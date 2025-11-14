(Source: ECI | ABP NEWS)
Purnia Election Result 2025: पूर्णिया की दो सीटों पर जीती बीजेपी, AIMIM का भी 2 सीटों पर कब्जा, बाकी 3 पर कौन जीता?
Bihar Election Results 2025: बिहार विधानसभा चुनावों के नतीजे जारी हो चुके हैं. बिहार के पूर्णिया जिले में 7 विधानसभा सीटों में कितनी सीटें बीजेपी के हाथ आई और कितनी सीटें जेडीयू को मिली, यहां जानिए.
बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे सामने आ गए हैं. पूर्णिया जिले में 7 विधानसभा सीटे हैं जिनमें से दो सीटों पर बीजेपी और दो सीटों पर AIMIM ने जीत हासिल की हैं. वहीं दो सीटें जेडीयू और एक सीट पर लोक जनशक्ति पार्टी ने कब्जा कर लिया है.
पूर्णिया
पूर्णिया सीट एक बार फिर बीजेपी के विजय कुमार खेमका के नाम हो गई है. 1 लाख 27 हजार 614 वोटों के साथ और 33 हजार 22 मतों के अंतर से उन्होंने कांग्रेस के जितेंद्र कुमार को हरा दिया है.
अमौर
AIMIM के अख्तरुल ईमान एक बार फिर अमौर सीट जीत गए हैं. उन्होंने 1 लाख 836 वोट हासिल किए हैं और 38 हजार 928 वोटों से जेडीयू के सबा जफर को मात दे दी है.
बैसी
बैसी सीट पर एक बार फिर AIMIM की जीत हुई है. AIMIM के गुलाम सरवर 92 हजार 251 वोटों से जीत गए हैं. उन्होंने बीजेपी के विनोद कुमार को 27 हजार 251 मतों से हरा दिया है.
कस्बा
लोक जनशक्ति पार्टी के नितेश कुमार ने कस्बा में जीत का परचम लहरा दिया है. 86 हजार 877 वोट बटोकर और 12 हजार 875 वोटों के अंतर से उन्होंने कांग्रेस के मो. इरफान आलम को शिकस्त दे दी है.
बनमनखी
बनमनखी सीट एक बार फिर बीजेपी के कृष्ण कुमार ऋषि के नाम हो गई है. उन्होंने 1 लाख 22 हजार 494 वोट हासिल किए हैं. बीजेपी कैंडिडेट ने 45 हजार 296 वोटों से कांग्रेस के देव नारायण रजक को हरा दिया है.
रुपौली
रुपौली सीट इस बार जेडीयू के खाते में गई है. कालाधर प्रसाद मंडल को 1 लाख 24 हजार 826 वोट मिले हैं. उन्होंने 73 हजार 572 वोटों से आरजेडी की बीमा भारती को पछाड़ दिया है.
धमदाहा
जेडीयू की लेशी सिंह ने एक बार फिर जीत का ताज पहन लिया है. उन्होंने 1 लाख 38 हजार 750 वोटों के साथ धमदाहा सीट पर जीत दर्ज की है. लेशी सिंह ने 55 हजार 159 वोटों से आरजेडी के संतोष कुमार को हरा दिया है.
2020 के चुनावों में किस सीट पर कौन जीता था?
- अमौर- AIMIM के अख्तरुल ईमान ने जेडीयू के सबा जफर को 52 हजार 515 वोटों से हराया था.
- बैसी- AIMIM के सैयद रुकनुद्दीन अहमद ने बीजेपी के विनोद कुमार को 16 हजार 373 वोटों से मात दी थी.
- कस्बा- कांग्रेस के अफाक आलम ने एलजेपी के प्रदीप कुमार दास को 17 हजार 278 वोटों से शिकस्त दी थी.
- बनमनखी- बीजेपी के कृष्ण कुमार ऋषि ने आरजेडी के उपेंद्र शर्मा को 27 हजार 743 वोटों से हराया था.
- रूपौली- जेडीयू की बीमा भारती ने एलजेपी के शंकर सिंह को 19 हजार 330 मतों से पछाड़ा था.
- धमदाहा- जेडीयू के लेशी सिंह ने आरजेडी के दिलीप कुमार यादव को 33 हजार 594 वोटों से हरा दिया था.
- पूर्णिया- बीजेपी के विजय कुमार खेमका ने कांग्रेस की इंदू सिन्हा को 32 हजार 154 वोटों से मात दी थी.
