्यूलआगामी चुनाव
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI

बिहार चुनाव रिजल्ट 2025

(Source:  ECI | ABP NEWS)
हिंदी न्यूज़चुनाव 2025Purnia Election Result 2025: पूर्णिया की दो सीटों पर जीती बीजेपी, AIMIM का भी 2 सीटों पर कब्जा, बाकी 3 पर कौन जीता?

Purnia Election Result 2025: पूर्णिया की दो सीटों पर जीती बीजेपी, AIMIM का भी 2 सीटों पर कब्जा, बाकी 3 पर कौन जीता?

Bihar Election Results 2025: बिहार विधानसभा चुनावों के नतीजे जारी हो चुके हैं. बिहार के पूर्णिया जिले में 7 विधानसभा सीटों में कितनी सीटें बीजेपी के हाथ आई और कितनी सीटें जेडीयू को मिली, यहां जानिए.

By : दरख्शां मुमताज़ | Updated at : 14 Nov 2025 09:11 PM (IST)
Preferred Sources

बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे सामने आ गए हैं. पूर्णिया जिले में 7 विधानसभा सीटे हैं जिनमें से दो सीटों पर बीजेपी और दो सीटों पर AIMIM ने जीत हासिल की हैं. वहीं दो सीटें जेडीयू और एक सीट पर लोक जनशक्ति पार्टी ने कब्जा कर लिया है.

पूर्णिया
पूर्णिया सीट एक बार फिर बीजेपी के विजय कुमार खेमका के नाम हो गई है. 1 लाख 27 हजार 614 वोटों के साथ और 33 हजार 22 मतों के अंतर से उन्होंने कांग्रेस के जितेंद्र कुमार को हरा दिया है. 

अमौर
AIMIM के अख्तरुल ईमान एक बार फिर अमौर सीट जीत गए हैं. उन्होंने 1 लाख 836 वोट हासिल किए हैं और 38 हजार 928 वोटों से जेडीयू के सबा जफर को मात दे दी है. 

बैसी
बैसी सीट पर एक बार फिर AIMIM की जीत हुई है. AIMIM के गुलाम सरवर 92 हजार 251 वोटों से जीत गए हैं. उन्होंने बीजेपी के विनोद कुमार को 27 हजार 251 मतों से हरा दिया है.

कस्बा
लोक जनशक्ति पार्टी के नितेश कुमार ने कस्बा में जीत का परचम लहरा दिया है. 86 हजार 877 वोट बटोकर और 12 हजार 875 वोटों के अंतर से उन्होंने कांग्रेस के मो. इरफान आलम को शिकस्त दे दी है. 

बनमनखी
बनमनखी सीट एक बार फिर बीजेपी के कृष्ण कुमार ऋषि के नाम हो गई है. उन्होंने 1 लाख 22 हजार 494 वोट हासिल किए हैं.  बीजेपी कैंडिडेट ने 45 हजार 296 वोटों से कांग्रेस के देव नारायण रजक को हरा दिया है.

रुपौली
रुपौली सीट इस बार जेडीयू के खाते में गई है. कालाधर प्रसाद मंडल को 1 लाख 24 हजार 826 वोट मिले हैं. उन्होंने 73 हजार 572 वोटों से आरजेडी की बीमा भारती को पछाड़ दिया है.

धमदाहा
जेडीयू की लेशी सिंह ने एक बार फिर जीत का ताज पहन लिया है. उन्होंने 1 लाख 38 हजार 750 वोटों के साथ धमदाहा सीट पर जीत दर्ज की है. लेशी सिंह ने 55 हजार 159 वोटों से आरजेडी के संतोष कुमार को हरा दिया है.

2020 के चुनावों में किस सीट पर कौन जीता था?

  • अमौर- AIMIM के अख्तरुल ईमान ने जेडीयू के सबा जफर को 52 हजार 515 वोटों से हराया था. 
  • बैसी- AIMIM के सैयद रुकनुद्दीन अहमद ने बीजेपी के विनोद कुमार को 16 हजार 373 वोटों से मात दी थी.
  • कस्बा- कांग्रेस के अफाक आलम ने एलजेपी के प्रदीप कुमार दास को 17 हजार 278 वोटों से शिकस्त दी थी.
  • बनमनखी- बीजेपी के कृष्ण कुमार ऋषि ने आरजेडी के उपेंद्र शर्मा को 27 हजार 743 वोटों से हराया था.
  • रूपौली- जेडीयू की बीमा भारती ने एलजेपी के शंकर सिंह को 19 हजार 330 मतों से पछाड़ा था.
  • धमदाहा- जेडीयू के लेशी सिंह ने आरजेडी के दिलीप कुमार यादव को 33 हजार 594 वोटों से हरा दिया था.
  • पूर्णिया- बीजेपी के विजय कुमार खेमका ने कांग्रेस की इंदू सिन्हा को 32 हजार 154 वोटों से मात दी थी.
और पढ़ें

About the author दरख्शां मुमताज़

दरख्शां मुमताज उन आवाज़ों में से एक हैं, जो एंटरटेनमेंट की दुनिया को न सिर्फ सुनती हैं, बल्कि उसे समझती हैं और दर्शकों तक असरदार तरीके से पहुंचाती भी हैं. ABP न्यूज़ की एंटरटेनमेंट डेस्क पर एक पत्रकार के तौर पर ये सिनेमा की चमक-दमक से आगे जाकर उसकी गहराइयों में झांकती हैं. खासतौर पर बॉक्स ऑफिस ट्रेंड्स और फ़िल्म इंडस्ट्री की पर्सेप्शन बिल्डिंग में उनकी गहरी पकड़ है. जामिया मिल्लिया इस्लामिया से ग्रेजुएशन और फिर पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद इन्होंने मीडिया को सिर्फ एक प्रोफेशन नहीं, बल्कि अपना पैशन बना लिया. कैमरा उनकी ताक़त है और कॉन्फिडेंस उनकी पहचान. इनका मानना है कि मेहनत कभी ट्रेंड से बाहर नहीं जाती, और ये हर दिन इसी सोच के साथ काम करती हैं. ये हिंदी में लिखती हैं, लेकिन अंग्रेज़ी, उर्दू और भोजपुरी भाषा पर भी अच्छी पकड़ रखती हैं.
Read
Published at : 14 Nov 2025 09:04 PM (IST)
Tags :
BIHAR ELECTION Bihar Election Results 2025 Purnia Election Result 2025 Purnia District Result
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

न्यूज़
Explained: शिकस्त कांग्रेस की मुकद्दर! 2014 से 66 विधानसभा चुनावों में से 58 में हार, तीन लोकसभा में भी फेल, क्यों बना रहा पैटर्न?
Explained: शिकस्त कांग्रेस की मुकद्दर! 2014 से 66 विधानसभा चुनावों में से 58 में हार, तीन लोकसभा में भी फेल, क्यों बना रहा पैटर्न?
इंडिया
चेन्नई में बड़ा हादसा, इंडियन एयरफोर्स का एयरक्राफ्ट क्रैश, पायलट ने बचाई जान
चेन्नई में बड़ा हादसा, इंडियन एयरफोर्स का एयरक्राफ्ट क्रैश, पायलट ने बचाई जान
चुनाव 2025
'मैं विपक्ष के प्रति शोक प्रकट करता हूं', बिहार चुनाव पर आचार्य प्रमोद कृष्णम का बड़ा बयान
'मैं विपक्ष के प्रति शोक प्रकट करता हूं', बिहार चुनाव पर आचार्य प्रमोद कृष्णम का बड़ा बयान
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
केशव प्रसाद मौर्य के अवध-मगध वाले बयान पर अखिलेश यादव का तीखा पलटवार, कहा- 24 में हराया था, 27 में हटाएंगे
केशव प्रसाद मौर्य के अवध-मगध वाले बयान पर अखिलेश यादव का तीखा पलटवार, कहा- 24 में हराया था, 27 में हटाएंगे
Advertisement

वीडियोज

Bihar Election Result: BJP मुख्यालय पहुंचे PM Modi ने बिहारी स्टाइल में लहराया 'गमछा' | Nitish Kumar
Bihar Assembly Election Result: बिहार चुनाव के नतीजों पर PM Modi का बयान | NDA | Nitish Kumar
Bihar Assembly Election Result: कल्याणपुर और अलौली सीट से JDU की जीत | NDA | JDU
Bihar Assembly Election Result: Tejashwi अपनी सीट भी नहीं बचा पा रहे हैं? NDA | Counting Day
Bihar Assembly Election Result: दानापुर की सीट पर Ram Kripal Yadav की जीत तय, 27,000 वोटों से बढ़त!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
न्यूज़
Explained: शिकस्त कांग्रेस की मुकद्दर! 2014 से 66 विधानसभा चुनावों में से 58 में हार, तीन लोकसभा में भी फेल, क्यों बना रहा पैटर्न?
Explained: शिकस्त कांग्रेस की मुकद्दर! 2014 से 66 विधानसभा चुनावों में से 58 में हार, तीन लोकसभा में भी फेल, क्यों बना रहा पैटर्न?
इंडिया
चेन्नई में बड़ा हादसा, इंडियन एयरफोर्स का एयरक्राफ्ट क्रैश, पायलट ने बचाई जान
चेन्नई में बड़ा हादसा, इंडियन एयरफोर्स का एयरक्राफ्ट क्रैश, पायलट ने बचाई जान
चुनाव 2025
'मैं विपक्ष के प्रति शोक प्रकट करता हूं', बिहार चुनाव पर आचार्य प्रमोद कृष्णम का बड़ा बयान
'मैं विपक्ष के प्रति शोक प्रकट करता हूं', बिहार चुनाव पर आचार्य प्रमोद कृष्णम का बड़ा बयान
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
केशव प्रसाद मौर्य के अवध-मगध वाले बयान पर अखिलेश यादव का तीखा पलटवार, कहा- 24 में हराया था, 27 में हटाएंगे
केशव प्रसाद मौर्य के अवध-मगध वाले बयान पर अखिलेश यादव का तीखा पलटवार, कहा- 24 में हराया था, 27 में हटाएंगे
ऐस्ट्रो
बिहार में भाजपा की जीत...ग्रहों का कमाल या रणनीति का खेल?
बिहार में भाजपा की जीत...ग्रहों का कमाल या रणनीति का खेल?
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
क्रिकेट
Asia Cup: वैभव सूर्यवंशी का 32 गेंद में शतक, फिर आया कप्तान जीतेश शर्मा का तूफान; 148 रनों से जीता भारत
वैभव सूर्यवंशी का 32 गेंद में शतक, फिर आया कप्तान जीतेश शर्मा का तूफान; 148 रनों से जीता भारत
इंडिया
'अगर उन्हें अगले 10 या 20 साल में सत्ता में आना है तो...', नतीजों के बाद उपेंद्र कुशवाहा की तेजस्वी यादव को चेतावनी
'अगर उन्हें अगले 10 या 20 साल में सत्ता में आना है तो...', नतीजों के बाद उपेंद्र कुशवाहा की तेजस्वी यादव को चेतावनी
ABP NEWS
रथ लेकर जश्न के लिए निकले BJP कार्यकर्ता | PM Modi | Nitish Kumar
रथ लेकर जश्न के लिए निकले BJP कार्यकर्ता | PM Modi | Nitish Kumar
ABP NEWS
Modi - Nitish संग कदम बढ़ावा हे भईया' - Manoj Tiwari
Modi - Nitish संग कदम बढ़ावा हे भईया' - Manoj Tiwari
ABP NEWS
Anant Singh के घर पर जबरदस्त जश्न | JDU | MOKAMA
Anant Singh के घर पर जबरदस्त जश्न | JDU | MOKAMA
ABP NEWS
जीत की खुशी में Maithili Thakur ने गाया भजन
जीत की खुशी में Maithili Thakur ने गाया भजन
ABP NEWS
Anant Singh की सीट के रुझान चौका रहे है
Anant Singh की सीट के रुझान चौका रहे है
Embed widget